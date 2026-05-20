Η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) οδηγός μηχανής στην Αττική Οδό, κοντά στα διόδια της Ανθούσας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργία προειδοποιητικά μέσα (φάρους και αλάρμ), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί είχαν εισέλθει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, δίκυκλη μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας».