Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με κεντρικό σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το κυβερνητικό πλάνο για τη ριζική αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Μιλώντας από το Αμαξοστάσιο Σεπολίων, ο πρωθυπουργός έβαλε στο επίκεντρο την οικονομική στήριξη των εργαζομένων, την υπέρβαση των αρχικών στόχων για το στόλο των λεωφορείων, αλλά και την επικείμενη πρεμιέρα των ανακαινισμένων συρμών του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1).

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την υπογραφή των νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα προχώρησε σε μια παρασκηνιακή αποκάλυψη, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά εκφράσει αντιρρήσεις για τη διάθεση επιπλέον κονδυλίων.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση προσπέρασε το αυτόματο «όχι» του οικονομικού επιτελείου, κρίνοντας ότι η αναβάθμιση των συγκοινωνιών δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από την έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που τις λειτουργούν. Χαρακτήρισε τις νέες συμβάσεις ως ένα «ελάχιστο ευχαριστώ» προς τους εργαζόμενους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο δίκτυο της πρωτεύουσας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ξεπέρασε τον στόχο ο στόλος των λεωφορείων

Αναφερόμενος στα οχήματα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι τα μέσα του 2026. «Φτάσαμε αισίως τα 1.076», τόνισε, ανακοινώνοντας ότι ο νέος σχεδιασμός ανεβάζει τον πήχη στα 1.700 λεωφορεία. Τα νέα ηλεκτρικά οχήματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, πλήρως προσβάσιμα και κλιματιζόμενα, βελτιώνοντας παράλληλα και τις συνθήκες εργασίας των οδηγών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προσέλκυσης νέου προσωπικού μετά από 15 χρόνια παγώματος των προσλήψεων, προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση και σταθερή επαγγελματική προοπτική. Μάλιστα, σχολίασε με νόημα ότι το επάγγελμα του οδηγού έχει μέλλον, καθώς δεν προβλέπει, ούτε στο απώτερο μέλλον, λεωφορεία χωρίς οδηγούς λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρεμιέρα» του νέου Ηλεκτρικού και οι χρόνοι του Μετρό

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), η οποία για δεκαετίες αντιμετώπιζε προβλήματα εγκατάλειψης, παλαιότητας και βανδαλισμών.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο μήνα, ενώ ακόμη 14 συρμοί θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο έτος.

Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν πόροι για την ανακαίνιση επιπλέον 10 συρμών, με τις εργασίες να εκτελούνται στο Βόλο από ελληνικά χέρια. Στόχος για το Μετρό παραμένει η μείωση των χρονοαποστάσεων στα 3,5 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής.

Αυστηρότεροι έλεγχοι

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κατασκευή περισσότερων δρόμων είναι λάθος προσέγγιση και ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Υπογράμμισε ότι η Αθήνα διατηρεί το φθηνότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών -μια επιλογή με σαφές κοινωνικό πρόσημο- ωστόσο προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι για να παραμείνει χαμηλή η τιμή του εισιτηρίου, προϋποθέτει ότι «όλοι πληρώνουν».