Στον απόηχο της αντίδρασης της Λάουρα Κοβέσι για τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης προκειμένου να επισπεύδονται οι δικαστικές διαδικασίες για ποινικά ελεγχόμενους βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη διετή ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου και του Διονύσιου Μουζάκη, που ήταν και εισαγγελείς, που υπέγραψαν τις αιτήσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρχισαν να καλούν βουλευτές σε εξηγήσεις.

Εξ όσων πληροφορούμαι, ήδη οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα παραστούν αυτοπροσώπως και δεν θα στείλουν υπόμνημα.

Η κίνηση της Εισαγγελέως Παπανδρέου

Λόγω της αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό κλιμάκιο δηλαδή, η στήλη πληροφορήθηκε από έγκυρη πηγή, ότι η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έχει ζητήσει να προσδιοριστεί πλήρως η ζημιά του δημοσίου στις υποθέσεις με τους εμπλεκόμενους βουλευτές, δύο εκ των οποίων είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργήματος η Κατερίνα Παπακώστα (Τρίκαλα) και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής (Σέρρες).

Ο ίδιος «πληροφοριοδότης» μου με ενημέρωσε πως από τον προσδιορισμό της ζημιάς του δημοσίου με ακρίβεια ενδεχομένως για ορισμένους βουλευτές τα πράγματα να αλλάξουν. Η ζημιά να είναι μικρότερη η σε άλλους μεγαλύτερη. Το θέμα έχει μεγάλη σημασία καθώς αν είναι μικρότερη για εκείνους που έχουν κακούργημα στην πλάτη, αλλάζει και η ποινική τους αξιολόγηση…

Τα «καρφιά» του Προκόπη Κάποιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, έβαλε στο τραπέζι χθες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από το βήμα της ετήσιας εκδήλωσης του «Κύκλου Ιδεών». Ο ομότιμος καθηγητής άσκησε δριμεία κριτική στις κυβερνητικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, οι οποίες, για να λέμε την αλήθεια, διαφημίζονται εσχάτως με μια δόση υπερβολής. Πρώτος σταθμός της κριτικής του, η περίφημη δημοκρατική λειτουργία στα εσωτερικά γρανάζια των κομμάτων. Εκεί ο Π. Παυλόπουλος δεν κρατήθηκε και διερωτήθηκε: «Τι θα πει συνταγματοποίηση της δημοκρατικής οργάνωσης του κόμματος; Δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση, ιδίως των ηγετών ενός κόμματος, να οργανώνουν δημοκρατικά τα κόμματά τους; Με νόμο θα το επιβάλλουμε αυτό;». Για τον ίδιο, «όλη αυτή η συζήτηση φανερώνει την αμηχανία μας», αφού, όπως εξήγησε, «επειδή δεν έχουμε και δεν πιστεύουμε στη δημοκρατική οργάνωση των κομμάτων σε αρχηγικά κόμματα όπως είναι τα δικά μας, τα οποία τα υποδαυλίζει το πρωθυπουργοκεντρικό μας σύστημα, κανένας αρχηγός δεν είναι διατεθειμένος να απεμπολήσει την εξουσία του».

Λύσεις με νόμους όχι με συνταγματική αναθεώρηση

Από το «μικροσκόπιο», όμως του Π. Παυλόπουλου, δεν ξέφυγαν ούτε τα πιο «μοντέρνα» πυροτεχνήματα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η προστασία της γλώσσας. Αναφορικά με την τάση των ημερών, το AI, ο Προκόπης Παυλόπουλος αναρωτήθηκε: «Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη γλώσσα, υπάρχει καμία διάταξη που αποτελεί εμπόδιο για τη ρύθμιση των ζητημάτων της τεχνητής νοημοσύνης;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μάλλον ψάχνουμε θέματα για να γεμίζουμε την ατζέντα.

Όσο για τα βέλη που φύλαγε για την κυβερνητική πρόταση περί κρατικής μέριμνας για την ελληνική γλώσσα; Εκεί η κριτική έγινε ακόμα πιο αιχμηρή, με τον τέως Πρόεδρο να χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία «αμήχανη και ατελή». «Το σημερινό άρθρο 16 σε τι μας εμποδίζει αν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετική παρέμβαση για τα ζητήματα της γλώσσας;» αναρωτήθηκε, συμπληρώνοντας πως η λέξη «”μέριμνα” σημαίνει ότι η διάταξη είναι ατελής, δεν υπάρχει υποχρέωση». Με άλλα λόγια, ο τέως Πρόεδρος έδειξε ότι επιχειρούμε να ανοίξουμε τη βαριά διαδικασία της αναθεώρησης για ζητήματα που η κυβέρνηση μπορεί κάλλιστα να λύσει με απλούς νόμους, χωρίς να αγγίξει το Σύνταγμα.

Η συνάντηση Χατζηδάκη – Μερτς

Με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στους διαδρόμους του γερμανικού κοινοβουλίου. Οι δύο πολιτικοί γνωρίζονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ( ΕΛΚ) και είχαν μια εγκάρδια συνομιλία.

Ο Κ. Χατζηδάκης ρώτησε τον Καγκελάριο για το κόκκινο κασκόλ που κρατούσε, ποιας ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν. Όμως ο Καγκελάριος τον ξάφνιασε, καθώς του εξήγησε ότι το κόκκινο κασκόλ ήταν του SPD, του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας. Ο Φρ. Μέρτς μόλις είχε βγει από μια συνάντηση με τους βουλευτές του SPD και του είχαν δώσει το κασκόλ του κόμματος…

Φαντάζεστε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα;…

Οι Αρκάδες

Η ανακοίνωση χθες του Απόστολου Σπυρόπουλου ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Αρκαδία με την Νέα Δημοκρατία, έστρεψε τα βλέμματα στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, μετά την διαγραφή του από ΠαΣοΚ. Πηγή μου από την πλευρά της Πειραιώς, η οποία εκτιμά πολύ τον Οδυσσέα ως πολιτικό για τη στάση και το ήθος του, δεν μου άφησε περιθώριο να σκεφτώ ότι μπορεί να γίνει πρόταση από τη γαλάζια παράταξη στον Αρκά.

Το τηλεφώνημα στις 3 πμ.

Στενός συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια, σχολίαζε σε μια ενδιαφέρουσα παρέα χθες την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ποιος είναι ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα και να διαχειριστεί μία κρίση.

«Ας γίνει ένα ερώτημα στους πολίτες, αν εμπιστεύονται τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου» έλεγε στους συνδαιτυμόνες του ο στενός συνομιλητής του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα αναφέρθηκε στη διαχειριστική ικανότητα του Μεσσήνιου πολιτικού και ειδικά στις δύσκολες στιγμές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για πολλές θετικές… ψήφους.

Ο εκλεκτός για γραμματέας της ΝΔ

Θα πάω τώρα στα ενδότερα της ΝΔ, αναφέροντάς σας τι άκουσα να συζητείται μεταξύ δυο «εκλεκτών» στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, τη μεθεπόμενη του συνεδρίου και αφορά την εκλογή γραμματέα. Και να σας πω που το άκουσα δεν θα με πιστέψετε, έτσι, απλά το μεταφέρω όπως ακριβώς ειπώθηκε, με ένταση, από τον έναν (ή τη μια, δεν μπορώ να πω, καταλαβαίνετε…) εξ’ αυτών: «Έχουν έρθει και έχουν εξαναγκαστεί να φύγουν δύο γραμματείς. Όλοι προβληματικοί είναι; Και να σου πω και κάτι; Θα μείνουμε περιχαρακωμένοι στο στενό κύκλο των εντός πολύ δικών μας ανθρώπων ή θα ξανοιχτούμε στην κοινωνία; Ο Πρόεδρος ενημερώνεται από τον κύκλο του τι περνάει ο κόσμος; Σε ρωτάω!».

Τα ονόματα των κυρίων Γιώργου Στύλιου (βουλευτή Άρτας και πρώην υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί υπουργίας Κυριάκου Πιερρακάκη) και του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη είναι τα δύο που παίζουν δυνατά. Πριν μια εβδομάδα, «γαλάζιος» συνομιλητής μου είχε σίγουρο τον Β. Σπανάκη. Αλλά με την φήμη πως θέλει να επικεντρωθεί στην επανεκλογή του στον δύσκολο νότιο τομέα Αθηνών τι να σας πω;

Η παραδοχή της Ντόρας

Τη στιγμή που κορυφαία κυβερνητικά στελέχη καταφεύγουν σε «ήξεις αφήξεις», η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε αστειευόμενη, πλην όμως με ευθύτητα, στο χθεσινό συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών» ότι «προτιμώ τα δύο νέα κόμματα», αναφερόμενη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, «γιατί δεν μας αφορούν», όπως συμπλήρωσε. Με αυτή την ατάκα έδειξε ουσιαστικά ότι ξέρει καλά πού καίει το πράγμα, αφού στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά κρύβεται ένας φόβος διαρροών, διόλου αμελητέος για το Μαξίμου.