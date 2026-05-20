Στη δεύτερη εβδομάδα τους μπαίνουν οι διαδηλώσεις στη Βολιβία κατά της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του προέδρου Ροδρίγο Πας Περέιρα, όπου οι διαδηλωτές έχουν αποκλείσει δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα και έχουν μετατρέψει το κέντρο της πρωτεύουσας, Λα Πας, σε πεδίο συγκρούσεων με την αστυνομία.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση που αντιμετωπίζει ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας Περέιρα στους μόλις έξι μήνες της θητείας του, αφότου έβαλε τέλος στη σχεδόν εικοσαετή διακυβέρνηση του αριστερού Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (Movimiento al Socialismo – MAS). Σε απάντηση στις διαδηλώσεις ο πρόεδρος, μια από τις πρώτες κινήσεις του οποίου ήταν η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε προ ολίγου έναν ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης της χώρας.

Οικονομική κρίση και πρόβλημα με τα καύσιμα

Η Βολιβία βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, με ελλείψεις σε δολάρια και καύσιμα, αλλά και αυξανόμενο πληθωρισμό — προβλήματα που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ήδη από τα τελευταία χρόνια της θητείας του προηγούμενου προέδρου, Λουίς Άρσε, υπό την κυβέρνηση του MAS.

Ο Πας Περέιρα, γιος του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα, που κυβέρνησε τη χώρα από το 1989 έως το 1993, ανέλαβε την εξουσία υποσχόμενος ένα «σοκ οικονομικής θεραπείας». Ωστόσο, οι συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί και ορισμένα από τα μέτρα του έχουν αποδειχθεί βαθιά αντιδημοφιλή.

Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν να καταργήσει την επιδότηση καυσίμων που ίσχυε επί δύο δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι η ελεύθερη αγορά θα έφερνε στη χώρα καλύτερης ποιότητας καύσιμα. Αντί γι’ αυτό, οι ελλείψεις συνεχίστηκαν και λίγο αργότερα ξέσπασε η κρίση με τα «νοθευμένα καύσιμα», όταν διαπιστώθηκε ότι μέρος των προμηθειών είχε αλλοιωθεί. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι έπεσε θύμα «σαμποτάζ» από πρώην αξιωματούχους που φέρονται να συνδέονται με το MAS. Από την πλευρά του οι ΗΠΑ έσπευσαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις κάνοντας λόγο για «ένα πραξικόπημα σε εξέλιξη».

Από τις διαδηλώσεις έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί τέσσερα άτομα, ένας διαδηλωτής φέρεται να σκοτώθηκε στις συγκρούσεις, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι φέρονται να έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν κατάφεραν να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα εγκαίρως εξαιτίας της κατάστασης με τους αποκλεισμούς των δρόμων. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί δεκάδες τραυματισμοί και περισσότερα από 40 μπλόκα σε δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Και διπλωματική κρίση στις σχέσεις με την Κολομβία

Παράλληλα με την εσωτερική αναταραχή, ο πρόεδρος της Βολιβίας είναι αντιμέτωπος και μια διπλωματική κρίση, αφού διέταξε την άμεση απέλαση της πρέσβειρας της Κολομβίας στη Λα Πας, σε αντίποινα για δηλώσεις του αριστερού προέδρου της Κολομβίας και «εχθρού» του Τραμπ, Γουστάβο Πέτρο.

Την περασμένη Κυριακή, ο Πέτρο αναδημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο Πας Περέιρα παρουσιαζόταν ως «μαριονέτα των ΗΠΑ» και σχολίασε ότι η Βολιβία βιώνει μια «λαϊκή εξέγερση», η οποία αποτελεί «απάντηση στη γεωπολιτική αλαζονεία».

Ανακοινώνοντας την απέλαση της πρέσβειρας Ελίζαμπεθ Γκαρσία, το υπουργείο Εξωτερικών της Βολιβίας ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να «διαφυλαχθούν οι αρχές της κυριαρχίας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις». Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πέτρο δήλωσε σε κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό ότι η Βολιβία «ολισθαίνει προς τον εξτρεμισμό».