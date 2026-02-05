Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το νομοσχέδιο που αφορά στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει επί της αρχής, με εξαίρεση συγκεκριμένα άρθρα. Η διήμερη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο, είχε αρκετές εντάσεις και κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ζητούσαν επιτακτικά εξηγήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο κλείσιμο της συνεδρίασης, χαρακτήρισε «εκτός πλαισίου» τη δράση μελών ΜΚΟ στο νοσοκομείο Χίου, που, σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, «εμφανίζονται κάποιοι ως διερμηνείς και παίρνουν καταθέσεις» από τους τραυματίες.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες ότι δύο μέλη ΜΚΟ επιχείρησαν να καθοδηγήσουν τους μετανάστες που νοσηλεύονται, ο κ. Πλεύρης, απευθυνόμενος προς τα έδρανα, κυρίως της Νέας Αριστεράς, σημείωσε ότι «ούτε θεσμική διαδικασία είναι αυτό που ακούω να πηγαίνουν κόμματα, να βάζουν εκεί διερμηνείς και να παίρνουν καταθέσεις». «Αυτό δεν είναι παρέμβαση στην έρευνα, την οποία λέτε σας ”πονάει”;» διερωτήθηκε ο υπουργός που συμπλήρωσε ότι «η έρευνα γίνεται από τον ανακριτή και θα καταλήξει. Εγώ πιστεύω αυτά που λέει το Λιμενικό, εσείς μπορεί να πιστεύετε άλλα».

Εξάλλου, επέλεξε να απαντήσει ειρωνικά στην κριτική των κομμάτων της αριστεράς, λέγοντας ότι «είναι κουραστικό η Αριστερά να βλέπει συνεχώς push backs και παράβαση διεθνούς δικαίου. Μου δίνετε την εντύπωση πως και το 480 π.Χ. να ήσαστε, θα κατηγορούσατε τον Θεμιστοκλή για push backs. Φτάνει. Το Λιμενικό τιμά τον αγώνα του».