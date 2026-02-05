Σοβαρές ενδείξεις για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με φόντο ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, άνω των 73 εκατ. ευρώ, καταγράφει πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη. Στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών προσώπων και εταιρειών.

Δεσμεύσεις λογαριασμών για διακίνηση εκατομμυρίων

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ομάδα προσώπων φέρεται να υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων, ανέργων και δεκάδων κέντρων κατάρτισης.

Οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, άλλων πέντε φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσό άνω του 1,5 εκατ. ευρώ φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, πρακτική που κρίθηκε ασύμβατη με τις επίσημες διαδικασίες διαχείρισης δημόσιων κονδυλίων.

Ο ρόλος του προέδρου της ΓΣΕΕ και οι αναθέσεις

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος φέρεται να κατείχε και την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης της ΓΣΕΕ, εμφανίζεται να εξασφάλιζε μεγάλα προγράμματα κατάρτισης από αρμόδια υπουργεία.

Οι αναθέσεις, είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, κατέληγαν – σύμφωνα με το πόρισμα – κατ’ επανάληψη, στις ίδιες έξι εταιρείες, οι οποίες επιλέγονταν από επιτροπές, υπό την προεδρία του.

Στο κάδρο και πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας

Εντύπωση προκαλεί και η εμμέσως εμπλεκόμενη πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, όπως μετέδωσε το MEGA, το όνομα της οποίας είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με υποθέσεις διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων και κέντρων κατάρτισης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ευνοούσε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα, ορισμένα εκ των οποίων εμφανίζονται να έχουν κομβικό ρόλο και στη νέα έρευνα.

Το συνολικό εγκληματικό προϊόν εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,96 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο και δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Παράλληλα, σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του MEGA, δεσμεύτηκε και η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, ο οποίος ερευνάται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κάνει λόγο για ενδείξεις τέλεσης δύο βαριών κακουργημάτων – υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – με τις εισαγγελικές αρχές να καλούνται πλέον να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Πολιτικές αντιδράσεις και αποχώρηση από τη Βουλή

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε τη στιγμή που ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρισκόταν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείτο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο ίδιος αποχώρησε πρόωρα από τη διαδικασία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παναγόπουλος υποστήριξε: «Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου».

ΠαΣοΚ: Εκτός κόμματος έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση

Μετά τις εξελίξεις, το ΠαΣοΚ ανακοίνωσε ότι θέτει εκτός κόμματος τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Το ΚΚΕ, σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση του, έκανε λόγο για «συνδικαλιστική μαφία», υποστηρίζοντας ότι οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν χρόνιες παθογένειες που, όπως σημείωσε, στηρίζονται από κυβερνήσεις και αστικά κόμματα.