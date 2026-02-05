Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές ζητεί ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ– Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σπυρόπουλος απέστειλε επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ, ζητώντας την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του προέδρου της ΓΣΕΕ, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να υπάρξει πλήρης εικόνα από τις αρμόδιες δικαστικές και ελεγκτικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για την έρευνα

Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, ο κ. Παναγόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε δύο σύντομες αναφορές στο θέμα που τον αφορά.

Στην πρώτη του τοποθέτηση ανέφερε ότι θα χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα, σημειώνοντας: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγο αργότερα επανήλθε, ζητώντας να μην επηρεαστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία από τις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».