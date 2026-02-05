Παρένθεση ήταν η νίκη επί της Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις κακές εμφανίσεις και απέναντι στην Παρτιζάν παραδόθηκε άνευ όρων, με αποτέλεσμα να χάσει με κάτω τα χέρια (78-62).

Μόνο ο Σορτς πάλεψε για τους «πράσινους», αποβλήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ρογκαβόπουλος. Στις 16 νίκες έμειναν οι «πράσινοι», που έπεσαν στο 16-11 στην κατάταξη. Την επόμενη εβδομάδα, θα υποδεχθούν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Με την ορμή που του έδωσε η νίκη επί της Ρεάλ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με 5-0 σερί κι έδειξε ότι έχει το μομέντουμ για να βάλει δύσκολα στη σκληροτράχηλη Παρτιζάν. Οι πράσινοι γνώριζαν εξ αρχής πως παρά τα προβλήματα του αντιπάλου, το ματς θα είναι σκληρό και απαιτητικό, αρκεί να αποφευχθούν λάθη. Βέβαια, τα 10 λάθη του πρώτου ημιχρόνου δεν ήταν… συστατικό επιτυχίας για τον Παναθηναϊκό.

Η Παρτιζάν άρχισε την αντεπίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο έτρεξε σερί 10-0, μέχρι να βάλει τέλος ο Γκριγκόνις. Το 20-19 της πρώτης περιόδου έγινε 45-33 στην ανάπαυλα, με την ομάδα του Αταμάν να χάνει την αυτοσυγκέντρωσή της, να δέχεται εύκολα καλάθια, να φτάνει σε διψήφιο αριθμό λαθών και να πετάει στα σκουπίδια το καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ήρθε η απόλυτη κατάρρευση. Ο μόνος που προσπαθούσε ήταν ο Σορτς που έγινε… Ναν και Γκραντ μαζί, αλλά δεν έφτανε. Το 21-9 της περιόδου δείχνει την κάκιστη εικόνα του Τριφυλλιού που μπήκε στην τελευταία περίοδο όντας πίσω στο σκορ 66-42, ενώ η διαφορά έφτασε και κοντά στους 30 πόντους.

Στα αξιοσημείωτα του τρίτου δεκαλέπτου η αποβολή του Ρογκαβόπουλου. Συγκεκριμένα, αποβλήθηκε για χτύπημα στον Λάκιτς και στη συνέχεια ακολούθησε βροχή αντικειμένων από την εξέδρα!

Ένα σερί 9-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο έδειξε τον σφυγμό του Παναθηναϊκού, αλλά το τρένο είχε χαθεί. Πισωγύρισμα για τους «πράσινους» που πληγώθηκαν από την αστοχία τους και δεν έβγαλαν την απαιτούμενη αντίδραση, με την Παρτιζάν να φτάνει στο τελικό 78-62.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62