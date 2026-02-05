Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας στην οποία εμπλέκεται 50χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA η πρώτη καταγγελία για την δράση του αξιωματικού έγινε στην ΕΥΠ πριν από περίπου τρεις μήνες από υπηρεσίες πληροφοριών συμμαχικού κράτους, ωστόσο τις τελευταίες δέκα ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν θέσει τις κινήσεις του υπό στενή παρακολούθηση.

Η σύλληψη του κρίθηκε απαραίτητη τώρα διότι ο Σμήναρχος έχοντας πρόσβαση σε ευαίσθητα αρχεία φέρεται να είχε συγκεντρώσει κρίσιμες πληροφορίες για κινήσεις νατοϊκών μέσων τις οποίες ετοιμαζόταν να διοχετεύσει στους εντολείς του,έναντι χρηματικής αμοιβής, μέσω ειδικού λογισμικού από την Κίνα. Το τελευταίο στοιχείο είναι και αυτό που τον πρόδωσε καθώς οι κινήσεις του άφησαν ηλεκτρονικά αποτυπώματα μέσω κωδικών QR.

Συνελήφθη επ’ αυτοφόρω, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, μέσα στο γραφείο του, σε μονάδα των νοτίων προαστίων στην Αττικής της οποίας ασκούσε χρέη διοικητή έχοντας ως αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα. «Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Ο άνδρας κατά τις ίδιες πηγές φέρεται να είχε ταξιδέψει στην Κίνα ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργώντας ένα δίκτυο που θα τροφοδοτούσε το Πεκίνο με κρίσιμα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστημάτων. Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει τις πράξεις του και έχει περιγράψει αναλυτικά την δράση του στα στελέχη των ΕΔ και της ΕΥΠ που διενεργούν την έρευνα για την οποία έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπηρεσίες της Συμμαχίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».