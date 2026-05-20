Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας —και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία— έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

«Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Σχεδόν τα πάντα», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος από το βήμα της Ακαδημίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, στο Κονέκτικατ.

Τόνισε ότι το μόνο ανοιχτό ζήτημα πλέον είναι αν η Τεχεράνη θα δεχτεί να υπογράψει συμφωνία ή αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν για το τελειωτικό πλήγμα.

«Το μόνο ερώτημα είναι: θα πάμε να το τελειώσουμε; Θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Για να δούμε τι θα συμβεί» είπε ο Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα τελευταία στάδια, απειλώντας την Τεχεράνη με νέο κύμα επιθέσεων εφόσον δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.