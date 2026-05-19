Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Υπάρχουν αρκετά μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν προβεί σε αμφιλεγόμενες αλλαγές ονόματος, αλλά ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα προφανώς ήθελαν η Κέιτ Μίντλετον να κάνει το ίδιο, για να αποφευχθεί η σύγχυση όταν έγινε για πρώτη φορά μέλος της “The Firm”.

Όπως όλοι γνωρίζουν η Princess Catherine δεν άλλαξε ποτέ το όνομά της, ακόμα κι αν υπήρχε αίτημα από τον Κάρολο και την Καμίλα. Την αποκάλυψη και τις απαντήσεις έδωσε ο πρίγκιπας Χάρι στο βιβλίο του “Spare”.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χάρι, ο Κάρολος και η Καμίλα σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή ιδέα η Κάθριν (Catherine) να αλλάξει την ορθογραφία του ονόματός της, ώστε να ξεκινά με «Κ» αντί για «C».

«Υπήρχαν ήδη δύο βασιλικά μονογράμματα με C και στέμμα από πάνω: ο Κάρολος (Charles) και η Καμίλα (Camilla). Θα ήταν πολύ μπερδεμένο να υπάρχει και άλλο. Ας το κάνουμε Katherine, πρότειναν», αποκάλυψε.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας άσκησε βέτο σε αυτή την ιδέα. Η ιστορία επιβεβαιώθηκε από τον Κρίστοφερ Άντερσεν στο βιβλίο του «Kate! Το θάρρος, η χάρη και η δύναμη της γυναίκας που θα γίνει βασίλισσα».

Ο ειδικός σε θέματα βασιλικής οικογένειας ισχυρίστηκε ότι η πρόταση είχε εκνευρίσει τον Γουίλιαμ. «Το αίτημα ήταν “προσβλητικό”, είπε στον πατέρα του, όχι μόνο για την Κέιτ αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά της», έγραψε ο Άντερσεν.

«Η παράξενη πρόταση να γίνει το όνομα «Catherine» «Katherine» απλώς και μόνο για να ευχαριστήσει τον Κάρολο και την Καμίλα απορρίφθηκε αμέσως». Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε επίσης ότι η ένταση μεταξύ της Κάθριν και της Καμίλα παρέμεινε για πολύ καιρό μετά το περιστατικό αυτό, με τη βασίλισσα σύζυγο να μην διστάζει να επιτίθεται στη νεοφερμένη.

Ένας υπάλληλος του παλατιού υποψιάστηκε ότι η Καμίλα έβλεπε την Κάθριν ως ανταγωνίστρια της. «Ίσως ένιωθε απειλούμενη από την Κέιτ, ή μάλλον περισσότερο από τον Γουίλιαμ και την Κέιτ ως ζευγάρι», υποθέτουν.

Δεν ήταν το μόνο θέμα που τέθηκε προς συζήτηση, καθώς εκείνη και ο Γουίλιαμ ετοιμάζονταν να παντρευτούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας δεν ήθελε η νέα του σύζυγος να αποκαλείται δούκισσα, προτιμώντας τον τίτλο της πριγκίπισσας.

Υπέβαλε αυτό το αίτημα στη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ζητώντας της να μην του απονείμει τον τίτλο του δούκα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα “The Telegraph” το 2010. Ωστόσο, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η Κάθριν να αναφέρεται ως πριγκίπισσα Γουίλιαμ.

Αυτό προφανώς δεν ήταν ιδανικό. Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ ήταν γνωστοί ως δούκας και δούκισσα του Κέιμπριτζ μέχρι τον θάνατο της Ελισάβετ, το 2022, οπότε και απονεμήθηκε στην Κάθριν ο τίτλος της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Με πληροφορίες από The List.