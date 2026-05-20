5 το πρωί: Μυστηριώδης οσμή στην Αττική – Συναγερμός για τον Εμπολα – Νέο μέτωπο με την Κοβέσι
Συναγερμός σήμανε χθες στην Αττική λόγω έντονης οσμής αερίου, με τις αρχές να αποκλείουν βλάβη στο επίγειο δίκτυο ή στα διυλιστήρια και να αναζητούν την πηγή του μυστηρίου σε δεξαμενόπλοια στον Σαρωνικό
Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
- Αντιδρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έντονη αντίδραση προκαλεί η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (που έχει ανοιχτές τις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) να εκφράζει ανησυχία για τη βιαστική προώθηση των διατάξεων, προειδοποιώντας ότι υπονομεύεται ο απαραίτητος έλεγχος και η συνεργασία Ελλάδας – ΕΕ.
- Η άρνηση Τζαβέλα: Παράλληλα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αναμένεται να αρνηθεί την παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Επικαλείται τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και πάγια νομολογία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λογοδοτήσει στη Βουλή για δικαιοδοτικές κρίσεις.
- Ανοιχτή η υπόθεση υποκλοπών: Παρά την αρχειοθέτηση, η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτή μετά από νέο αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη για περαιτέρω έρευνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία νέα μηνύματα από το κινητό του πρώην υπουργού, με ένα εξ αυτών να φέρει χαρακτηρισμό «απόρρητο», ενώ την αξιολόγηση έχει αναλάβει ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.
Μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου στην Αττική
- Συναγερμός και εκκενώσεις σχολείων: Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη και ανησυχητική οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας αμέσως τις Αρχές. Η μυρωδιά ήταν τόσο ανυπόφορη που, για λόγους ασφαλείας, δόθηκε εντολή να εκκενωθούν κοινόχρηστοι χώροι και σχολικά κτίρια.
- Κατηγορηματική διάψευση: Παρά τον αρχικό πανικό, οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβης στο σύστημα παροχής ενέργειας. Τόσο ο ΔΕΣΦΑ όσο και τα μεγάλα διυλιστήρια της χώρας ξεκαθάρισαν επίσημα ότι δεν εντοπίστηκε καμία πτώση πίεσης ή πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους που να δικαιολογεί τη δυσοσμία.
- Πού στρέφονται οι έρευνες; Μετά το μπλόκο στα σενάρια για το επίγειο δίκτυο, Λιμενικό και Πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρωνικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Οι νότιοι άνεμοι ενισχύουν την εκτίμηση ότι η μυρωδιά έρχεται από το νερό, ξυπνώντας μνήμες από δύο αντίστοιχα, ανεξήγητα περιστατικά που είχαν σημειωθεί το 2025.
«Καταπέλτης» η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς
- Τι εισηγήθηκε; Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβας εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας. Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνουν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, αλλά και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που διαχειρίστηκαν το περιστατικό.
- Το βαρύ κατηγορητήριο: Οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για «θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως». Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι, αν και είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προστατεύσουν την 28χρονη κοπέλα, ενήργησαν με πρόθεση διά παραλείψεως και την εγκατέλειψαν απροστάτευτη μπροστά στον δολοφόνο της.
- Στο δικαστικό συμβούλιο ο τελικός λόγος: Την τελική απόφαση για την ποινική μεταχείριση των ενστόλων θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας, το οποίο θα εκδώσει το σχετικό βούλευμα τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, η εισαγγελέας ζητά να παραμείνουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στους αστυνομικούς, την ώρα που ο δράστης εκτίει ήδη την ποινή του στη φυλακή.
Παγκόσμιος συναγερμός για τη εξάπλωση του Έμπολα
- Έξαρση στην Αφρική: Ο ΠΟΥ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά τη ραγδαία έξαρση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Παρά τις εκκλήσεις να παραμείνουν ανοιχτές οι διόδοι, γειτονικές χώρες όπως η Ουγκάντα και η Ρουάντα υψώνουν υγειονομικά τείχη στα σύνορά τους για να ανακόψουν την πορεία του ιού.
- Φόβοι για περισσότερα κρούσματα: Οι επιστήμονες εκφράζουν σοβαρούς φόβους ότι η επιδημία βρίσκεται εκτός ελέγχου, καθώς ο ιός εξαπλωνόταν ανενόχλητος για εβδομάδες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές προτού εντοπιστεί. Μαθηματικά μοντέλα του Κέντρου MRC στο Λονδίνο κάνουν λόγο για εκτεταμένη αποτυχία διάγνωσης, τονίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των φορέων μπορεί ήδη να έχει ξεπεράσει τους χίλιους.
- Ταξιδιωτικό μπλόκο από ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε τη μέγιστη ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους Αμερικανούς να αποφύγουν κάθε μετακίνηση προς το Κονγκό και τις γειτονικές χώρες. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ παραμένει σε ετοιμότητα εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός και η κατάσταση απόλυτα ελεγχόμενη.
Ο Τζόναθαν Άντιτς της Mango σκότωσε τον πατέρα του;
- Ελεύθερος με εγγύηση-μαμούθ: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Ίσακ Άντιτς, ιδρυτή του κολοσσού μόδας Mango, καθώς ο πρωτότοκος γιος του, Τζόναθαν, συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του. Μετά την απολογία του στον δικαστή της Βαρκελώνης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ισπανία.
- Έπεσε σε αντιφάσεις: Ο 71χρονος δισεκατομμυριούχος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση 100 μέτρων από γκρεμό, ενώ έκανε πεζοπορία με τον γιο του. Η καταλανική αστυνομία άλλαξε την κατεύθυνση της έρευνας από ατύχημα σε εγκληματική ενέργεια, καθώς εντόπισε σοβαρά σκοτεινά σημεία στις καταθέσεις του Τζόναθαν, ενώ ανακάλυψε ότι ο ίδιος είχε επισκεφθεί κρυφά το συγκεκριμένο σημείο λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο συμβάν.
- Εταιρικές κόντρες και αμύθητη κληρονομιά: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ιστορικό των κακών σχέσεων πατέρα και γιου, οι οποίες είχαν κλονιστεί από το 2015 μετά την αποτυχία του πλάνου διαδοχής στη διοίκηση της Mango. Η κατάσταση περιπλέχτηκε ακόμα περισσότερο μετά το θάνατο του επιχειρηματία, εξαιτίας σφοδρών διαφωνιών για τη διανομή της αμύθητης περιουσίας του, με τη σύντροφο του εκλιπόντος να διεκδικεί δικαστικά 70 εκατομμύρια ευρώ από τα τρία παιδιά του.
