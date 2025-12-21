Θέατρο: 20 κλασικά αριστουργήματα της φετινής σεζόν

Δεν είναι μόνο η δικαστική ίντριγκα της Αγκάθα Κρίστι αλλά και το υπαρξιακό θέατρο του Μπέκετ, του Λόρκα, του Τσέχωφ, του Ιψεν και του Σαίξπηρ: οι φετινές θεατρικές σκηνές φιλοξενούν εμβληματικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε νέες, τολμηρές αναγνώσεις.

Παραστάσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο σασπένς, το δράμα, την κωμωδία και τον κοινωνικό προβληματισμό, με ισχυρές υπογραφές σκηνοθετών και ερμηνείες που καθηλώνουν, μέσα από τον οδηγό θεάτρου του Βήματος για τη σεζόν 2025-26.

Δικαστικό δράμα/Πολιτικό θέατρο

Οταν ένα αστυνομικό έργο έχει την υπογραφή της Αγκάθα Κρίστι, το σασπένς είναι εξασφαλισμένο. Στο «Μάρτυρας κατηγορίας», που συνεχίζεται για 3ο χρόνο, η υπόθεση ξεκινά ως μια δικαστική διαμάχη και σιγά σιγά εξελίσσεται σ’ ένα συναρπαστικό θρίλερ, με μια σειρά από ανατροπές και αποκαλύψεις. Μια μυστηριώδης γυναίκα θα καθορίσει το παιχνίδι. Η Κρίστι έγραψε το «Μάρτυρας κατηγορίας» το 1933, στη συνέχεια τον διασκεύασε για τη σκηνή, πριν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη από τον Μπίλι Ουάιλντερ με τους Τσαρλς Λότον, Μάρλεν Ντίτριχ, Τάιρον Πάουερ. Στο Θέατρο Δημήτρης Χορν μέχρι 1η Μαρτίου.

Για 11ο χρόνο οι «12 ένορκοι» επιστρέφουν ανανεωμένοι στη διανομή τους, με την παράσταση να έχει αποδείξει ότι όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά και διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της. Μια δικαστική υπόθεση, κεκλεισμένων των θυρών, με έντεκα από τους δώδεκα ενόρκους έτοιμους να καταδικάσουν τον 16χρονο αλλοδαπό που κατηγορείται για πατροκτονία – και κινδυνεύει με θανατική ποινή. Να όμως που η μία διαφορετική άποψη στέκεται ικανή να ανατρέψει τα δεδομένα και παράλληλα να αποκαλύψει τα ψυχογραφήματα των δώδεκα ενόρκων. Στο Θέατρο Αλκμήνη έως 5 Απριλίου

Ο Αρης Μπινιάρης στήνει τη δική του «Δίκη» μέσα σ’ ένα δυστοπικό σκηνικό, όπου οι έννοιες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θέτουν την ιδιωτικότητα του ατόμου σε αμφισβήτηση. Το έργο, που δημοσιεύτηκε το 1925, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Κάφκα, ανασυνθέτει με τρόπο καυστικό μια εφιαλτική κοινωνία, μέσα στην οποία ο Γιόζεφ Κ., τον οποίο ερμηνεύει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, βρίσκεται παγιδευμένος: Ένοχος για κάτι που αγνοεί, υπερασπίζεται την αθωότητά του κόντρα στο παράλογο και το απρόσωπο που τον συνθλίβουν. Στο Θέατρο Ark μέχρι τις 5 Απριλίου.

Κλασικό ρεπερτόριο – Μεγάλες τραγωδίες/ Δράματα

Γέρμα, μια γυναίκα που, σαν τη γη, θέλει να καρπίσει. Τη «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σκηνοθετεί η Μαρία Πρωτόπαππα, με τον υπότιτλο «η ανεκπλήρωτη», αναλαμβάνοντας και τον επώνυμο ρόλο σ’ αυτή την ποιητική τραγωδία, μία από τις κορυφαίες του ισπανικού θεάτρου που πραγματεύεται την απελπισία του άκαρπου έρωτα, την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας, την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων, το τίμημα της επιθυμίας. Το έργο συνθέτει μαζί με τον «Ματωμένο γάμο» και «Το σπίτι της Μπερνάρντα Αλμπα» την τριλογία της «Ισπανικής υπαίθρου». Στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν από 19 Δεκεμβρίου.

Το εμβληματικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς στην ανάγνωση του Δημήτρη Καραντζά επιχειρεί μια «επίσκεψη» στο μυαλό της Μπλανς Ντιμπουά, που τσακισμένη από τη ζωή και τις επιλογές της θα βρεθεί στο σπίτι της αδελφής της και του Στάνλεϊ Κοβάλσκι. Η συγκατοίκηση θα είναι οριακή και η σύγκρουση αναπόφευκτη, μια σύγκρουση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Αλεξία Καλτσίκη ερμηνεύει την κεντρική ηρωίδα, μια Μπλανς που κουβαλά ψευδαισθήσεις και τσακισμένα όνειρα, που δεν θέλει ρεαλισμό, αλλά μαγεία. Έως τις 11 Ιανουαρίου στο Θέατρο Προσκήνιο.

Γραμμένο λίγους μήνες πριν απ’ τον θάνατό του, «Ο Βυσσινόκηπος», το τελευταίο έργο του Τσέχωφ, επιστρέφει στο θέμα της οικογένειας. Αυτή τη φορά όλα τα μέλη ξαναβρίσκονται στο υποθηκευμένο πλέον σπίτι και λίγο πριν κοπούν οι βυσσινιές ζουν το τέλος μιας εποχής. Κάπου ανάμεσα σ’ ένα φευγάτο παρελθόν κι ένα αβέβαιο μέλλον, ξέροντας τη ρευστότητα του παρόντος, βλέπουν τον κόσμο να αλλάζει. Ο Εκτωρ Λυγίζος, στην έξοχη μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη, θέλει να φτιάξει με την παράστασή του ένα έργο συνόλου. Στο Εθνικό Θέατρο από 26 Φεβρουαρίου.

Ο Γιάννης Χουβαρδάς προτείνει ένα απ’ τα πρώιμα έργα του κορυφαίου Ρώσου δραματουργού, που γράφτηκε το 1887, τον «Ιβάνοφ», με τον Αργύρη Ξάφη στον επώνυμο ρόλο. Εναν αποτυχημένο σύζυγο, εραστή και γαιοκτήμονα, που ζει σε μια κοινωνία με κυρίαρχες αξίες το χρήμα, την εκμετάλλευση και τη διαφθορά. Ετσι ο Τσέχωφ, ανάμεσα στην ποιητικότητα και τον σκληρό ρεαλισμό, αποτυπώνει τα σημάδια ενός κόσμου που παρακμάζει. Με τη σειρά του ο Χουβαρδάς (διασκευή-σκηνοθεσία) καταθέτει την προσωπική του ματιά με την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πό τις 23 Ιανουαρίου.

Ένα από τα κορυφαία έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ακατάβλητο από τον χρόνο, σκιαγραφεί με ακρίβεια την ψυχολογία του ζευγαριού στη σύγχρονη εποχή. Ο Εντουαρντ Αλμπι είναι ανελέητος στον τρόπο που αφήνει τους ήρωες του –δύο ζευγάρια, ένα πιο ώριμο και ένα της νεότερης γενιάς– να χάσουν τον έλεγχό τους και να ξεδιπλώσουν άγνωστες ή και επικίνδυνες πλευρές τους. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη-Εφη Μουρίκη και Σπύρο Σταμούλη-Ελεάνα Στραβοδήμου σε ένα παιχνίδι εξουσίας, ψευδαισθήσεων και παραλογισμού, μέχρι εξόντωσης και τελικής πτώσεως. Στο Θέατρο Ζίνα έως 29 Μαρτίου.

Ενα από τα έργα της ώριμης περιόδου του Ιψεν. Τον αρχιμάστορα Σόλνες ερμηνεύει ο Αρης Λεμπεσόπουλος σε μια παράσταση που θέτει το ζήτημα της ταυτότητας, κυρίως της ταυτότητας του καλλιτέχνη. Στην ωριμότητά του ο Σόλνες ψάχνει να καταλάβει ποιος είναι: Ο νεαρός με τα όνειρα, ο μετέπειτα ικανός δημιουργός που έχτιζε σπίτια αντί για εκκλησίες, ο σύζυγος που δεν στάθηκε κοντά στη γυναίκα του ή εκείνος που θαυμάζει η νεαρή Χίλντα; Μια αναμέτρηση με το εγώ ενός ανθρώπου που οδεύει προς το τέλος. Στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων από 11 Δεκεμβρίου.

Κωμωδία/Φάρσα

Υποκρισία, κοινωνικές συμβάσεις, πάθη, έρωτες: Στον «Ταρτούφο» ο Μολιέρος, τέσσερις αιώνες πριν, καταγράφει με οξύ και ποιητικό τρόπο το πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταστρέψει ή και να ανα(σ)τρέψει τις αξίες προς όφελός του. Βάζοντας τη θρησκευτική πίστη στο στόχαστρο, φέρνει στη σκηνή έναν δεξιοτέχνη της εξαπάτησης, που βασίζεται στις ανθρώπινες αδυναμίες και, κυρίως, στη θρησκοληψία για να εξυπηρετήσει το προσωπικό του συμφέρον. Η Ελενα Μαυρίδου, διατηρώντας στοιχεία εποχής, επιχειρεί να φωτίσει τη διαχρονική διάσταση του έργου, με τον Γιάννη Τσορτέκη στον ομώνυμο ρόλο. Στο Θέατρο Αλκυονίς έως 18 Ιανουαρίου

Τα μονόπρακτα του Αντον Τσέχωφ κατέχουν μια περίοπτη θέση στο δραματουργικό σύμπαν του Ρώσου δραματουργού. Ο Γιάννης Μπέζος επέλεξε, μετέφρασε, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε τρία εξ αυτών, κορυφαία και τα τρία, συνθέτοντας μια παράσταση όπου το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα και τη συγκίνηση, οι παρεξηγήσεις με τις συγκρούσεις και τις ανατροπές. Πρόκειται για τα «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Πρόταση Γάμου» και μαζί για μια ανατομία της ανθρώπινης ψυχής μέσα από την πένα του Τσέχωφ.

Σαν ένα κωμικό σκηνικό πείραμα γύρω από την απιστία και τις επιπτώσεις της ο Γιάννης Κακλέας μεταφέρει στη σκηνή τον «Ράφτη κυριών» του Φεντώ, μπολιάζοντας την παράσταση με το χιούμορ και την ιδιαίτερη ματιά του. Με δαιμονιώδη ρυθμό, γεμάτο ανατροπές, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις, το έργο ασκεί κριτική στην υποκρισία της καλής κοινωνίας, που υπερασπίζεται φανατικά τις ηθικές αρχές που η ίδια ανενδοίαστα καταπατά – και μάλιστα το απολαμβάνει. Παντρεμένα ζευγάρια, άπιστοι σύζυγοι, πονηρές γυναίκες συνθέτουν τον καμβά αυτής της γαλλικής φάρσας. Στο Θέατρο Γκλόρια έως 4 Ιανουαρίου.

Υπαρξιακό δράμα/ Σύγχρονη διασκευή

Ο Στάθης Λιβαθινός παρουσιάζει το αφήγημα, σε πρώτο πρόσωπο, του Νικολάι Γκόγκολ, που αποτελεί κορυφαίο δείγμα της ρωσικής λογοτεχνίας. Ενας μικρός, καθημερινός άνθρωπος, από εκείνους που όλοι προσπερνούν, ένας υπαλληλάκος, ο Ποπρίτσιν, κάνει ένα μοιραίο «λάθος»: Ρίχνει το βλέμμα του ψηλά και ερωτεύεται, τυχαία, την κόρη του διευθυντή του. Από εκεί αρχίζει μια αντίστροφη πορεία και μαζί η προσωπική του κατάβαση στα έγκατα της ψυχής και του μυαλού του: κάπου ανάμεσα στη λεπτή γραμμή που χωρίζει τον άνθρωπο απ’ την τρέλα. Από τις 16 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής».

Η Όλια Λαζαρίδου έχει έναν τρόπο προσωπικό, σχεδόν χειροποίητο, να κάνει θέατρο, επιλέγοντας με ιδιαίτερη προσοχή κείμενα, συγγραφείς, έργα. Αυτή τη φορά ερμηνεύει τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» και προσκαλεί το κοινό σε μια προπολεμική πολυκατοικία, όπου μια υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δεν ζει πια. Και αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου απλού, συνηθισμένου, όπως οι περισσότεροι, μια ιστορία που στα χέρια του Τολστόι και με την δική της αύρα αποκτά σπαρακτικές και κωμικές αποχρώσεις. Από τις 12 Δεκεμβρίου στο θέατρο Οικία Ιλίτς.

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος και ο Ορφέας Αυγουστίδης συνεργάζονται για πρώτη φορά και παρουσιάζουν ένα σημαντικό εξπρεσιονιστικό κείμενο του 20ού αιώνα με την υπογραφή του Γκέοργκ Κάιζερ (1878-1945), σε νέα διασκευή του σκηνοθέτη. Μέσα από συμβολισμούς και μαύρο χιούμορ, το έργο σχολιάζει τη βαθιά κρίση του σύγχρονου ανθρώπου, με την παράσταση να ισορροπεί ανάμεσα στην εφιαλτική κωμωδία και το υπαρξιακό δράμα. Ολα ξεκινούν όταν ένας ταμίας τράπεζας, παρακινούμενος από μια γυναίκα και μια παρόρμηση, κλέβει ένα ποσό και αποφασίζει «να ζήσει». Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου «Μαριάννα Τόλη» από 17 Δεκεμβρίου.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο απ’ τη δυστυχία» λέει ο Σάμιουελ Μπέκετ στο «Τέλος του παιχνιδιού», σ’ αυτό το κορυφαίο έργο του που άλλαξε την πορεία του θεάτρου στα μέσα του 20ού αιώνα. Ο ηλικιωμένος, ακινητοποιημένος σε μια καρέκλα, τυφλός Χαμ και ο νεότερος Κλοβ, που «δεν μπορεί να καθίσει καθιστός» και διαρκώς τον «υπηρετεί», ζωντανεύουν μέσα από το δίδυμο του Μάκη Παπαδημητρίου και του Γιώργου Χρυσοστόμου. Και θυμίζουν πόσο δύσκολο είναι να ζεις, αλλά και πόση ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον. Στο Θέατρο Ιλίσια έως 5 Απριλίου.

Ενα από τα πλέον «πολεμικά» αλλά και ποιητικά έργα του Σαίξπηρ, που δεν ανεβαίνει συχνά στην ελληνική σκηνή, είναι ο «Ερρίκος Ε΄» που παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Διαμαντής σε δική του μετάφραση και σκηνοθεσία. Με επιρροές απ’ τον ντανταϊσμό και υπερρεαλισμό, τον Μπρεχτ και το καμπαρέ, η παράσταση επιχειρεί με τρόπο λιτό και συμπυκνωμένο, με τέσσερις ηθοποιούς και χωρίς σκηνικές υπερβολές να φωτίσει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για επιβολή και έρωτα. Και φτιάχνει ένα θέατρο εν θεάτρω «παίζοντας» με αυτές τις έννοιες. Στο Θέατρο Σημείο έως 18 Ιανουαρίου.

Εμβληματική φυσιογνωμία στο ιψενικό σύμπαν, η Εντα Γκάμπλερ εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνον τις γυναίκες αλλά και τις σύγχρονες κοινωνίες, που άλλοτε τις αμφισβητούν και άλλοτε τις δοξάζουν. Γι’ αυτό και ένα θεατρικό έργο με την Εντα σήμερα μοιάζει με μια ενδιαφέρουσα απόπειρα αποκωδικοποίησης της θέσης της γυναίκας μέσα στο πολιτικό σκηνικό, μέσα σε μια πολιτική οικογένεια. Η Ελενα Τοπαλίδου πρωταγωνιστεί σε αυτό το πολιτικο-ψυχολογικό δράμα γραμμένο από το δίδυμο Τσιοτσιόπουλου-Παλούμπη με έντονα καυστικά στοιχεία, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα. Στο Θέατρο Τζένη Καρέζη έως 31 Ιανουαρίου.

Μια σύγχρονη, συμπυκνωμένη εκδοχή του τσεχωφικού «Θείου Βάνια» ερμηνεύει ο Γιώργος Καραμίχος στη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου. Το έργο του Σάιμον Στίβενς είναι μια πρόκληση για τον ηθοποιό, που αναμετράται με οκτώ ρόλους, ακροβατώντας ανάμεσα στην κωμωδία και την τραγωδία, χαρακτηριστικό των ηρώων του Τσέχωφ. Ο Vanya, όπως και όλοι οι άνθρωποι γύρω του, θέλουν να

δουν τις ζωές του να αλλάζουν, ενώ βιώνουν τη ματαιότητα. Και όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, «ο Τσέχωφ πρέπει να υπάρχει και σ’ αυτόν τον αιώνα». Στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» έως τις 6 Ιανουαρίου.

Ο κορυφαίος Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Οστερμάιερ, με τη διεθνή καριέρα, διευθυντής της βερολινέζικης Σαουμπίνε, συνεργάζεται με το Θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβάζοντας στο «Κνωσός» τον «Εχθρό του λαού» του Ιψεν, στη δική του διασκευή και σκηνοθεσία, την οποία έχει παρουσιάσει σε τριάντα χώρες. Γραμμένο πάνω από εκατό χρόνια πριν, το έργο θίγει μια σειρά από ζητήματα που είναι κάτι περισσότερο από σημερινά: μόλυνση του περιβάλλοντος, πολιτική διαφθορά, διαπλοκή. Μέσα από το τρίγωνο γιατρός-δήμαρχος-δημοσιογράφος αναδεικνύεται μια κοινωνία γεμάτη πληγές. Στο Θέατρο Κνωσός έως τις 25 Ιανουαρίου.

