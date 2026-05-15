Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ταϊπέι, οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ταϊβάν μετά την αναχώρηση του από το Πεκίνο και τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

«Όχι» σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ασάφειες για την παράδοση των εξοπλισμών από Τραμπ

Από τη μια πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να «ξεκόβει» κάθε ενδεχόμενο κήρυξης ανεξαρτησίας από την Ταϊβάν, υποστηρίζοντας συγκεκριμένα πως: «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Δε θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ». Από την άλλη, έθεσε εν αμφιβόλω την πώληση εξοπλισμών στην Ταϊβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με αυτό και ότι θα το συζητήσει απευθείας με τον ηγέτη της Ταϊβάν.

«Πρέπει να μιλήσω με το άτομο που αυτή τη στιγμή ηγείται της Ταϊβάν — ξέρετε ποιος είναι», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο το Πεκίνο θεωρεί αυτονομιστή.

Τι προβλήματα θα έχει ο Τραμπ αν υιοθετήσει τις παραπάνω θέσεις

Ο Τραμπ έχει δύο προβλήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν, αλλά και προκύπτουν και από την στάση του, όπως ο ίδιος την περιέγραψε στις δηλώσεις του. Πρώτον μια απευθείας συνομιλία μεταξύ ενός εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου και του ηγέτη της Ταϊβάν θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός από το 1979 και πιθανότατα θα προκαλούσε έντονη αντίδραση από την Κίνα, η οποία θεωρεί το νησί αποσχισθείσα επαρχία της.

Δεύτερον σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, οι ΗΠΑ υποχρεούνται να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για την άμυνά της και έτσι τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν καλέσει την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις οπλισμού.

Ως προς το τελευταίο αυτό σκέλος σημειώνεται πως ένα μεγάλο πακέτο εξοπλισμών προς την Ταϊβάν, ύψους έως και 14 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και προηγμένα συστήματα αναχαίτισης πυραύλων, αναμένει την τελική έγκριση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Σι και η πίεση για την Ταϊβάν

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το πιθανότερο είναι πως ο Σι Τζινπίνγκ, κατάφερε να «τρομάξει» τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τους, στις οποίες όπως έγινε γνωστό ο Κινέζος ηγέτης επέμεινε σταθερά πως το βασικό αγκάθι στη σχέση με τις ΗΠΑ είναι η Ταϊβάν.

Όπως μάλιστα ανέφερε μια λάθος διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Σι τον ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει.

Τι σχολιάζει η Ταϊπέι

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη «ζημιά» από τις δηλώσεις Τραμπ και προφανώς αναμένοντας τη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του Τραμπ και τον ευχαρίστησε για την έγκριση προηγούμενων πωλήσεων όπλων, τονίζοντας ότι αυτές βασίζονται στο αμερικανικό νομοθετικό πλαίσιο.

«Οι πωλήσεις όπλων ΗΠΑ–Ταϊβάν δεν αποτελούν μόνο νομική υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Νόμου για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν, αλλά και μορφή κοινής αποτροπής απέναντι σε περιφερειακές απειλές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Ταϊπέι πρόσθεσε ότι ευχαριστεί τον Τραμπ για την αδιάλειπτη στήριξή του στην ασφάλεια του Στενού της Ταϊβάν από την πρώτη του θητεία, σημειώνοντας ότι το πιο πρόσφατο πακέτο οπλισμού έσπασε κάθε ρεκόρ.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε εγκρίνει τον Δεκέμβριο πακέτο ρεκόρ ύψους 11 δισ. δολαρίων και έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι οι εκκρεμείς πωλήσεις εξετάζονται μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, χωρίς αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ.