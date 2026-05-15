Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με βουτιά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να ηγείται της πτώσης, στη σκιά των ανησυχιών για το πλήγμα της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία, αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων για ρευστότητα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,26% στις 2.246,82 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.246,47 μονάδων (-2,28%) και 2.284,00 μονάδων (-0,65%). Ο τζίρος ανήλθε στα 240,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,8 εκατ. τεμάχια αξίας 30,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,39% στις 5.695,09 μονάδες, ενώ στο -0,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.971,40 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 3,52% στις 2.536,60 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι απώλειες του γενικού δείκτη διευρύνθηκαν στο 1,45%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε πτώση 3,48%.

Αύξηση κεφαλαίου καταλύτης για αγορά και ΔΕΗ

Το επιλεκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχίστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το επίκεντρο να παραμένει στις εταιρικές πράξεις και την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, παρατηρεί ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Οι πιέσεις που καταγράφηκαν σε αρκετές μετοχές συνδέονται και με την πρόθεση σημαντικού μέρους της επενδυτικής κοινότητας να συμμετάσχει δυναμικά στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δεδομένου ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης.

Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στην αγορά προϊδεάζει για μια πρωτοφανή συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μία και μόνο συναλλαγή, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει νέο ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δημιουργείται παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική αγορά —η οποία δείχνει πλέον ώριμη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης— να επανασυστηθεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με όρους αυξημένης αξιοπιστίας, βάθους και επενδυτικής ελκυστικότητας.

Κατά τα λοιπά, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια της εβδομάδας ανέβασαν τον πήχη των καθαρών κερδών για τις 17 εταιρίες που έχουν δώσει μια πρώτη εικόνα μεγεθών στο +32% δείχνοντας ανθεκτικότητα στις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την κίνηση συσσώρευσης εντός της ζώνης των 2.250–2.300 μονάδων, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να εμφανίζεται αισθητά μειωμένη (-20%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά φαίνεται να κινείται προς την κάλυψη του ανοδικού χάσματος της 6ης Μαΐου στις 2.230–2.254 μονάδες, περιοχή που συνιστά την ισχυρότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη, καθώς εκεί συγκλίνουν και οι κινητοί μέσοι όροι 30 και 50 ημερών.

Οι ταλαντωτές εξακολουθούν να κινούνται σε ουδέτερη ζώνη, ενώ ο MACD διατηρεί το ανοδικό σήμα που ενεργοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, αν και με εμφανώς μειωμένη δυναμική. Η τρέχουσα τεχνική εικόνα παρουσιάζει ομοιότητες με τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη μετά τα χαμηλά του Μαρτίου.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η ολοκλήρωση της κάλυψης του ανοδικού χάσματος θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκ νέου αγοραστικά αντανακλαστικά και να οδηγήσει σε νέα προσέγγιση της αντίστασης των 2.300 μονάδων, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Eurobank, Cenergy και Πειραιώς έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 4%, με την Alpha Bank να κλείνει στο -3,88%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Τιτάν, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen και άνω του 1% σε Coca Cola, Aktor, Aegean, Allwyn και Σαράντη.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Λάμδα, ΔΑΑ και Κύπρου, ενώ ήπια ανοδικά η Motor Oil. Τα κέρδη σε Helleniq Energy, Optima και ΟΤΕ ξεπέρασαν το 1%, ενώ η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 2,19%.

Πηγή: ot.gr