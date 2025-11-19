Η Όλια Λαζαρίδου έχει έναν τρόπο προσωπικό, σχεδόν χειροποίητο, να κάνει θέατρο, επιλέγοντας με ιδιαίτερη προσοχή κείμενα, συγγραφείς, έργα. Αυτή τη φορά ερμηνεύει τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» και προσκαλεί το κοινό σε μια προπολεμική πολυκατοικία, όπου μια υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δεν ζει πια. Και αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου απλού, συνηθισμένου, όπως οι περισσότεροι, μια ιστορία που στα χέρια του Τολστόι και με την δική της αύρα αποκτά σπαρακτικές και κωμικές αποχρώσεις.

Παίζουν: Όλια Λαζαρίδου, Κωνσταντίνος Μπλάθρας

Συντελεστές: Συγγραφέας: Λέων Τολστόι, Μετάφραση: Σταυρούλα Αργυροπούλου, Διασκευή: Δανάη Ρούσσου, Ολια Λαζαρίδου, Σκηνοθεσία-Σκηνικός χώρος-Κοστούμια: Δανάη Ρούσσου, Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης, Επικοινωνία: Ανζελίκα Καψαμπέλη, Social Media: Ουρανία Κρασάκη, Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Βαφέας, Παραγωγή: ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ, Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Info

Θέατρο: Οικία Ιλίτς, Λαμψάκου 11, Αθήνα, τηλ.: 6932 224068

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 12 Δεκεμβρίου – Μαρτίου

Παραστάσεις: Παρ.: 21:00 Σάβ.: 20:00 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 70΄

Εισιτήριο: 15€