Κοιμόμαστε λίγο ή κοιμόμαστε άσχημα. Ξυπνάμε, λοιπόν, κουρασμένοι. Ύστερα ανοίγουμε το κινητό μας, παρακολουθούμε reels στο TikTok, χτυπάει ξανά το ξυπνητήρι και ετοιμαζόμαστε για τη δουλειά. Στη δουλειά, βέβαια, αν τα βάλουμε κάτω και είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας, η απόδοσή δεν είναι πλέον η ίδια. Αυτόματα, δημιουργούνται ενοχές.

Όσο ετοιμάζουμε τον καφέ μας, αναρωτιόμαστε γιατί η ανάπαυση, από τη στιγμή που κοιμηθήκαμε, δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Εξάντληση» και «burnout» είναι οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, αλλά και την κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς οι ίδιοι. Ή μήπως οι δύο αυτές λέξεις έρχονται από τα αρχαία χρόνια και δεν είμαστε οι μόνοι που αισθανόμαστε έτσι;

H Άννα Καταρίνα Σάφνερ, ιστορικός του πολιτισμού και εξειδικευμένη coach για το burnout, ανιχνεύει την κόπωση που βιώνουμε τα τελευταία – πολλά – χρόνια στο παρελθόν και με το βιβλίο της «Εξάντληση: Ένα αντίδοτο στο burnout» (μτφρ. Φωτεινή Βλαχοπούλου, εκδ. Gutenberg), εξηγεί τους λόγους που νιώθουμε ένοχοι όταν δεν είμαστε παραγωγικοί.

Μιλώντας στο «Βήμα», πάντως, ξεκαθαρίζει πως δεν είμαστε οι μόνοι που αισθανόμαστε ένα συνεχόμενο αίσθημα εξάντλησης και πως, χωρίς να το γνωρίζουμε, έχουμε πολλά κοινά ακόμα και με τους μεσαιωνικούς μοναχούς.

Συχνά σκεφτόμαστε την εξάντληση αυστηρά ως έλλειψη ενέργειας. Αλλά είναι τόσα πολλά περισσότερα από αυτό, έτσι δεν είναι; Φαίνεται να κουβαλάμε πολλά διαφορετικά βάρη ταυτόχρονα.

Ναι, η εξάντληση έχει πολλές σύνθετες διαστάσεις. Μπορούμε να είμαστε σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, κοινωνικά, αισθητηριακά ή πνευματικά εξαντλημένοι. Μπορούμε να εξαντληθούμε από εξωτερικό ή εσωτερικό στρες, από πάρα πολλές απαιτήσεις, δεσμεύσεις, καθήκοντα και προθεσμίες, ή αλλιώς από αρνητικές εσωτερικές ιστορίες που αποστραγγίζουν την ενέργειά μας εκ των έσω. Μπορούμε να εξαντληθούμε από το ίδιο μας το μυαλό που τρέχει ακατάπαυστα, ή από ένα νευρικό σύστημα που είναι πάντα «αναμμένο», πάντα σε κατάσταση μάχης ή φυγής, και που έχει ξεχάσει πώς να μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας.

Γιατί το σύγχρονο άτομο αισθάνεται «ένοχο» όταν δεν είναι παραγωγικό και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό; Είμαστε οι πιο σκληροί εργοδότες του εαυτού μας;

Πολλοί από εμάς διατηρούμε βαθιά μη βοηθητικές πεποιθήσεις για τον χρόνο. Έχουμε προγραμματιστεί να σκεφτόμαστε τον χρόνο με οικονομικούς όρους: ο χρόνος είναι χρήμα, ο χρόνος είναι ένας πολύτιμος και περιορισμένος πόρος που πρέπει πάντα να επενδύουμε σοφά, δεν πρέπει να σπαταλάμε ή να χάνουμε χρόνο. Νιώθουμε πίεση να είμαστε «παραγωγικοί» ανά πάσα στιγμή, να κάνουμε πάντα κάτι οικονομικά χρήσιμο και προσανατολισμένο στο μέλλον με τον χρόνο μας: να εργαστούμε, να βελτιωθούμε, να ενισχύσουμε τις δεξιότητές μας, να πολλαπλασιάσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Αυτή η στάση απέναντι στον χρόνο δεν είναι μόνο προϊόν του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, ο οποίος μας ωθεί να βλέπουμε την αξία μας ως ανθρώπινα όντα σε σχέση με την παραγωγικότητα, τα επιτεύγματα και την αξία μας στην αγορά. Έχει, στην πραγματικότητα, πολύ παλαιότερες, θεολογικές ρίζες. Ένας πρόδρομος της τεμπελιάς, η ακηδία, περιλαμβανόταν ήδη στον μεσαιωνικό κατάλογο των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων.

Τον δέκατο έκτο αιώνα, οι Προτεστάντες στοχαστές άρχισαν να διαδίδουν τη σκληρή δουλειά και την εγκόσμια επιτυχία ως σημάδι ότι κάποιος είναι μεταξύ των εκλεκτών για σωτηρία. Αυτό το νέο «ευαγγέλιο της εργασίας» ευθυγραμμίστηκε απόλυτα με τις επιθυμητές καπιταλιστικές ιδιότητες: πάντα ενεργός, πάντα προσπαθώντας, πάντα σε μια νοοτροπία προσανατολισμένη στο μέλλον και την παραγωγικότητα. Η ανάπαυση σε αυτό το πλαίσιο είναι αμαρτωλή και σπάταλη. Αυτές οι πολύ παλιές πολιτισμικές αντιλήψεις για τον χρόνο και την ανάπαυση μας διαμορφώνουν ακόμα και σήμερα.

Μελετώντας την ιστορία της εξάντλησης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, διακρίνετε ένα κοινό «ανθρώπινο παράπονο» που παραμένει αμετάβλητο παρά τις τεχνολογικές αλλαγές; Μπορεί το παρελθόν να χρησιμεύσει ως οδηγός μας για ένα καλύτερο αύριο;

Φαίνεται να ζούμε σε ιδιαίτερα εξαντλητικούς καιρούς λόγω της παγκόσμιας κουλτούρας της αγοράς που λειτουργεί 24/7 και δεν κοιμάται ποτέ, των τεχνολογιών επικοινωνίας μας που σημαίνουν ότι είμαστε πάντα διαθέσιμοι και προσιτοί και που διαβρώνουν τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, των ψυχοκοινωνικών πιέσεων για αυτοπραγμάτωση και αυτοβελτιστοποίηση, των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εφευρέσεων στις οποίες πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, και των ολοένα και πιο επισφαλών γεωπολιτικών δυναμικών και οικολογικών καταστροφών.

Αλλά οι άνθρωποι ανέκαθεν ανησυχούσαν για την ενέργειά τους και τις ατομικές και κοινωνικές συνέπειες της εξάντλησής της. Ανησυχίες για την ενέργεια και την αποστράγγισή της από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες μπορούν να ανιχνευθούν μέχρι την αρχαία Κίνα. Κάθε εποχή και κάθε πολιτισμός έχει τις δικές του μοναδικές αφηγήσεις για την εξάντληση, δίνοντας έμφαση στο μυαλό, το σώμα ή τους κοινωνικούς παράγοντες ως κύριες απειλές για την οικονομία της ενέργειάς μας.

Το γεγονός ότι η ενέργειά μας είναι περιορισμένη και ότι πρέπει να τη διαχειριζόμαστε σοφά είναι ακριβώς αυτό που μας κάνει ανθρώπους και αυτό που μας διακρίνει από τις μηχανές. Σε ένα βαθύτερο, ψυχολογικό επίπεδο, οι φόβοι για τη μείωση της ενέργειάς μας σχετίζονται με διαχρονικές και πανταχού παρούσες ανησυχίες για τη γήρανση, την απώλεια δύναμης, την απώλεια δέσμευσης, την αδυναμία και τον θάνατο.

Πόση ενέργεια σπαταλάμε καθημερινά μόνο και μόνο για να φαινόμαστε «φυσιολογικοί» σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει αρκετά αλλόκοτος;

Δεν πρέπει να υποτιμούμε πόση γνωστική και συναισθηματική εργασία μπορεί να μας κοστίσει η καθημερινή προσαρμογή και η απόκρυψη (masking). Υπάρχει στην πραγματικότητα μια πολύ έντονη σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και της νευροδιαφορετικότητας: όταν οι εγκέφαλοί μας είναι «καλωδιωμένοι» ελαφρώς διαφορετικά (κάτι που ισχύει για το 25% περίπου του πληθυσμού), το κόστος της απόκρυψης, της προσαρμογής και της προσπάθειας να φαινόμαστε φυσιολογικοί σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για τους νευροτυπικούς είναι ακόμη υψηλότερο.

Η διαχείριση της ευαισθησίας στην απόρριψη, της υπερδιέγερσης, του κατακλυσμού από ερεθίσματα και των διαφορετικών προτύπων προσοχής μπορεί να είναι μια πραγματικά επίπονη και ενεργοβόρα αόρατη εργασία, σαν μια δεύτερη δουλειά που πρέπει να εκτελούμε επιπλέον της πραγματικής μας εργασίας. Οι κίνδυνοι εξουθένωσης είναι επίσης υψηλότεροι για άτομα που αισθάνονται βαθιά, είναι πολύ στοργικά ή παθιασμένα, τελειομανείς και ενσυναισθητικοί.

Είναι η εξάντληση ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μέσω του coaching και του διαλογισμού; Ή είναι ένα συστημικό σύμπτωμα μιας κοινωνίας που πρέπει να εργαστεί συλλογικά για να το αντιμετωπίσει;

Και τα δύο. Υπάρχει σαφώς μια συστημική και πολιτισμική διάσταση στην τρέχουσα επιδημία εξουθένωσης – όταν το 50% του παγκόσμιου εργαζόμενου πληθυσμού αναφέρει ότι αισθάνεται συχνά ή πάντα αγχωμένο και εξουθενωμένο, πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ λάθος στον κόσμο της εργασίας που έχουμε δημιουργήσει. Πολλοί σύγχρονοι χώροι εργασίας δεν ευνοούν την ανθρώπινη ευημερία. Η εξουθένωση σε αυτή την κλίμακα σαφώς δεν είναι κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε ως ένα ατομικό πρόβλημα διαχείρισης χρόνου και ενέργειας. Εάν εργαζόμαστε σε ένα τοξικό περιβάλλον χωρίς πόρους ή χωρίς όρια, και εάν υπάρχει μια μόνιμη ανισορροπία μεταξύ των εξωτερικών απαιτήσεων και των εσωτερικών μας πόρων, το να αισθανόμαστε χρόνιο στρες είναι μια απολύτως φυσιολογική ανθρώπινη ανταπόκριση σε προβληματικές δομές.

Ταυτόχρονα, όμως, μπορούμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας βαθύτερες πεποιθήσεις για την εργασία, τον χρόνο, την επιτυχία, την ταυτότητα και τα επιτεύγματα. Το coaching μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα μοτίβα και τις ιστορίες μας, και είναι δυνατόν να αλλάξουμε συγκεκριμένες βασικές πεποιθήσεις και εργασιακές συμπεριφορές που δεν μας εξυπηρετούν καλά, όταν έχουμε κάνει αυτή την εσωτερική εργασία.

Πώς μπορεί η κατανόηση του πώς ένιωθαν οι άνθρωποι κουρασμένοι πριν από αιώνες να βοηθήσει κάποιον που αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι «καίγεται» μπροστά σε μια οθόνη; Επίσης, ποιος είναι ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό το αίσθημα εξάντλησης που νιώθουμε;

Έχουμε πολλά να μάθουμε από τις παλαιότερες ιστορίες εξάντλησης, συμπεριλαμβανομένων των «μη ισορροπημένων» αρχαίων, των κουρασμένων μοναχών, των εξαντλημένων λογίων της Αναγέννησης, των μελαγχολικών Ρομαντικών και των υπερδιεγερμένων νευρασθενικών. Πολλοί στοχαστές πριν από εμάς έχουν αναλογιστεί την ανθρώπινη ενέργεια και τον χρόνο, καθώς και τη σχέση μεταξύ του νου, του σώματος και του κοινωνικού συνόλου.

Δικαίως ανησυχούμε για τη δυσκολία μας να εστιάζουμε και να συγκεντρωνόμαστε, ωστόσο η φύλαξη και η οργάνωση της προσοχής αποτελούσε ανησυχία και για τους ανθρώπους στο παρελθόν. Οι μεσαιωνικοί μοναχοί ειδικότερα έγραψαν εκτενώς για τις δυσκολίες να εστιάζουν για ώρα σε πνευματικά ζητήματα, και ενώ εμείς αποσπώμαστε από βίντεο στο TikTok, εκείνοι είχαν το ίδιο πρόβλημα από τον ήχο των μυγών ή τους ενοχλητικούς ήχους της μύτης και του ποδοβολητού ενός μοναχού στην περιοχή τους.

Και πού μας οδηγεί αυτό;

Μας υπενθυμίζει ότι οι αφηγήσεις μας για την εξάντληση είναι πάντα εξαρτώμενες από τις συνθήκες και τη ροή των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και κοινωνιολογικών μας αφηγήσεων. Συχνά κοιτάμε το παρελθόν, φανταζόμενοι ότι η ζωή ήταν κάποτε απλούστερη και πιο αργή. Όμως το ακραίο νοητικό και σωματικό στρες δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Η εξάντληση ήταν πάντα μαζί μας, και η κατανόηση των παρελθουσών αντιλήψεων για την εξάντληση μας βοηθά να αξιολογήσουμε πιο κριτικά τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας για το φαινόμενο. Ιατρικές, πολιτιστικές, λογοτεχνικές και βιογραφικές πηγές έχουν παρουσιάσει την εξάντληση ως βιοχημική ανισορροπία, σωματική πάθηση, ιογενή νόσο και πνευματική αποτυχία. Έχει συνδεθεί με την απώλεια, την ευθυγράμμιση των πλανητών, μια διεστραμμένη επιθυμία για θάνατο και την κοινωνική και οικονομική αναταραχή.

Πάνω απ’ όλα, αντλώ τεράστια παρηγοριά από το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι δεν είμαστε οι μόνοι που ανησυχούμε για την αποστράγγιση της ενέργειάς μας και τις ατομικές και κοινωνικές συνέπειες της εξάντλησής μας.