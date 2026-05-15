Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του Echo, του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου έρευνας που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τη συμβολή του στις έρευνες για την τραγωδία των Τεμπών. Η ομάδα «Anubis Coldcase K9 Team» καταγγέλλει στοχευμένη εξόντωση του τετράποδου ήρωα, συνδέοντας χρονικά τη θανάτωσή του με τις κρίσιμες αποκαλύψεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Echo εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο του εκπαιδευτηρίου το Σάββατο 1η Νοεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, το εργαστηριακό πόρισμα της εταιρείας DNALogy επιβεβαίωσε πλήρως την αρχική ιστολογική εξέταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η χημική σύσταση της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε δείχνει ξεκάθαρα δηλητηρίαση από «φόλα», οδηγώντας τον Echo σε έναν μαρτυρικό θάνατο.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα κατατίθενται ήδη στις δικαστικές αρχές, συνοδευόμενα από συγκεκριμένα στοιχεία για τη δράση τουλάχιστον τριών προσώπων που βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση.

Η σύνδεση με τα Τέμπη και οι καταγγελίες για πιέσεις

Η ομάδα Anubis προχωρά σε μια βαρυσήμαντη καταγγελία, επισημαίνοντας ότι η ύποπτη συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων κλιμακώθηκε αμέσως μετά την κατάθεση του δεύτερου πορίσματος για τα Τέμπη, στις 2 Οκτωβρίου 2024. Παράλληλα, αποκαλύπτουν ότι από τα τέλη Νοεμβρίου δέχονταν συστηματικές πιέσεις για να απομακρυνθούν από τον δημοτικό χώρο στην Πεντέλη, στον ίδιο ακριβώς ελεγχόμενο χώρο όπου φέρεται να έλαβε χώρα η δηλητηρίαση του σκύλου.

«Η λήψη του τοξικολογικού πορίσματος κλείνει έναν κύκλο αβεβαιότητας και επιβεβαιώνει τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Η πλήρης ταύτιση των εξετάσεων δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης», αναφέρει ο νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας, Ευάγγελος Αλεξανδρής, τονίζοντας πως η θανάτωση πραγματοποιήθηκε σε χώρο όπου πρόσβαση είχαν μόνο συγκεκριμένα άτομα.

Η ομάδα παραμένει στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, ζητώντας την πλήρη απόδοση ποινικών ευθυνών για την απώλεια του εκπαιδευμένου μαλινουά που «κάποιοι θέλησαν να βγάλουν από τη μέση».

Ποιος ήταν ο Echo

Υπενθυμίζεται ότι ο Echo δεν ήταν ένας κοινός σκύλος εργασίας. Το βελγικό μαλινουά είχε γράψει τη δική του ιστορία στο πεδίο των ερευνών, έχοντας εντοπίσει βιολογικό υλικό επιβατών στα Τέμπη εννέα μήνες μετά το δυστύχημα, σε σημεία που άλλοι είχαν προσπεράσει. Ήταν επίσης ο σκύλος που τον Ιανουάριο του 2025 εντόπισε τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, ενώ συμμετείχε ενεργά και στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου.

Η ομάδα Anubis Coldcase K9 Team ευχαρίστησε δημόσια τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών για τη στήριξη, καθώς και τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βοήθησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Η προσπάθεια για τη δικαίωση του Echo θα συνεχιστεί μέχρι τέλους», καταλήγει η ανακοίνωση, στέλνοντας μήνυμα πως η αλήθεια για τη θανάτωση του πολύτιμου συνεργάτη τους δεν θα συγκαλυφθεί.