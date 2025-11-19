Για 11ο χρόνο οι «12 ένορκοι» επιστρέφουν ανανεωμένοι στη διανομή τους, με την παράσταση να έχει αποδείξει ότι όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά και διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της. Μια δικαστική υπόθεση, κεκλεισμένων των θυρών, με έντεκα από τους δώδεκα ενόρκους έτοιμους να καταδικάσουν τον 16χρονο αλλοδαπό που κατηγορείται για πατροκτονία – και κινδυνεύει με θανατική ποινή. Να όμως

που η μία διαφορετική άποψη στέκεται ικανή να ανατρέψει τα δεδομένα και παράλληλα να αποκαλύψει τα ψυχογραφήματα των δώδεκα ενόρκων.

Παίζουν: Α. Βαρθαλίτης, Τ. Γιαννόπουλος, Μ. Ζαχαράκος, N. Καλιδώνης, Α. Καλπακίδης, Β. Κρανιώτης, Κ. Μπάζας (δ.δ. Β. Φακανάς), Π. Παπαδόπουλος, Τ. Παπαδόπουλος, Π. Ραντλ, Ορέστης Τρίκας, Γ. Φιλίππου. Φωνή: Ν. Μεντή

Συντελεστές: Κείμενο: Ρ. Ρόουζ, Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Κ. Νικολαΐδη, Δραματουργική επεξεργασία: Κ. Νικολαΐδη & Ν. Παρασκευόπουλος, Σκηνικά: Ν. Νέγκριν, Κοστούμια: Κ. Μήλιου, Πρωτότυπη μουσική: Γ. Οικονόμου, Κίνηση: Χ. Φωτεινάκη, Σχεδιασμός φωτισμών: Α. Αλεξάνδρου, Υλοποίηση φωτισμών: Μ. Μπράτσης, Β. σκηνοθέτιδας: Μ. Παλιούρα, Κ. Κωνσταντέλλου, Creative Agency: GRID FOX, Επικοινωνία: Ά. Νομικού

Θέατρο:Αλκμήνη Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα, τηλ.: 210 3428650

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 2 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:30 Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 105΄

Εισιτήριο: 14€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι 12 ένορκοι» από το inTickets.