Η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο αποτελεί καίριο στόχο της ΑΑΔΕ, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί ότι μεταξύ όλων όσοι χρωστούν περιλαμβάνονται και εκείνοι που έχουν μεν την οικονομική δυνατότητα, αλλά «αμελούν» να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Στόχος της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. – Τα «βαριά» νούμερα

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η ΑΑΔΕ θέτει ψηλά τον πήχη των εισπράξεων, στοχεύοντας συγκεκριμένα σε:

3,2 δισ. ευρώ τουλάχιστον, έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

1,5 δισ. ευρώ τουλάχιστον, από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές στην κατηγορία του ΦΠΑ.

850 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, από εισπράξεις της ΕΜΕΙΣ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.

28 εκατ. ευρώ έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

Σημαντικό στοιχείο: Το 71% των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης και το 80% της Τελωνειακής Διοίκησης τελούν ήδη υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει την επεξεργασία αιτήσεων αναδιάρθρωσης οφειλών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (ν.4469/2017 και ν.4738/2020) από την ΕΜΕΙΣ σε ποσοστό τουλάχιστον 90%, την περιοδική αξιολόγηση των οφειλετών, καθώς και τον έλεγχο/επαναξιολόγηση τουλάχιστον του 70% των υποθέσεων των μεγάλων οφειλετών για την τελευταία πενταετία.

Ο στόχος εισπραξιμότητας επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει οριστεί στο 35%.

Το «ψηφιακό προφίλ» και η μεθοδολογία PARE

Για την αύξηση των εισπράξεων, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τον περιορισμό των νέων χρεών, επιστρατεύονται η σύγχρονη τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ΑΑΔΕ πλέον δεν περιορίζεται στην απλή ενημέρωση των φορολογουμένων (μέσω sms, email και push notifications) για τις οφειλές ή τις ρυθμίσεις τους, αλλά εφαρμόζει στην πράξη τη μεθοδολογία PARE (Payment capacity – Attitude – Recency – Event).

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα αναλυτικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο, εξετάζοντας:

Την ικανότητα αποπληρωμής: Μέσα από την πλήρη ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσίας.

Την καταναλωτική/φορολογική συμπεριφορά: Πώς αντιμετώπιζε τις υποχρεώσεις του στο παρελθόν.

Την παλαιότητα: Πόσο καιρό παραμένουν ανοιχτές οι οφειλές.

Κρίσιμα οικονομικά γεγονότα: Παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις και προγνωστικά μοντέλα AI

Μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και της Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics), αναπτύσσονται προγνωστικά μοντέλα με χρήση μηχανικής μάθησης (Machine Learning) για τη βελτίωση της στόχευσης.

Την ίδια στιγμή, επεκτείνεται η δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στοιχείων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας και η αποστολή στοχευμένων αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη.

Σαφάρι ελέγχων: Φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα στο στόχαστρο

Η επιχειρησιακή και η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνονται και στους στοχευμένους ελέγχους, μέσω της ανάλυσης κινδύνου (big data) και των ψηφιακών διασταυρώσεων.

Με τη νέα αυτή τεχνολογική «φαρέτρα», οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε κλάδους και επιχειρήσεις με:

Μεγάλο φορολογικό κενό.

Υψηλή παραβατικότητα.

Προκλητικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών.

Στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών θα αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για την αποκάλυψη κυκλωμάτων λαθρεμπορίου, δασμοφοροδιαφυγής και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, το βάρος θα πέσει στην καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ, στην αποκάλυψη της αδήλωτης εργασίας, στον εντοπισμό παράνομων οικονομικών συναλλαγών, στην ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων/επιδοτήσεων και στην εξάρθρωση σύνθετων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος.

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ