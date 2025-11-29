Οι κωμωδίες της θεατρικής σεζόν 2025-2026 υπόσχονται άφθονο γέλιο, ανατροπές και μια φρέσκια ματιά σε όλες τις πτυχές των ανθρώπινων καταστάσεων. Το ΒΗΜΑ, μέσα από τον οδηγό θέατρου 2025-26, παρουσιάζει 14 παραγωγές που καλύπτουν όλο το φάσμα του είδους: από σύγχρονα έργα με ζωηρό κοινωνικό σχόλιο έως κλασικές κωμωδίες που επιστρέφουν με νέα πνοή. Δημιουργοί, καλλιτέχνες, και θίασοι επενδύουν στη δύναμη του χιούμορ.

Το συγγραφικό δίδυμο Θανάσης Παπαθανασίου-Μιχάλης Ρέππας προτείνει μια κωμωδία με αστυνομικό σασπένς, γεμάτη ίντριγκες, ανατροπές, φόνους. Με την κομψότητα που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του ’50 μεταφέρει τους ήρωές του στον Πόρο, όπου μια παρέα φίλων, κυρίως ζευγάρια, περνούν ολιγοήμερες διακοπές σε μια βίλα. Με το γνωστό και δοκιμασμένο χιούμορ τους δημιουργούν μια τοιχογραφία ανθρώπων που, αν και μοιράζονται φιλικές σχέσεις –και την πρόσφατη εμπειρία του πολέμου–, μένουν έκπληκτοι όταν συνειδητοποιούν ότι ίσως κάποιος ανάμεσά τους είναι δολοφόνος… Θέατρο Πειραιώς 131, 16 Οκτωβρίου-5 Απριλίου

Καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ, η κωμωδία των Ρέππα και Παπαθανασίου επιστρέφει στη σκηνή για 4η χρονιά, με το βασικό πρωταγωνιστικό δίδυμο, Βίκυ Σταυροπούλου-Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, και τη Σοφία Βογιατζάκη παρόντες από την πρώτη σεζόν. Ενα λαχείο που θάφτηκε, μια κληρονομιά που μοιράζεται, μια νοσοκόμα (μετανάστρια), δύο αδέλφια (και δύο νύφες) που δεν τα πάνε και τόσο καλά και μια συνταγή για μπαμπάδες με (θανατηφόρο) ρούμι συνθέτουν αυτό τον επικίνδυνο μικρόκοσμο. Εξι φαινομενικά συνηθισμένοι άνθρωποι αποκαλύπτουν την άγρια πλευρά τους και προκαλούν άφθονο γέλιο. Θέατρο Αλίκη, 8 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου

Το εμβληματικό έργο του Κώστα Μουρσελά, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην τηλεοπτική σειρά (1972-1974) με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, δυσκολεύοντας το καθεστώς της χούντας να το λογοκρίνει, ανεβαίνει στη σκηνή. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αυτός ο αειθαλής ηθοποιός με την πλούσια υποκριτική γκάμα, μοιράζεται το δίδυμο με τον Λεωνίδα Κακούρη σε μια ευφυή σκηνική αναμέτρηση, όπου όλα όσα λέγονται υπονοούνται με ξεχωριστή μαεστρία. Μια κωμωδία με αλήτικα, αναρχικά και ανατρεπτικά στοιχεία, πολιτικό σχόλιο, παράλογη λογική και διαχρονική αξία. Θέατρο Αργώ, 29 Οκτωβρίου – 1 Φεβρουαρίου

Μια ιστορία απιστίας και μαζί μια ιστορία με γαστριμαργικό ενδιαφέρον είναι το έργο της Βρετανίδας δραματουργού Ντέμπι Ισιτ, που γράφτηκε στις αρχές του ’90 και παραμένει στο θεατρικό τραπέζι: Ενας άντρας ανάμεσα στην πρώην σύζυγο και τη νεότερη νυν σύντροφό του, ένα δείπνο συμφιλίωσης ή μάλλον εκδίκησης με απρόβλεπτες συνέπειες και μαζί η επιβεβαίωση ότι ο έρωτας περνάει απ’ το στομάχι. Ο Γιάννης Μπέζος μετέφρασε και σκηνοθετεί μια σαρκαστική κωμωδία με σκοτεινές πινελιές για την αγάπη, τη ζήλια και την προδοσία. Θέατρο Βεάκη, 16 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2026

Η φαρσοκωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, γραμμένη έναν χρόνο μετά τα Ιουλιανά και λίγο πριν τη δικτατορία, φέρνει στη σκηνή με έξυπνο τρόπο την παθογένεια του Έλληνα. Το εύρημα των τριών συνονόματων εξάδελφων –του αστυνομικού, του αριστερού, του μικρο-κομπιναδόρου– συνοψίζει μια κοινωνία που μοιάζει αμετακίνητη απέναντι στα λάθη, στα πάθη και τις αγάπες της. Βαθύς γνώστης του είδους, ο Σταμάτης Φασουλής δίνει ρυθμό και χρώμα στην παράσταση, αναδεικνύει τη χαρά και την ευφορία του έργου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά του. Embassy Theatre, 18 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Ενα έργο γεμάτο πικρά και κωμικά στοιχεία, ένα κείμενο με πολιτικό υπόβαθρο και κοινωνικές αναφορές διαχρονικού χαρακτήρα, το «Ενας ήρωας με παντούφλες» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ανεβαίνει και φέτος στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο. Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί τον Λάκη Λαζόπουλο στον ρόλο του στρατηγού Δεκαβάλλα, του ήρωα που γνωρίσαμε μέσα από την κορυφαίακινηματογραφική ερμηνεία του Βασίλη Λογοθετίδη. Γραμμένο το 1947, το έργο αναδεικνύει την ευγενική πλευρά της πατρίδας που κρύβεται μες στο σκοτάδι της εποχής. Θέατρο Βέμπο, 10 Οκτωβρίου – 4 Ιανουαρίου

Σαν ένα κωμικό σκηνικό πείραμα γύρω από την απιστία και τις επιπτώσεις της ο Γιάννης Κακλέας μεταφέρει στη σκηνή τον «Ράφτη κυριών» του Φεντώ, μπολιάζοντας την παράσταση με το χιούμορ και την ιδιαίτερη ματιά του. Με δαιμονιώδη ρυθμό, γεμάτο ανατροπές, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις, το έργο ασκεί κριτική στην υποκρισία της καλής κοινωνίας, που υπερασπίζεται φανατικά τις ηθικές αρχές που η ίδια ανενδοίαστα καταπατά – και μάλιστα το απολαμβάνει. Παντρεμένα ζευγάρια, άπιστοι σύζυγοι, πονηρές γυναίκες συνθέτουν τον καμβά

αυτής της γαλλικής φάρσας. Θέατρο Γκλόρια, 24 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Μια πολυτάλαντη παρέα νέων δημιουργών, που γράφει κείμενα και μουσικές, σκηνοθετεί, παίζει, χορεύει, τραγουδά, απαρτίζει τον θίασο της πρωτότυπης παράστασης που θέλει να μιλήσει γι’ αυτό που ξέρει καλά και εκ των έσω: το θέατρο. Πώς ανεβαίνει μια παράσταση, τι δυσκολίες συναντά, πού θα βρει λεφτά, με ποιους απ’ το παρελθόν έχει ν’ αναμετρηθεί, ποιους έχει να πολεμήσει; Μια σειρά από ερωτήματα επιχειρούν να βρουν απάντηση στο «Merde!», που έχει για τίτλο την ευχή που δίνουν μεταξύ τους οι καλλιτέχνες πριν από την πρεμιέρα. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 23 Οκτωβρίου – 21 Ιανουαρίου.

Στην «Καρυάτιδα» ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνει, ποιητική αδεία, λύση στο διαχρονικό θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Ακολουθώντας την έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα του, φέρνει πίσω την 6η Κόρη από το Βρετανικό Μουσείο και μεταφέρει την πλοκή του έργου του στο υπουργείο Πολιτισμού –με υπουργό την Αγορίτσα Οικονόμου– και στα άδυτα του κρατικού μηχανισμού. Με τρόπο οξύ και καίριο, η κωμωδία του πραγματεύεται την παθογένεια του διαχρονικού ανίατου ασθενή, που είναι το ελληνικό κράτος, και μαζί τις περιπέτειές του. Θέατρο Κάππα/Εθνικό Θέατρο, 8 Οκτωβρίου – 4 Ιανουαρίου

Μια ληστεία που ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς και καταλήγει σε συμφορά, μια απόδραση που δεν έχει την αναμενόμενη κατάληξη, ένα διαμάντι, μια μεγάλη τράπεζα, ένας φύλακας κι ένας ταμίας: Η κωμωδία που υπογράφει η ομάδα Βρετανών δημιουργών «Mischief Theatre» –η οποία εδώ και μια δεκαπενταετία πορεύεται με το μότο «όλα θα πάνε στραβά»– έχει τον τρόπο να ξεκλειδώσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό θεατή. Και στην ελληνοποιημένη εκδοχή της διαθέτει φαντασία, χιούμορ, ανατρεπτικές καταστάσεις, ενώ απαιτεί από τους ηθοποιούς εφευρετικούς αυτοσχεδιασμούς. Θέατρο Λαμπέτη, 2 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Από την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά έως τη Συνθήκη της Βάρκιζας ο κυρ Παντελής βλέπει την οικογένειά του να κλυδωνίζεται γιατί έτυχε ο ένας του γιος να είναι αριστερός κι ο άλλος δεξιός. Χάρη στον τρόπο που ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος διαχειρίζονται την Ιστορία και τις ιστορίες τους, σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, που προσεγγίζει με χιούμορ και ευαισθησία τα θέματα του έργου, η παράσταση αποτελεί μια υπενθύμιση του τι σημαίνει να είσαι Ελληνας τότε, σήμερα, αύριο (;). Μικρό Παλλάς, 5 Οκτωβρίου – 8 Ιανουαρίου

Γραμμένο το 2018 από τον Βορειοϊρλανδό συγγραφέα Ντέιβιντ Αϊρλαντ, το «#Cancel» (πρωτότυπος τίτλος «Ulster American») πραγματεύεται με χιούμορ έννοιες και όρους της μετά-metoo εποχής. Μέσα από το τρίγωνο συγγραφέα-σκηνοθέτη-ηθοποιού το έργο διερευνά τα όρια της πολιτικής ορθότητας, της cancel κουλτούρας, τη μάχη για την πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας. Όταν όμως περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, δεν αργούν να φανούν οι διαφορές τους, που οδηγούν αναπόφευκτα σε συγκρούσεις. Μια κωμωδία για το ποιοι είμαστε και ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε. Θέατρο Αθηνών, 22 Οκτωβρίου – 20 Νοεμβρίου

Καθαρόαιμη γαλλική κωμωδία που πραγματεύεται με ανάλαφρο τρόπο κρυμμένες ιδεολογικές διαφορές μέσα σε μια οικογένεια και, κυρίως, ανάμεσα σε μια παρέα φίλων. Μοναδική αφορμή, το όνομα που θα δώσουν στο μωρό που περιμένει το ένα από τα δύο ζευγάρια του έργου. «Το όνομα» των Ματιέ Ντελαπόρτ και Αλεξάντρ ντε λα Πατεγιέρ φωτίζει με μαεστρία το υπέδαφος των ανθρώπινων σχέσεων, συνδυάζοντας με ευφάνταστο τρόπο την ιστορική μνήμη με τα καλά κρυμμένα μυστικά. Η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη δίνει στο κωμικό στοιχείο άπλετο χώρο να κυριαρχήσει. Θέατρο Αθηνά, 22 Οκτωβρίου – 7 Ιανουαρίου

Με την υπογραφή του συγγραφικού διδύμου των Ρέι Κούνεϊ και Τζον Τσάπμαν και τη σκηνική προσαρμογή του έργου από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, το «Στο Τσακ!» έρχεται να θυμίσει ότι οι κωμωδίες είναι για να γελάμε. Πρωτότυπη και επίκαιρη, με αναφορές στο σήμερα, στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ελληνική πραγματικότητα, ξετυλίγει ένα κουβάρι κρυφών συναντήσεων και παρεξηγήσεων υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Λύρα. Μια καθαρόαιμη φάρσα που ανατρέπει τις ισορροπίες, εκτός κι αν καταφέρουν οι ήρωες να τις αποφύγουν στο τσακ… Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, 10 Οκτωβρίου – 6 Ιανουαρίου

