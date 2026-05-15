Η ανακοίνωση της σειράς εμφάνισης των χωρών για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 ολοκλήρωσε το παζλ του φετινού διαγωνισμού και προκάλεσε εύλογα τεκτονικές αλλαγές στον πίνακα των προγνωστικών. Η έκτη θέση στην οποία τοποθετήθηκε η Ελλάδα και ο Ακύλας για παράδειγμα έφερε την ελαφριά υποχώρηση του «Ferto» στην τρίτη θέση των προβλέψεων των στοιχηματικών εταιριών.

Με τους παραγωγούς της EBU να κρατούν πλέον τα ηνία της σκηνοθετικής ροής, εγκαταλείποντας την τυχαία κλήρωση, η μάχη για το τρόπαιο περνά μέσα από την ψυχρή γλώσσα της στατιστικής και τη στρατηγική τοποθέτηση των μεγάλων φαβορί.

Ωστόσο, υπάρχει πια καθοριστικός παράγοντας που έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού: ο τρόπος του televoting.

Η νέα εποχή του televoting: Ανοιχτές γραμμές από το πρώτο λεπτό

Σε μια κίνηση που ήδη από το 2024 άλλαξε τη δυναμική των συμμετοχών, οι τηλεφωνικές γραμμές και η ψηφοφορία μέσω του esc.vote (ή της επίσημης εφαρμογής) ανοίγουν λίγο πριν ακουστεί η πρώτη νότα του πρώτου τραγουδιού.

Το τηλεοπτικό κοινό δε χρειάζεται πλέον να περιμένει την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων για να στηρίξει το αγαπημένο του κομμάτι, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές.

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του live show και θα ολοκληρωθεί περίπου 40 λεπτά μετά και την τελευταία εμφάνιση. Επιπλέον, για τις χώρες που δε συμμετέχουν στον διαγωνισμό (Rest of the World), η ψηφοφορία θα ανοίξει από τα μεσάνυχτα της ημέρας του Τελικού (δηλαδή απόψε).

Η απόλυτη κυριαρχία του δεύτερου μισού: Ο κανόνας του 68%

Αυτή η αλλαγή στην ψηφοφορία έρχεται να αμφισβητήσει ίσως τον πιο παγιωμένο στατιστικό κανόνα του διαγωνισμού: την ιστορική υπεροχή του δεύτερου μισού της βραδιάς.

Τα δεδομένα των τελευταίων 25 ετών είναι ξεκάθαρα. Το δεύτερο μισό του τελικού (θέσεις εμφάνισης 14-26) έχει δώσει 17 νικητές, αγγίζοντας το συντριπτικό ποσοστό του 68%, ενώ το πρώτο μισό (θέσεις 1-13) έχει περιοριστεί στο 32% (με 8 νικητές).

Η προφανής ανισορροπία οφείλεται στο recency bias – το φαινόμενο της πρόσφατης μνήμης – καθώς οι τηλεθεατές τείνουν να θυμούνται πιο έντονα τις εμφανίσεις της τελευταίας ώρας, η οποία συμπίπτει παραδοσιακά και με την κορύφωση της τηλεθέασης στο prime time της Κεντρικής Ευρώπης.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι παραγωγοί έχουν προσπαθήσει να εξισορροπήσουν το σόου τοποθετώντας μεγάλα φαβορί στο πρώτο μισό (βλέπε Loreen, Duncan Laurence, Måns Zelmerlöw), το εισιτήριο για το δεύτερο μισό παραμένει ένα τεράστιο ψυχολογικό και στατιστικό προβάδισμα.

Το ερώτημα φέτος είναι αν οι ανοιχτές γραμμές από το πρώτο λεπτό θα καταφέρουν να ισοφαρίσουν αυτό το χάσμα.

Η Ελλάδα και το ιστορικό στοίχημα της 6ης θέσης

Το νέο σύστημα του televoting έρχεται ως από μηχανής θεός για την Ελλάδα. Ο Ακύλας και το «Ferto» κληρώθηκαν να εμφανιστούν στην 6η θέση, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά παράδοξα του θεσμού. Μόλις ένα τραγούδι έχει κερδίσει από το νούμερο 6 σε ολόκληρη την ιστορία της Eurovision (το 1957, όταν βέβαια οι συμμετοχές ήταν μόλις 10).

Υπάρχουν βέβαια και χειρότερα, όπως η θέση εμφάνισης 2 που δεν έχει δώσει ποτέ νικητή.

Μέχρι πρόσφατα, το βασικό μειονέκτημα των πρώτων θέσεων ήταν η τεράστια χρονική απόσταση από το άνοιγμα των γραμμών. Πλέον, όμως, η ελληνική συμμετοχή—που παραμένει ισχυρή στην τρίτη θέση των στοιχημάτων με πιθανότητα νίκης 10%—μπορεί να εξαργυρώσει τον ενθουσιασμό της στιγμής.

Ο Ακύλας δεν χρειάζεται να μείνει στη μνήμη των τηλεθεατών για δύο ώρες, καθώς το κοινό μπορεί να ψηφίζει την ώρα ακριβώς που βρίσκεται επί σκηνής. Ή ακόμα καλύτερα να εξαντλήσει και τις 10 ψήφους που έχει στη διάθεσή του κάθε τηλεθεατής από νωρίς.

Το φινλανδικό προβάδισμα και η αυστραλιανή «επέλαση»

Ακόμα κι έτσι, το απόλυτο φαβορί της φετινής Eurovision επιβεβαίωσε και με τη θέση εμφάνισή του την κυριαρχία του στον στοιχηματικό χάρτη, εκμεταλλευόμενο ακριβώς τη δυναμική του δεύτερου μισού.

Ο λόγος για τη Φινλανδία, που εκπροσωπείται από τη Linda Lampenius, το βιολί της και τον Pete Parkkonen. Οι πιθανότητές της να σηκώσει την κούπα ανέβηκαν στο 38%, μόλις ανακοινώθηκε η 17η θέση σειρά εμφάνισής της. Πρόκειται για την πιο προνομιούχα θέση στην ιστορία του διαγωνισμού, μετρώντας ήδη επτά νίκες, ανάμεσα στις οποίες εκείνες της Loreen και των Lordi.

Παράλληλα, η μεγάλη ανατροπή των τελευταίων ωρών έρχεται από την Αυστραλία, η οποία ανήκει στο μειονεκτικό 32% του πρώτου μισού.

Η Delta Goodrem με το «Eclipse» προσπέρασε την Ελλάδα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με πιθανότητα νίκης 14%. Η εμφάνισή της στην 8η θέση—ένα «χρυσό» σημείο του πρώτου μισού που έχει αναδείξει πέντε νικητές στο παρελθόν—σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι γραμμές θα είναι ήδη ανοιχτές, της δίνει τη μοναδική ευκαιρία να «σαρώσει» τις ψήφους από νωρίς.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Κύπρου στο δεύτερο μισό

Στον αντίποδα, το άνοιγμα της ψηφοφορίας από την αρχή του σόου δημιουργεί νέα δεδομένα για το δεύτερο μισό. Η Κύπρος, με την Antigoni και το «JALLA» στην 21η θέση, μπαίνει στην τελική ευθεία του διαγωνισμού σε ένα ιδανικό τηλεοπτικό παράθυρο για up-tempo, ethnic κομμάτια.

Αν και οι γραμμές θα είναι ανοιχτές από την αρχή, το κυπριακό τραγούδι θα λειτουργήσει ως τονωτική ένεση για το κοινό, κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική του (και επιβεβαιώνοντας τον κανόνα του 68%) λίγο πριν το κλείσιμο του διαγωνιστικού μέρους.

Η αρχιτεκτονική του Μεγάλου Τελικού: Από το άνοιγμα της Δανίας στο αουτσάιντερ της Ρουμανίας

Η ευρύτερη αρχιτεκτονική του Μεγάλου Τελικού μαρτυρά την πρόθεση των παραγωγών να κρατήσουν την ένταση αμείωτη από την αρχή έως το τέλος, γνωρίζοντας πλέον ότι κάθε λεπτό μεταφράζεται σε ψήφους.

Η Δανία αναλαμβάνει να ανοίξει τη βραδιά από την 1η θέση, ελπίζοντας να εκμεταλλευτεί τα πρώτα λεπτά της ψηφοφορίας, ενώ το Ισραήλ καλείται να επιβληθεί νωρίς από την 3η θέση (παραμένοντας στην πέμπτη θέση των στοιχημάτων με ποσοστό νίκης 6%).

Δυναμική φαίνεται πως αναπτύσσει και η Ρουμανία με την Αlexandra Căpitănescu η οποία εξασφάλισε την 24η και προτελευταία θέση εμφάνισης. Πρόκειται για το σημείο από το οποίο παραδοσιακά ξεκινούν οι μεγάλες εκπλήξεις και οι καταιγισμοί ψήφων των αναποφάσιστων στο παραπέντε.

Ίσως τελικά η πιο κρίσιμη λεπτομέρεια της φετινής Eurovision να μην είναι ούτε οι νότες, ούτε τα σκηνικά, ούτε τα στοιχήματα. Αλλά ένα νούμερο: το 6. Ο αριθμός που ιστορικά μοιάζει καταδικασμένος — αλλά που μπορεί με άρμα τους αναθεωρημένους κανόνες του televoting μπορεί να γράψει την ιστορία από την αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι επταμελείς φέτος επιτροπές κάθε χώρας που αποφασίζουν για το αποτέλεσμα σε ποσοστό 50% θα δώσουν τις ψήφους τους απόψε το βράδυ στη διάρκεια της jury rehearsal του Μεγάλου Τελικού της Eurovision.