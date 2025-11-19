Υποκρισία, κοινωνικές συμβάσεις, πάθη, έρωτες: Στον «Ταρτούφο» ο Μολιέρος, τέσσερις αιώνες πριν, καταγράφει με οξύ και ποιητικό τρόπο το πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταστρέψει ή και να ανα(σ)τρέψει τις αξίες προς όφελός του. Βάζοντας τη θρησκευτική πίστη στο στόχαστρο, φέρνει στη σκηνή έναν δεξιοτέχνη της εξαπάτησης, που βασίζεται στις ανθρώπινες αδυναμίες και, κυρίως, στη θρησκοληψία για να εξυπηρετήσει το προσωπικό του συμφέρον. Η Ελενα Μαυρίδου, διατηρώντας στοιχεία εποχής, επιχειρεί να φωτίσει τη διαχρονική διάσταση του έργου, με τον Γιάννη Τσορτέκη στον ομώνυμο ρόλο.

Παίζουν: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής

Συντελεστές: Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης Μουσική: Γιώργος Μαυρίδης Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος Νίκας Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Info

Θέατρο: Αλκυονίς – Ιουλιανού 42-46, Αθήνα, τηλ.: 210 8828100

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 7 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις:Πέμ.: 20:00, Παρ.: 21:00, Σάβ.: 18:00 & 21:00, Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 20€-30€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ταρτούφος» από το inTickets.