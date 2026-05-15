Έντονη και ορατή για όσους εποφθαλμιούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ήταν η δραστηριότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες.

Αρχικά, χθες Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετέβη μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ» Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή στην Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ) της ΑΣΔΑΑΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου) και αφού εγκαινίασε το συγκρότημα στρατιωτικών κατοικιών στο Αγαθονήσι μετέβη σε περιοχή στρατιωτικής άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα, μετέβησαν στην ΠΕ της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», όπου παρακολούθησαν τη διεξαγωγή της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΙΑΣΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1/26», στη μ/ν ΠΛΑΤΗ.

Η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1/26» είναι άσκηση μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην επάνδρωση μικρονήσων και στην εκτέλεση ειδικής αμφίβιας ενέργειας και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της 80 ΑΔΤΕ, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», και ενός ζεύγους Αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο σκοπός της άσκησης

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης.

Ταυτόχρονα, ηχηρή ήταν και η παρουσία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Από την Παρασκευή 08 έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, διεξήχθη η εθνική Άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26» και στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, η φρεγάτα Ανδριάς η οποία συμμετείχε, ανέλαβε και το έργο απομάκρυνσης τουρκικής πυραυλακάτου που παρενόχλησε το σκάφος πόντισης καλωδίων Ocean Link.

Ποιοι συμμετείχαν στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26» και τι επιδιώκει η Αθήνα;

Στην Άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Αμφιβίων Δυνάμεων (ΔΑΔ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Ελικόπτερα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και προσωπικό και μέσα του ΓΕΕΘΑ, του Στρατού Ξηράς, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, τονίζοντας έτσι τη διακλαδικότητα στην πράξη και παραμένοντας σε ετοιμότητα για κάθε απειλή.

Να σημειωθεί πως η Αθήνα επιδιώκει να επιδείξει την ετοιμότητά της, ειδικά όταν σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg, η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θεσμοθετήσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιων διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με το AKP να εξετάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύσσει μονομερώς ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια.

Πάντως, στην Αθήνα περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην τελικά στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη να δηλώνει πως «μονομερείς ενέργειες, οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα προς εσωτερική κατανάλωση δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές».

