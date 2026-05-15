Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με μια ομιλία υψηλών πολιτικών τόνων, γεμάτη απολογιστικά στοιχεία αλλά και προοπτική για το μέλλον, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περιόδου και το σύνθημα για τη νέα πολιτική μάχη, σε ένα πολιτικό τοπίο ρευστό με κόμματα να έρχονται στον ορίζοντα. Ανεβαίνοντας στο βήμα του συνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «ανεπανάληπτη υποδοχή» από τα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η υποδοχή «δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ελλάδα του 2030».

Όπως επεσήμανε, η εικόνα αυτή αποτελεί «την καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και την πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα».

Καθορίζοντας το διακύβευμα της επόμενης περιόδου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα: γιατί διεκδικούμε μια τρίτη θητεία». Για να δοθεί, μάλιστα, αυτή η απάντηση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας και να αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια τα λάθη μας. Να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η «Συμφωνία Αλήθειας» και το οικονομικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας γύρισε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την αφετηρία της ηγεσίας του. «Θυμάμαι όταν στάθηκα για πρώτη φορά αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στο 10ο συνέδριό μας.Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας. Για έναν πατριωτισμό για την αναγέννηση του τόπου», ανέφερε, περιγράφοντας το όραμά του για μια Ελλάδα με λιγότερους φόρους, καλύτερους μισθούς, και μια χώρα που δεν θα βρίσκεται στο περιθώριο, αλλά «στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και απόρθητα σύνορα σε κάθε είδους απειλή».

Αναλογιζόμενος το παρελθόν, πρόσθεσε ότι «αξίζει να θυμηθούμε ποιες εικόνες μας πολιορκούσαν 10 χρόνια πριν», συμπληρώνοντας πως όταν έλεγε τότε ότι «μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης», έβλεπε στα βλέμματα των παρευρισκόμενων «μια σχετική καχυποψία». Στο στοίχημα, όμως, αυτό, όπως τόνισε, η παράταξη κατάφερε τελικά να ανταποκριθεί.

Προχωρώντας στη σύγκριση με το σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «η Ελλάδα της πτώχευσης σήμερα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη», αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ηγείται πλέον του Eurogroup, διερωτώμενος «ποιος να το περίμενε αυτό πριν κάποια χρόνια;». Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός παρέθεσε συγκεκριμένα αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι η ανεργία μειώθηκε, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν, ενώ καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε και «θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027», ενώ εξήγησε ότι η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι απολαμβάνουν πλέον χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Στα αξιοσημείωτα της κυβερνητικής πολιτικής συμπεριέλαβε το γεγονός ότι σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ και ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε πάρα πολλά χωριά, «και όλα αυτά ενόσω έχουμε το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους σε όλη την ευρωζώνη».

Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που ακολουθεί η κυβέρνησή μας», επιμένοντας ότι «η μόνη λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και η αύξηση των αποδοχών».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι «σε ό,τι αφορά την άμυνα μιλάνε μόνα τους τα δεδομένα». Όπως εξήγησε, η θωράκιση της χώρας συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, «αφού τα μαθητικά Ραφάλ αναβαθμίζονται, ο “Κίμωνας” είναι ήδη εδώ καθώς και φρεγάτες που αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ».

Η κομματική διεύρυνση και ο απολογισμός των δύο θητειών

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην εσωκομματική εξέλιξη, επισημαίνοντας τη διεύρυνση της εκλογικής απήχησης του κόμματος. «Από το 2016 και μετά μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας, αφού σε αυτό το διάστημα διπλασιάσαμε τις δυνάμεις κερδίζοντας όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις», ανέφερε με έμφαση, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Καταφέραμε το κόμμα να το μετατρέψουμε σε μια παράταξη και σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου, ένα ρεύμα αντίστασης στον λαϊκισμό».

Η πορεία αυτή, όπως εξήγησε, δεν ήταν ανέφελη, καθώς «όλο αυτό το διάστημα μεσολάβησαν πρωτόγνωρες κρίσεις, από την πανδημία μέχρι τη σύρραξη στο Ιράν», γεγονότα που «άλλαξαν τον κόσμο και κάνουν το μέλλον ρευστό».

Ξεδιπλώνοντας τη στρατηγική των δύο κυβερνητικών κύκλων, ο Πρωθυπουργός εξήγησε τη διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων ανάμεσα στις δύο τετραετίες. Όπως ανέφερε, «στην πρώτη μας θητεία δώσαμε βάση στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στην έλευση των επενδύσεων, στη φορολογική ανακούφιση, ενώ ξεκίνησε και η μεγάλη επανάσταση του gov.gr».

Αντίθετα, «η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο προς την κοινωνία, με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στήριξη στα ενοίκια, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων, με τη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους στα σπίτια, το ψηφιακό φροντιστήριο για τα παιδιά της απομακρυσμένης Ελλάδας, με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων». Ταυτόχρονα, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις γεωπολιτικές και ενεργειακές προοπτικές της χώρας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν διεθνή ενεργειακό κόμβο και χώρο έρευνας και αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου», ανακοινώνοντας μάλιστα πως «μετά από 40 και χρόνια θα γίνουν ξανά γεωτρήσεις».

Οι τρεις κατευθύνσεις για το 2030 και το «Το είπαμε και το κάναμε»

Προχωρώντας στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας έχει 3 κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να χρηματοδοτούνται οι μισθοί και οι συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και της κλιματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική ανάταξη με ένα σύγχρονο Σύνταγμα». Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη και τους υποστηρικτές του κόμματος σε μια αναδρομή των κυβερνητικών δεσμεύσεων.

«Σας καλώ να διαβάσετε το πρόγραμμα του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε διότι θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί και με το παραπάνω με τις δεσμεύσεις μας. Το είπαμε και το κάναμε», δήλωσε με έμφαση. Ως επιστέγασμα αυτής της συνέπειας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια ιστορική μεταρρύθμιση για την παιδεία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μια εμβληματική δέσμευσή μας, τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων λειτουργούν επιτέλους στην Ελλάδα».

«Τιμήσαμε το συμβόλαιο και το πρόγραμμά μας. Επειδή τα είπαμε και τα κάναμε, αυτά που θα σας πούμε για το 2030 θα τα κάνουμε και αυτά», διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «αυτός ο λόγος αντιπαρατίθεται στην αφωνία και την απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης».

Σκληρό ροκ κατά της αντιπολίτευσης και το διακύβευμα της τρίτης τετραετίας

Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, σημειώνοντας ότι «κάποιοι από την αντιπολίτευση αυτό που μόνο κατάλαβαν από το παρελθόν ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα, ποτέ χορεύοντας στους σκοπούς της “ξυλολιάδας” προσβάλλοντας το εθνικό δράμα των Τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής», προειδοποιώντας παράλληλα πως «αυτές οι επιθέσεις στον δρόμο προς τις εκλογές θα ενταθούν».

Απέναντι σε αυτό το σκηνικό, ο Πρωθυπουργός προσδιόρισε τη θέση του κόμματός του: «Είμαστε η φιλελεύθερη δύναμη των μεγάλων επιλογών, είμαστε το κόμμα που καλείται να γίνει και πάλι ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες, το 2023 τους συσπείρωσε». Όπως εξήγησε, «η επόμενη πενταετία θα είναι κρίσιμη. Θα είναι μια πενταετία που θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας. Με μια νέου τύπου παραγωγή, με μια άμυνα αυτόνομη και αυτοδύναμη ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε τη δική μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, για ένα ευέλικτο κράτος, για ένα καινούριο συμβόλαιο που θα εδράζεται στο ρεαλισμό, στην αυτογνωσία και στο αποτέλεσμα».

Υπογράμμισε δε, ότι «σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνική στρατηγική χωρίς αυτή να εντάσσεται στον ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει δραματικά», διαμηνύοντας με σαφήνεια πως «μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα κυριαρχίας, αναδεικνύοντας τα δημοσκοπικά δεδομένα. «Είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Παρά τη φθορά και τα προβλήματα η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, τότε αναρωτιέμαι τι είναι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έθεσε, τέλος, ως μείζονα εθνικό στόχο την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, καταλήγοντας: «Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία διότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συνταγματική αναθεώρηση και προσκλητήριο συστράτευσης

Στο τελευταίο σκέλος της παρέμβασής του, ο Πρωθυπουργός εξειδίκευσε τις προτεραιότητες για τις θεσμικές αλλαγές, ξεκαθαρίζοντας τη στρατηγική του. Όπως τόνισε, «η τρίτη πλευρά του τριγώνου μας είναι η θεσμική αναγέννηση, η σύγκρουσή μας με το βαθύ κράτος, με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση».

Αναλύοντας τις συνταγματικές θέσεις που προκρίνει η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι χρειάζεται συνταγματικός κόφτης δαπανών, κανόνες καλής νομοθέτησης, κατοχύρωση εσωκομματικής δημοκρατίας, καθιέρωση μοναδικής εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας της δικαιοσύνης και του άρθρου 86, καθώς και συνταγματική βάση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η ομιλία έκλεισε με ένα μήνυμα ενότητας και ένα ευρύ κάλεσμα προς την εκλογική βάση της παράταξης, με τον Πρωθυπουργό να επιχειρεί πλήρη συσπείρωση των δυνάμεων. «Θέλω να απευθυνθώ στον κάθε νεοδημοκράτη και στην κάθε νεοδημοκράτισσα αλλά και σε όσους έχουν απομακρυνθεί να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης στο όνομα της κοινής μας ιστορίας», δήλωσε με έμφαση, κλείνοντας την τοποθέτησή του με ένα ανοιχτό προσκλητήριο: «τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία».