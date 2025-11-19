Ο Στάθης Λιβαθινός παρουσιάζει το αφήγημα, σε πρώτο πρόσωπο, του Νικολάι Γκόγκολ, που αποτελεί κορυφαίο δείγμα της ρωσικής λογοτεχνίας. Ενας μικρός, καθημερινός άνθρωπος, από εκείνους που όλοι προσπερνούν, ένας υπαλληλάκος, ο Ποπρίτσιν, κάνει ένα μοιραίο «λάθος»: Ρίχνει το βλέμμα του ψηλά και ερωτεύεται, τυχαία, την κόρη του διευθυντή του. Από εκεί αρχίζει μια αντίστροφη πορεία και μαζί η προσωπική του κατάβαση στα έγκατα της ψυχής και του μυαλού του: κάπου ανάμεσα στη λεπτή γραμμή που χωρίζει τον άνθρωπο απ’ την τρέλα.

Παίζουν: Γιώργος Δάμπασης, Νέστωρ Κοψιδάς, Λίλλυ Μελεμέ

Συντελεστές: Απόδοση-Διασκευή: Ελσα Ανδριανού, Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός, Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Μουσική επιμέλεια: Νέστωρ Κοψιδάς, Επιμέλεια κίνησης: Άννα Μάγκου

Θέατρο: Θέατρο οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, τηλ.: 210 8217877

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 8-23 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 5€-20€

