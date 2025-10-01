Είναι μία από τις τελευταίες ζεστές ημέρες του φθινοπώρου και ο Γιώργος Καραμίχος έρχεται στο θέατρο Σημείο με μια βεντάλια και τον Λούξορ και την Ασόκα, τα δύο σκυλιά του.

Βρίσκεται στον πυρετό των προετοιμασιών για τον «Ευγένιο», μια παράσταση σε σκηνοθεσία και μετάφραση δική του, η οποία σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή του μετά από χρόνια στα ελληνικά θεατρικά δρώμενα (επίσης, συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν ο μονόλογος «Vanya» στον οποίο πρωταγωνιστεί).

Η συζήτησή μας ξεκινά από τον «Ευγένιο» μα γρήγορα ξεστρατίζει άλλου: στην διδασκαλία, την οποία υπηρετεί για περισσότερες από δύο δεκαετίες, τη βλάχικη παροιμία που κρατά σαν πολύτιμη παρακαταθήκη, τη Νίσυρο και την ενέργειά της, μα κυρίως για αυτή την ιλιγγιώδη και όχι ψυχικά αναίμακτη διαδρομή του από την αγνότητα του «παιδιού από το χωριού» στα γεμάτα έξαψη φοιτητικά χρόνια στην Κέρκυρα και από εκεί στην Αθήνα με θέατρο, θέατρο και πάλι θέατρο, μέχρι το Λος Άντζελες και την επιστροφή του στην Ελλάδα.

