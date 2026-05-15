Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Μάιος κλείνει με ένα συναυλιακό μπαράζ που δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο.

Από την ιέρεια του punk Patti Smith μέχρι τους θρύλους του heavy metal Iron Maiden, κι από το desert blues της Σαχάρας μέχρι το ελληνικό χιπ χοπ και τη μουσική παράδοση, οι σκηνές της πόλης θα γεμίσουν κόσμο κουρασμένο από τον άστατο χειμώνα και πανέτοιμο να χαρεί το καλοκαίρι.

Το ΒΗΜΑ Encore ξεχωρίζει τις συναυλίες που θα μας συνοδεύσουν έως την επίσημη ημερολογιακή έναρξη του θέρους.

Αλκίνοος Ιωαννίδης – «Ο Μεγάλος Ερωτικός / Δεκαπέντε Εσπερινοί» (15/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

Δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι ανταμώνουν στην ίδια σκηνή. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Μαρία Κωστράκη ερμηνεύουν τον «Μεγάλο Ερωτικό», με τον Λουκά Καρυτινό στη μουσική διεύθυνση και τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών (σε διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου), ύστερα από τη sold out παρουσίαση στο Ηρώδειο. Μια λειτουργία ερωτική και ελληνική, όπως θα την ήθελε και ο ίδιος ο Χατζιδάκις.

Μωρά στη Φωτιά (15/5, Κύτταρο)

Το τρίτο και τελευταίο «ραντεβού της φωτιάς» για φέτος. Ο Στέλιος Σαλβαδόρ και η μπάντα του κατεβαίνουν από τον Βορρά με τα τραγούδια που έχουν χτίσει ένα κομμάτι της ελληνικής ροκ σκηνής, και καλεσμένο τον Γιώργο Τσίγκο με τους Μαύρους Κύκλους – έναν ακόμα που διαμόρφωσε τη συγκεκριμένη σκηνή τη δεκαετία του ’90.

Patti Smith (15/5, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού)

Πενήντα ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία το «Horses», η γυναίκα που έκανε το ροκ ποιητικό και την ποίηση ροκιά επιστρέφει στην Αθήνα – και οι θαυμαστές της χάρισαν σχεδόν αμέσως άλλο ένα sold out που ήρθε σχεδόν. Μαζί με το Patti Smith Quartet, ανεβαίνει στον λόφο του Λυκαβηττού για μια σπάνια βραδιά όπου η μουσική, ο λόγος και η ψυχή γίνονται ένα. Από τις εμφανίσεις που δεν επαναλαμβάνονται εύκολα.

Tinariwen (16/5, Floyd)

Οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές του desert blues έρχονται στην Αθήνα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Hoggar». Παιδιά της ερήμου που αντάλλαξαν τα όπλα με κιθάρες, μετέτρεψαν τον αγώνα σε δημιουργία και κουβαλούν τον άνεμο του Σαχέλ από τα προσφυγικά στρατόπεδα του Μάλι μέχρι το Coachella και το Glastonbury. Στα live τους οι κιθάρες πάλλονται σαν καυτός αέρας πάνω στην άνυδρη άμμο. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Novel 729 (16/5, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας)

Δέκα χρόνια μουσικής πορείας γιορτάζει μία από τις πιο ιδιαίτερες και επιδραστικές φωνές της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής, με μια επετειακή συναυλία που διασχίζει όλη του τη δισκογραφία. Ο στίχος εσωτερικός και άκρως συναισθηματικός, η σχέση με το κοινό ισχυρή – και στο πλευρό του, όπως ταιριάζει σε γιορτή, πολλοί εκλεκτοί καλεσμένοι. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Άχος Φεστ (17/5, ΠΛΥΦΑ)

Ένα open-air γλέντι αφιερωμένο στη μουσική μας παράδοση, που έρχεται να μας ξανασυστήσει τη λέξη «γλέντι». Μπάντες όπως οι Sourloulou, τα Kideria, οι Banda Entopica και οι Λάσκα μοιράζονται τη σκηνή, η καθεμία με τη δική της φρέσκια οπτική πάνω σε διαχρονικές φόρμες. Εδώ η μουσική ιστορία βρίσκει χώρο στο σήμερα και ο νεότερος κόσμος ψάχνει σύγχρονους τρόπους έκφρασης που έχουν θεμέλια στο παρελθόν. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Ρίζες Φεστ (22-23/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων)

Αφού το ξέρετε καλά, το καλοκαίρι δεν ξεκινάει αν δεν γίνει το Ρίζες Φεστ. Ένα διήμερο γλέντι στη μικρή πλατεία της Τεχνόπολης, που φέτος βάζει στο τραπέζι ρεμπέτικα, λαϊκά και παραδοσιακά: από τις Φώνισσες και το Πάλκο και τη Μάρθα Φριντζήλα μέχρι τη Ζυγιά Αλάι που ταξιδεύει από νησί σε νησί και από χωριό σε χωριό και τα Κανάρια. Ετοιμαστείτε να κουνήσετε μέση και να λικνίσετε γοφούς. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Iron Maiden (23/5, ΟΑΚΑ)

Οι θρύλοι του heavy metal γιορτάζουν μισό αιώνα πορείας και η Αθήνα είναι η πρώτη στάση του ευρωπαϊκού σκέλους του «Run For Your Lives World Tour». Ένα setlist φτιαγμένο για την 50ή επέτειο, σκηνικά που υπόσχονται το πιο εντυπωσιακό σόου της καριέρας τους και ο Eddie σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο άνοιγμα, οι Anthrax – αναπόσπαστο μέλος των Big Four. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 2022 αλλά όσοι τους αγαπάνε δεν τους χορταίνουν όσο συχνά κι αν έρχονται.

Clutch (23/5, Floyd)

Την ίδια βραδιά, σε άλλη γωνιά της πόλης, οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά τη σπουδαία εμφάνισή τους στο Release Athens. Από το 1991 και το Maryland, με lineup αδιαπραγμάτευτα σταθερό, παράγουν ένα διαβολικό groove ’n’ roll που ενώνει το heavy rock με τα blues. Είναι όμως πάνω στη σκηνή που πραγματικά μεγαλουργούν – μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες, χτίζοντας κάθε φορά διαφορετικό setlist για να κρατά ζωντανό το στοιχείο της έκπληξης. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

25 χρόνια Athens Jazz (25-31/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων)

Το μεγαλύτερο τζαζ φεστιβάλ της χώρας κλείνει τα είκοσι πέντε και το γιορτάζει δεόντως και εξόχως ρυθμικά. Είκοσι σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, με ελεύθερη είσοδο, διασχίζοντας μουσικά σύνορα ανάμεσα σε jazz, electronica, χιπ χοπ, funk και παραδοσιακά ιδιώματα. Φέτος η ελληνική ημέρα γίνεται μια βραδιά-αφιέρωμα, παραδίδοντας τo stage σε πρωταγωνιστές προηγούμενων διοργανώσεων.

Μαρίνα Σπανού (28/5, Θησείο)

Η Μαρίνα Σπανού, το πιο λαμπερό αστέρι της γενιάς της, επιστρέφει στην πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας, στη σκιά της Ακρόπολης, στο μέρος από όπου ξεκίνησε την πορεία της πριν από πέντε χρόνια. Σε μερικές ημέρες συναντά ξανά το κοινό της στη γωνία Ερμού & Ασωμάτων, εκεί στον πεζόδρομο. Δεν χρειάζεται εισιτήριο μόνο καλή διάθεση για ένα live γεμάτο νοσταλγία, καλοκαίρι και έρωτα.

Ρένα Μόρφη (28/5, Gazarte Roof Stage)

Δύο καλοκαιρινές βραδιές κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, με τη θεατρικότητα και τη βελούδινη φωνή που έχουν κάνει τη Ρένα Μόρφη ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Η όμορφη τραγουδίστρια ταξιδεύει στη δισκογραφία της βάζοντας τη «Σούλη Ανατολή» και τη «Σάμπα Τσικίτα» στο ίδιο δωμάτιο με τις αγαπημένες πια greek latin διασκευές και με «Ικαριώτικο κρασί πίνω εγώ και πιες κι εσύ». Η εμφάνιση θα επαναληφθεί και στις 13 Ιουνίου. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.