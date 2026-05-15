Η εικόνα που διαμορφώνεται πλέον στη Νέα Αριστερά παραπέμπει σε κατάσταση πολιτικού σεισμού, με τις εξελίξεις να αποκτούν χαρακτηριστικά αλυσιδωτής αποσύνθεσης και το παρασκήνιο να μυρίζει ήδη… διάλυση Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα μεμονωμένο επεισόδιο εσωκομματικής διαφοροποίησης, αλλά ως η πρώτη ορατή ρωγμή σε μια παράταξη που εδώ και μήνες βρίσκεται υπό ασφυκτική πολιτική πίεση, με φόντο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Στην Πατησίων επιχειρούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, γνωρίζοντας ότι κάθε δημόσια σύγκρουση κινδυνεύει να επιταχύνει τις εξελίξεις. Το σχόλιο κύκλων της ηγεσίας ότι «όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους» ήταν σύντομο αλλά απολύτως ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί πλέον στο εσωτερικό του κόμματος. Πίσω όμως από τις επίσημες τοποθετήσεις, κανείς δεν κρύβει ότι το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο και ότι η αγωνία για νέες αποχωρήσεις είναι πλέον διάχυτη.

Η ανεξαρτητοποίηση Οζγκιούρ θεωρείται από πολλούς απλώς η αρχή. Στα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν κινήσεις και από κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, τα οποία βλέπουν όλο και πιο θετικά το ενδεχόμενο συμπόρευσης με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ονόματα της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση ακούγονται πλέον ανοιχτά σε πολιτικές συζητήσεις και δημοσιογραφικά γραφεία, ενώ αρκετοί θεωρούν πιθανό να ακολουθήσει και ο Νάσος Ηλιόπουλος, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου φορέα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το πρόβλημα για τη Νέα Αριστερά δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και απολύτως αριθμητικό. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί σήμερα 11 βουλευτές μετά την αποχώρηση Οζγκιούρ και πλέον οποιαδήποτε νέα διαρροή μπορεί να πυροδοτήσει θεσμικές εξελίξεις. Η συζήτηση περί διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν αποτελεί πια θεωρητικό σενάριο αλλά υπαρκτή πιθανότητα, κάτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες έμοιαζε αδιανόητο για ένα κόμμα που δημιουργήθηκε ακριβώς για να εκφράσει μια διαφορετική εκδοχή της αριστερής και προοδευτικής πολιτικής μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Την ίδια στιγμή, η κινητικότητα γύρω από τον Τσίπρα εντείνεται. Συνεργάτες, πρώην υπουργοί και βουλευτές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, ενώ οι πληροφορίες για διαδοχικές επαφές και πολιτικές ζυμώσεις πληθαίνουν καθημερινά. Στελέχη που μέχρι πρόσφατα απέφευγαν ακόμη και να συζητούν δημόσια το ενδεχόμενο επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού, πλέον μιλούν ανοιχτά για «αναγκαιότητα επανεκκίνησης» του χώρου απέναντι στην κυριαρχία της κυβέρνησης αλλά και στην αδυναμία του ΠαΣοΚ να δημιουργήσει ισχυρό ρεύμα εξουσίας.

Στη Νέα Αριστερά γνωρίζουν ότι βρίσκονται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή από την ίδρυσή τους. Η δημόσια εικόνα ενότητας δύσκολα κρύβει πλέον την εσωτερική ανασφάλεια, ενώ αρκετοί βουλευτές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους αναμένοντας τις τελικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς μπαίνει σε περίοδο βίαιων ανακατατάξεων και ότι οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά τον πολιτικό χάρτη.