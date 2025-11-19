Ένα από τα κορυφαία έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ακατάβλητο από τον χρόνο, σκιαγραφεί με ακρίβεια την ψυχολογία του ζευγαριού στη σύγχρονη εποχή. Ο Εντουαρντ Αλμπι είναι ανελέητος στον τρόπο που αφήνει τους ήρωες του –δύο ζευγάρια, ένα πιο ώριμο και ένα της νεότερης γενιάς– να χάσουν τον έλεγχό τους και να ξεδιπλώσουν άγνωστες ή και επικίνδυνες πλευρές τους. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη-Εφη Μουρίκη και Σπύρο Σταμούλη-Ελεάνα Στραβοδήμου σε ένα παιχνίδι εξουσίας, ψευδαισθήσεων και παραλογισμού, μέχρι εξόντωσης και τελικής πτώσεως.

Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Εφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης, Ελεάνα Στραβοδήμου Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας, Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη, Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη, Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη, Μουσική: Θοδωρής (Τεντ) Ρέγκλης, Σχεδιασμός φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας, Ελενα Πετροπούλου, Φωτογραφίες-artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα, Βοηθός σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα, Βοηθός σκηνογράφου: Ελλη Σπένδου, Αλίκη Σπανουδάκη, Βοηθός ενδυματολόγου: Γιώργος Κατσώνης, Οργάνωση παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη Info Θέατρο: Ζίνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Αθήνα, τηλ.: 210 6424414 Έναρξη – Ολοκλήρωση: 9 Οκτωβρίου – 4 Ιανουαρίου Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19.30 Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ: 21:00 Σάβ.: 18:00 Διάρκεια: 100΄ Εισιτήριο: 18€-25€ Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ» από το inTickets.