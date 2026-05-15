Τέσσερα χρόνια συμπληρώνει φέτος το Helmos Mountain Festival και οι διοργανωτές του γνωρίζουν καλά πώς να εξελίσσονται και να καλυτερεύουν. Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου το βουνό των Καλαβρύτων ξαναγίνεται το προσωρινό οικοσύστημα που έχουμε μάθει να αναζητούμε κάθε καλοκαίρι και η μικρή πολιτεία γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο ξαναστήνεται. Φέτος ωστόσο θα έχουμε μεγάλες αλλαγές.

Η μεγαλύτερη είναι κάθετη – κυριολεκτικά: το φεστιβάλ ανεβαίνει για πρώτη φορά στα 2.340 μέτρα, στην κορυφή της Στύγας. Εκεί πάνω, σε ένα σημείο φορτισμένο από αρχαίους μύθους, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα παρουσιάσουν στις 20 Ιουνίου το «Λύκοι Λάιβ», ένα project που μοιάζει γραμμένο για ακριβώς αυτό το τοπίο, με τον ουρανό για ταβάνι και τον γκρεμό για ηχείο.

Η νέα σκηνή του Helmos Mountain Festival, η οποία θα λέγεται Στύγα Σποτ, είναι η τρίτη του φεστιβάλ, που μέχρι πέρυσι λειτουργούσε με δύο, την κεντρική και την Alpine. Πρόκειται για μια χειρονομία τόσο τολμηρή όσο και απαιτητική: το να ανεβάσεις κόσμο, εξοπλισμό και μουσικούς σε αυτό το ύψος είναι ολόκληρη επιχείρηση, και η επιτυχία ή αποτυχία της θα κρίνει πολλά για το πού πάει η ίδια η ιδέα του ορεινού φεστιβάλ στην Ελλάδα.

Πιο πολλή μουσική

Το πρόγραμμα φέτος έχει επίσης απλωθεί σε τέσσερις ημέρες αντί για τρεις, και το lineup χτίζεται γύρω από ονόματα που τραβούν διαφορετικά κοινά χωρίς να φαντάζουν ασύμβατα. Ακολουθώντας επίσης μια δημοφιλή τάση της εποχής τα φαράγγια θα αντηχήσουν με techno μουσική.

Την Παρασκευή την κεντρική σκηνή του Helmos Mountain Festival αναλαμβάνουν οι Κοινοί Θνητοί, ο Γιάννης Χαρούλης και η Ιουλία Καραπατάκη – η οποία πέρυσι είχε εμφανιστεί πλάι στον Σωκράτη Μάλαμα και τώρα επιστρέφει ως ανεξάρτητη παρουσία – ενώ τη νύχτα την κλείνει με dj set ο Valeron.

Το Σάββατο είναι η πιο γεμάτη ημέρα, με τους Αγγελάκα και Βελιώτη στην κορυφή, τις Σκιαδαρέσες και τη Νεφέλη Φασούλη στην Alpine, και στη Main Stage τους Mikro, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον Παύλο Παυλίδη και ένα live set των Klangphonics, του γερμανικού τρίο που έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά ονόματα του ευρωπαϊκού techno κυκλώματος.

Η techno παίρνει τα βουνά

Η Κυριακή κρατά για το τέλος τους Πυξ Λαξ, που λειτουργούν ως συναισθηματικό άγκιστρο για όποιον έχει διασχίσει την ελληνική σκηνή των τελευταίων τριάντα ετών, ενώ μαζί τους θα εμφανιστούν ο Μίλτος Πασχαλίδης (το φαβορί ενός κοινού που πέρυσι τον αντιμετώπισε με εντυπωσιακή λατρεία καθ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης του), ο Βέβηλος με τον Anser των Eversor, οι Χατζηφραγκέτα και ο Δημήτρης Μυστακίδης στην Alpine, και αργά τη νύχτα παίρνει τη σκυτάλη η Korolova, ένα από τα πιο περιζήτητα γυναικεία ονόματα της melodic techno διεθνώς.

Η Δευτέρα κλείνει όπως πρέπει: με μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία των Καλαβρύτων, αυτή τη φορά με τον Γρηγόρη Σαμόλη – μια συνέχεια του πανηγυριού που πέρυσι είχε στήσει το τρίο Λατρείο με την Ιουλία Καραπατάκη και έμεινε αξέχαστο σε όσους το παρακολούθησαν.

Νέα πολιτική στα εισιτήρια

Η άλλη αλλαγή στο Helmos Mountain Festival είναι πρακτική αλλά σημαντική. Για πρώτη φορά κυκλοφορούν μονοήμερα εισιτήρια (από είκοσι ευρώ στην πρώιμη προπώληση, στα είκοσι πέντε αργότερα) δίπλα στο τετραήμερο πάσο, που ξεκινά από σαράντα πέντε ευρώ. Η διοργάνωση φαίνεται να έχει επεξεργαστεί τα παράπονα προηγούμενων ετών για την πολυκοσμία και την πίεση στις υποδομές, και να επιχειρεί φέτος να απλώσει το κοινό πιο ομαλά μέσα στις τέσσερις ημέρες αντί να το συσσωρεύει σε τριήμερα πακέτα.

Παράλληλα, ο Δήμος Καλαβρύτων διατηρεί την προνομιακή τιμή για τους κατοίκους και τους εργαζομένους της περιοχής στα τριάντα πέντε ευρώ για όλες τις μέρες, κάτι που λέει αρκετά για τη σχέση του φεστιβάλ με την κοινότητα που το φιλοξενεί.

Οι σταθερές αξίες

Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στη θέση τους στο Helmos Mountain Festival: το camping κάτω από τα αστέρια, οι πρωινές πεζοπορίες, οι δράσεις ευεξίας μέσα στο δάσος, το Food Plaza, η συνεργασία με την Trekking Hellas, τα ανακυκλούμενα κουτάκια αλουμινίου και ο εμβληματικός «Αχιλλέας» το τελεφερίκ που ανεβοκατεβάζει τους επισκέπτες στα διάφορα επίπεδα. Επίσης, ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει πολύ κρύο τη νύχτα. Πάρτε χοντρό μπουφάν μαζί σας.

Line Up Helmos Mountain Festival 2026

Παρασκευή 19 Ιουνίου

Main Stage: Κοινοί Θνητοί • Γιάννης Χαρούλης • Ιουλία Καραπατάκη

DJ set: Valeron

Σάββατο 20 Ιουνίου

Στύγα Spot: Γιάννης Αγγελάκας • Νίκος Βελιώτης

Alpine Stage: Σκιαδαρέσες • Νεφέλη Φασούλη

Main Stage: Mikro • Αλκίνοος Ιωαννίδης • Παύλος Παυλίδης • Klangphonics

Κυριακή 21 Ιουνίου

Alpine Stage: Χατζηφραγκέτα • Δημήτρης Μυστακίδης

Main Stage: Βέβηλος – Anser • Μίλτος Πασχαλίδης • Πυξ Λαξ

DJ set: Korolova

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Μεσημεριανό γλέντι στην πλατεία Καλαβρύτων με τον Γρηγόρη Σαμόλη

