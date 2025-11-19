Ο Γιάννης Χουβαρδάς προτείνει ένα απ’ τα πρώιμα έργα του κορυφαίου Ρώσου δραματουργού, που γράφτηκε το 1887, τον «Ιβάνοφ», με τον Αργύρη Ξάφη στον επώνυμο ρόλο. Εναν αποτυχημένο σύζυγο, εραστή και γαιοκτήμονα, που ζει σε μια κοινωνία με κυρίαρχες αξίες το χρήμα, την εκμετάλλευση και τη διαφθορά. Ετσι ο Τσέχωφ, ανάμεσα στην ποιητικότητα και τον σκληρό ρεαλισμό, αποτυπώνει τα σημάδια ενός κόσμου που παρακμάζει. Με τη σειρά του ο Χουβαρδάς (διασκευή-σκηνοθεσία) καταθέτει την προσωπική του ματιά με την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Παίζουν: Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Θανάσης Δόβρης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Κατερίνα Λυπηρίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής

Συντελεστές: Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς, Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς, Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Μουσική: Μπλέιν Ρέινιγκερ, Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη, Σχεδιασμός βίντεο: Παντελής

Μάκκας, Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Δέσποινα Λάρδη, Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Παπακωνσταντίνου, Παραγωγή: Theatrical Ecosystems



Info

Θέατρο: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4143310

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 23 Ιανουαρίου -5 Απριλίου

Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19:00 Πέμ.-Παρ.: 20:30 Σάβ.: 18:00 & 21:00

Διάρκεια: 140΄

Εισιτήριο: 10€-35€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ιβάνοφ!» από το inTickets.