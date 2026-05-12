Με έκδηλη αμηχανία από την ηχηρή παρέμβαση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να διασκεδάσει τις ισχυρές πολιτικές εντυπώσεις που δημιουργούνται από την πίεση που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιμένοντας για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής.

«Δεν κομίζει κάτι νεότερο η συγκεκριμένη συνέντευξη και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε», απεφάνθη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αποστροφή του κ. Δημητριάδη σύμφωνα με την οποία πήρε την ευθύνη για «να προστατεύσει την κυβέρνηση, την ΕΥΠ και την πατρίδα» (όπως είπε στη Real News της Κυριακής).

Αποφεύγοντας να μπει στην ουσία των απόψεων που εξέφρασε ο πρώην γραμματέας και ανιψιός του πρωθυπουργού ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλγική θέση για τρία χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις». Ενώ αμέσως μετά πρόσθεσε ότι «δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου, που εδώ και κάποια χρόνια, μετά την παραίτησή του, είναι ιδιώτης».

Την ίδια ώρα, όμως, που ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης εγκαλούσε το ΠαΣοΚ ότι «δεν σέβεται τη Δικαιοσύνη» με το επιμένει να ζητεί εξηγήσεις για τα λεγόμενα του κ. Δημητριάδη, έβλεπε το φως της δημοσιότητας κατάθεση που είχε δώσει στον Άρειο Πάγο αποποιούμενος κάθε ευθύνης και φωτογραφίζοντας ως μόνο υπεύθυνο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κατάθεση Δημητριάδη στον Αρειο Πάγο

Ειδικότερα ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των υποκλοπών και είναι άριστος γνώστης της δικογραφίας που σχηματίστηκε μετά την πολύμηνη δίκη στο Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, δημοσιοποίησε το περιεχόμενο της κατάθεσης που είχε δώσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν, ο πρώην γραμματέας του πρωθυπουργού υποστήριζε ότι παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ, τα προωθούσε απευθείας στον πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους.

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν λέει ψέματα ο κ. Δημητριάδης ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παλαιότερα έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. «Κανένας δεν λέει ψέματα», απάντησε ο κ. Μαρινάκης. «Έχει αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα, προφανώς. Ασχολήθηκε η Δικαιοσύνη, απεφάνθη η Δικαιοσύνη. Εκκρεμεί ένας δεύτερος βαθμός».

Πέντε ερωτήματα από το ΠαΣοΚ

Στον αντίποδα στελέχη της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι η συνέντευξη Δημητριάδη δεν ήταν παρά ένα σαφές μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπως, άλλωστε, και οι δηλώσεις του καταδικασμένου επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν ότι συνεργαζόταν μόνο με κυβερνήσεις ή με τις αρχές επιβολής του νόμου για την πώληση παράνομων λογισμικών, όπως το predator.

Ειδικότερα, το ΠαΣοΚ σε συνέχεια των όσων υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε ερωτήματα που και άλλοτε έχουν θέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως:

– Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη είναι η δεύτερη, μετά από αυτή του κ. Ντίλιαν, που παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στις αιτιάσεις Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά που δηλώνει ο κ. Δημητριάδης;

– Αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καλείται να πει δημόσια τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των κυρίων Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη και Μυλωνάκη.

– Μετά τις αντιφάσεις, οι οποίες πλέον ευθέως εντοπίζονται μεταξύ της συνέντευξης του κ. Δημητριάδη και της κατάθεσης του στις 25.6.2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όπου φέρεται ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση, πώς κρίνει την εκ νέου αρχειοθέτηση της υπόθεσης;

– Πώς σχολιάζει την παρέμβαση Μενουδάκου ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε από ιδιώτες το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων μελών της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικών και δημοσιογράφων;

– Πώς σχολιάζει τη δήλωση Μενουδάκου σε ερώτηση για την άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «στη διάρκεια της καριέρας του δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου»;