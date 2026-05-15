Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κάννες αποστολή – Γιάννης Ζουμπουλάκης

Ηταν μια από πιο ανθρώπινες και συγκινητικές μέχρι σήμερα στιγμές του 79ου Φεστιβάλ των Καννών: ο αμερικανός ηθοποιός Τζον Τραβόλτα, να ανεβαίνει στη σκηνή της αίθουσας Κλοντ Ντεμπισί και να χαιρετίζει τόσο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό που τον υποδέχθηκε, όσο και το ενθουσιώδες κοινό της κατάμεστης αίθουσας, λίγο πριν αρχίσει η προβολή της ταινίας «Propeller One Way Nightcoach» που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του στη σκηνοθεσία μεγάλου μήκους ταινίας.

Ο ενθουσιασμός του κοινού με παρόντα τον Πρίγκιπα Αλβέρτο τον 2ο του Μονακό, είχε ήδη φανεί αφού λίγο πριν την εμφάνιση του Τραβόλτα στη σκηνή, η οθόνη της αίθουσας είχε γεμίσει από κινηματογραφικές στιγμές του Τραβόλτα μονταρισμένες σε ένα φιλμάκι φτιαγμένο ειδικά από το φεστιβάλ. Από τις πολλές σκηνές ταινιών που επελέγησαν για αυτό το φιλμάκι αρκεί να σταθούμε στον «Πυρετό το Σαββατόβραδο», το «Grease», το «Κοίτα ποιος μιλάει», το «Face/Οff» και βέβαια το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο που το 1994 απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών.

Ο Τζον Τραβόλτα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του – αυτό φαινόταν στην τρεμουλιαστή φωνή του. Το «Propeller One- Way Night Coach» είναι μια απολύτως προσωπική του υπόθεση και αφορά την δική του σχέση με τα αεροπλάνα και το πως αυτή η σχέση γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής πτήσης με την αεροπορική εταιρία TWA από τη Νέα Υόρκη στο Λος Αντζελες. Ο νεαρός Τζεφ που είναι το κεντρικό πρόσωπο στην ταινία και υποδύεται ο Κλαρκ Σότγουελ είναι προφανώς το alter ego του ιδίου του Τραβόλτα ενώ στην ταινία εμφανίζεται και η αδελφή του Τραβόλτα, Ελα Μπλέου που υποδύεται μια αεροσυνοδό. Να σημειωθεί δε ότι το σενάριο της ταινίας το οποίο έγραψε ο ίδιος ο Τραβόλτα είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του ιδίου.

Όταν τον περασμένο Νοέμβριο ο Τζον Τραβόλτα συναντήθηκε με τον Τιερί Φρεμό για να του δείξει την ταινία, ήταν βέβαιος, όπως ο ίδιος είπε στην σκηνή της Κλοντ Ντεμπισί, ότι το «Propeller One- Way Night Coach» δεν θα γινόταν αποδεκτό για παρουσίαση στο φεστιβάλ των Καννών. Όμως έκανε λάθος. Μάλιστα, όπως ο Φρεμό ανακοίνωσε, αυτή ήταν η πρώτη ταινία που επελέγη για το φετινό επίσημο πρόγραμμα (προβάλλεται εκτός συναγωνισμού στο τμήμα Cannes Premiere).

To καλύτερο όμως ο Φρεμό το άφησε για το τέλος. Χωρίς να προηγηθεί καμία ανακοίνωση, το φεστιβάλ αποφάσισε να τιμήσει τον Αμερικανό ηθοποιό με έναν ειδικό Χρυσό Φοίνικα για την προσφορά του στον κινηματογράφο.

Εκεί, ο Τραβόλτα πραγματικά λύγισε. «Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου έχει να κάνει με το σινεμά και την ηθοποιία» είπε. «Και οι αγαπημένες μου ταινίες ήταν πάντα εκείνες που κέρδιζαν τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.» Ανέφερε μάλιστα κάποιες ταινίες, μια εκ των οποίων είναι η «Ενας άντρας και μια γυναίκα» του Κλοντ Λελούς. «Οπότε αυτό το βραβείο είναι για μένα το μεγαλύτερο δώρο. Το θεωρώ σημαντικότερο και από το Οσκαρ.»