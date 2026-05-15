Σε ακόμη μια υψηλού ρίσκου για την περιοχή της Μέσης Ανατολής κίνηση προχώρησε το Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, πριν από λίγο εν μέσω εκεχειρίας, (πιθανότατα) έπεσε νεκρός σε στοχευμένη αεροπορική επιδρομή ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, όπου σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές επλήγη πολυκατοικία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο Χαντάντ σκοτώθηκε.

Ανακοίνωση από Νετανιάχου – Κατς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ είχε θέσει ως στόχο τον Χαντάντ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου».

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Ο Χαντάντ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών των IDF. Κρατούσε τους ομήρους μας υπό απάνθρωπες συνθήκες αιχμαλωσίας, καθοδηγούσε τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον των δυνάμεών μας και αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία που προώθησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και η Σιν Μπετ εφαρμόζουν πλήρως την κυβερνητική πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στις απειλές και προληπτικής εξουδετέρωσης των εχθρών μας», προστίθεται.

«Αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα προς όλους όσοι επιδιώκουν να πλήξουν το Ισραήλ: αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα σας εντοπίσει», καταλήγει η ανακοίνωση.

Είχε πάρει έγκριση το χτύπημα

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επιχείρηση είχε εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία περίπου πριν από δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χαντάντ βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση και το χτύπημα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής λόγω «επιχειρησιακής ευκαιρίας με υψηλή πιθανότητα επιτυχούς εξόντωσης».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο Χαντάντ στοχοποιήθηκε από την πολεμική αεροπορία λίγο μετά τη λήψη πληροφοριών για την τοποθεσία του από αξιωματικούς πληροφοριών της Νότιας Διοίκησης και της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Χαντάντ άλλαζε διαρκώς κρησφύγετα και περιβαλλόταν από ομήρους, ανάμεσά τους και γυναίκες στρατιώτες που είχαν απαχθεί από τη βάση Ναχάλ Οζ, ώστε να αποτρέψει πιθανή στοχοποίησή του από ισραηλινά πλήγματα.

Παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο

Την ίδια ώρα πάντως η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως Ισραήλ και Λίβανος πριν από λίγο συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχειρίας διάρκειας 45 ημερών. Σημειώνεται ότι ουσιαστικά η εκεχειρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά αφού ουσιαστικά οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου.