Τα μονόπρακτα του Αντον Τσέχωφ κατέχουν μια περίοπτη θέση στο δραματουργικό σύμπαν του Ρώσου δραματουργού. Ο Γιάννης Μπέζος επέλεξε, μετέφρασε, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε τρία εξ αυτών, κορυφαία και τα τρία, συνθέτοντας μια παράσταση όπου το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα και τη συγκίνηση, οι παρεξηγήσεις με τις συγκρούσεις και τις ανατροπές. Πρόκειται για τα «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Πρόταση Γάμου» και μαζί για μια ανατομία της ανθρώπινης ψυχής μέσα από την πένα του Τσέχωφ.

Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας

Συντελεστές: Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος Σκηνικά: Άννα Ζούλια Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου Συμπαραγωγή: Ι. Μπέζος και Σία Ε.Ε. και Happy Productions

Info

Θέατρο: Ανεσις – Λεωφ. Κηφισίας 14 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 0080900 & 210 7718943

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 12 Δεκεμβρίου – 7 Απριλίου

Παραστάσεις: Δευτ.: 20:00 Τρ. & Κυρ.: 21:00 Παρ.: 21:30 Σάβ.: 18:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 18€-22€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου» από το inTickets.