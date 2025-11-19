Σαν ένα κωμικό σκηνικό πείραμα γύρω από την απιστία και τις επιπτώσεις της ο Γιάννης Κακλέας μεταφέρει στη σκηνή τον «Ράφτη κυριών» του Φεντώ, μπολιάζοντας την παράσταση με το χιούμορ και την ιδιαίτερη ματιά του. Με δαιμονιώδη ρυθμό, γεμάτο ανατροπές, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις, το έργο ασκεί κριτική στην υποκρισία της καλής κοινωνίας, που υπερασπίζεται φανατικά τις ηθικές αρχές που η ίδια ανενδοίαστα καταπατά – και μάλιστα το απολαμβάνει. Παντρεμένα ζευγάρια, άπιστοι σύζυγοι, πονηρές γυναίκες συνθέτουν τον καμβά

αυτής της γαλλικής φάρσας.

Παίζουν: Δημήτρης Μακαλιάς, Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Αθηνά Μουστάκα, Ροζαμαλία Κυρίου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιάννης Λατουσάκης, Χριστίνα Θύμη

Συντελεστές: Κείμενο: Ζωρζ Φεντώ, Μετ.: Ερρίκος Μπελιές, Σκην/σία-Δραμ. επεξ.: Γιάννης Κακλέας, Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Πρωτ. μουσική: Βάιος Πράπας, Κίνηση: Στεφανία Σωτηροπούλου, Φωτισμοί: Στέλλα Καλτσού, Βίντεο παράστασης: Τατιάνα Υφαντή, Β. σκηνοθέτη: Αρης Κακλέας-Γιώργος Ψαρράκος, Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού, Βοηθός φωτίστριας: Ιφιγένεια Γιαννού, Κατασκευή περουκών-Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας, Σχεδ. μακιγιάζ: Ολγκα Φαλέιτσουκ



Info

Θέατρο: Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα, τηλ.: 210 3600832

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 24 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 20:00, Πέμ.-Σάβ.: 21:00, Σάβ.: 18:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 17€-23€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ράφτης κυριών» από το inTickets.