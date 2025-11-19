Γέρμα, μια γυναίκα που, σαν τη γη, θέλει να καρπίσει. Τη «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σκηνοθετεί η Μαρία Πρωτόπαππα, με τον υπότιτλο «η ανεκπλήρωτη», αναλαμβάνοντας και τον επώνυμο ρόλο σ’ αυτή την ποιητική τραγωδία, μία από τις κορυφαίες του ισπανικού θεάτρου που πραγματεύεται την απελπισία του άκαρπου έρωτα, την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας, την καταπίεση των κοινωνικών

συμβάσεων, το τίμημα της επιθυμίας. Το έργο συνθέτει μαζί με τον «Ματωμένο γάμο» και «Το σπίτι της Μπερνάρντα Αλμπα» την τριλογία της «Ισπανικής υπαίθρου».

Παίζουν: Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννος Περλέγκας, Νώντας Δαμόπουλος κ.ά

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα, Δημιουργική ομάδα ως προς την έρευνα: Γιάννος Περλέγκας, Mαρία Πρωτόπαππα, Ελένη Σπετσιώτη, Δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα, Συμπαραγωγή: Θέατρο Τέχνης και Kart Productions





Info

Θέατρο: Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, τηλ.: 210 3228706

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 19 Δεκεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου

Παραστάσεις: Παρ.-Σάβ.: 21:00, Σάβ.-Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 12€-20€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Γέρμα – Η ανεκπλήρωτη» από το inTickets.