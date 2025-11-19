Ενα από τα πλέον «πολεμικά» αλλά και ποιητικά έργα του Σαίξπηρ, που δεν ανεβαίνει συχνά στην ελληνική σκηνή, είναι ο «Ερρίκος Ε΄» που παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Διαμαντής σε δική του μετάφραση και σκηνοθεσία. Με επιρροές απ’ τον ντανταϊσμό και υπερρεαλισμό, τον Μπρεχτ και το καμπαρέ, η παράσταση επιχειρεί με τρόπο λιτό και συμπυκνωμένο, με τέσσερις ηθοποιούς και χωρίς σκηνικές υπερβολές να φωτίσει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για επιβολή και έρωτα. Και φτιάχνει ένα θέατρο εν θεάτρω «παίζοντας» με αυτές τις έννοιες.

Παίζουν: Θάνος Μαγκλάρας, Παρθενόπη Μπουζούρη, Ελίνα Παπαθεοδώρου, Γιάννης Σιάμπαλιας, Ακούγονται οι φωνές των: Δημήτρη Καταλειφού, Μάνιας Παπαδημητρίου, Ιωάννας Μακρή

Συντελεστές: Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Διαμαντής, Σκηνογραφία: Βαγγέλης Αγάτσας, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Πουλή, Διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννα Μακρή, Εκτέλεση παραγωγής: Θεόφιλος Κωστούλας, Επικοινωνία: Αρης Ασπρούλης

Info

Θέατρο: Σημείο, Χαρ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα, τηλ.: 210 9229579

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 7 Νοεμβρίου-18 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Παρ.-Σάβ.: 20:00 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 8€-16€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ερρίκος Ε΄» από το inTickets.