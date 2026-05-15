Ο πρώην υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος εδώ και μέρες παρουσιαζόταν ως ο εγκέφαλος ενός «εσωκομματικού πραξικοπήματος» κατά του Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε τη στήριξή του στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ για την εκλογική αναμέτρηση στην κενή κοινοβουλευτική έδρα της περιφέρειας Μάκερφιλντ. Εάν κερδίσει την έδρα, ο Μπέρναμ, εκτιμάται ότι στη συνέχεια θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ στο Εργατικό Κόμμα.

Ύμνοι Στρίτινγκ για Μπέρναμ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε τον Μπέρναμ ως έναν από τους «καλύτερους παίκτες στο γήπεδο» του Εργατικού Κόμματος, ενόψει μιας «δύσκολης» αναμέτρησης για την έδρα στο Μάκερφιλντ (τέτοιου είδους εκλογές συνήθως διεξάγονται τις Πέμπτες, γεγονός που σημαίνει ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στις 18 Ιουνίου ή στις 25 Ιουνίου, εφόσον η διαδικασία ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες).

Η αναπληρώτρια επικεφαλής των Εργατικών, Λούσι Πάουελ, επίσης εξέφρασε την στήριξή της στην υποψηφιότητα Μπέρναμ για το Μάρκερφιλντ, δηλώνοντας ότι έχει «έγκυρες πληροφορίες» πως δεν θα υπάρξει «καμία απολύτως προσπάθεια» να εμποδιστεί η υποψηφιότητά του. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του συνδικάτου της Πυροσβεστικής (Fire Brigades Union) στο Κόβεντρι.

Η ομάδα Mainstream που αποτελείται από στελέχη των Εργατικών κάλεσε το κόμμα να επιτρέψει στον Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα στο Μάκερφιλντ. Η ομάδα αυτοχαρακτηρίζεται ως «ριζοσπάστες ρεαλιστές» και, σε αντίθεση με τη «λαϊκιστική δεξιά», υποστηρίζει ότι μια τέτοια απόφαση θα έδειχνε πως οι Εργατικοί βάζουν «τη χώρα πάνω από το κόμμα».

Τι συμβαίνει με το Μάκερφιλντ

Σημειώνεται ότι η έδρα στο Μάκερφιλντ είναι κενή επειδή ο βουλευτής και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Στάρμερ, Τζος Σάιμονς, παραιτήθηκε από αυτήν ακριβώς μετά από τις κακές επιδόσεις των Εργατικών στο Μάκερφιλντ κατά τις πρόσφατες τοπικές εκλογές με στόχο να τη διεκδικήσει ο Άντι Μπέρναμ. Στο Μάκερφιλντ, το Reform UK έλαβε το 30% των ψήφων ενώ οι Εργατικοί, των οποίων ήταν προπύργιο έλαβαν μόλις το 23% των ψήφων.

Πριν την παραίτηση του από την έδρα ο Σάιμονς είχε παραιτηθεί από υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο με «παρακολούθηση» δημοσιογράφων από στελέχη του think tank του Labour Together. Παρότι απαλλάχθηκε από τις όποιες κατηγορίες εναντίον του, ο Σάιμονς τελικά έφυγε από την κυβέρνηση και εν συνεχεία ήταν ένας από τους βουλευτές που στράφηκαν κατά της ηγεσίας του Στάρμερ.

Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου ο Μπέρναμ ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να κερδίσει αρχικά την έδρα στο Μάκερφιλντ και εν συνεχεία πιθανότατα την ηγεσία του κόμματος των Εργατικών.

Ποιος είναι ο Μπέρναμ και τι είναι η ομάδα Mainstream

Ο Μπέρναμ είναι επί δεκαετίες στέλεχος του Εργατικού Κόμματος και κατά το παρελθόν ήταν βουλευτής της περιφέρειας Λέι από το 2001 έως το 2017. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του πορείας κατείχε υπουργικές θέσεις στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν, ως Υπουργός Υγείας (2009 – 2010), Υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (2008- 2009), και Υφυπουργός Οικονομικών (2007 – 2008). Ο Μπέρναμ συνδέεται με την κεντροαριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος και αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά ως σοσιαλιστής.

Από το 2025 στηρίζει ανοιχτά τον νέο σχηματισμό- ομάδα Mainstream, η οποία προωθεί πολιτικές στο φάσμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού (κάτι αντίστοιχο με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι), όπως η επιβολή φόρου στους πλούσιους, η κατάργηση του ανώτατου ορίου επιδόματος για δύο παιδιά και η εθνικοποίηση βασικών δημόσιων βιομηχανιών.

Σύμφωνα με τα προβεβλημένα στελέχη της, η πρωτοβουλία Mainstream προορίζεται να λειτουργήσει ως μια «ομπρέλα» για την προοδευτική πτέρυγα των Εργατικών, καλύπτοντας από μέλη της αριστεράς του κόμματος έως κεντρώα στελέχη που συνδέονται με τους Νέους Εργατικούς, και όχι ως επίσημη πολιτική φατρία ή ομάδα πίεσης. Η συμμετοχή της βασίζεται σε έναν ευρύ συνασπισμό πολιτικών, τόσο της αριστερής όσο και της κεντροαριστερής πτέρυγας, καθώς και πιο προοδευτικών στοιχείων των Νέων Εργατικών.

Υποστηρίζει την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει επίσης προτείνει την επιβολή φόρου γης (land value tax) και την αναπροσαρμογή του δημοτικού φόρου (council tax).