Το εμβληματικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς στην ανάγνωση του Δημήτρη Καραντζά επιχειρεί μια «επίσκεψη» στο μυαλό της Μπλανς Ντιμπουά, που τσακισμένη από τη ζωή και τις επιλογές της θα βρεθεί στο σπίτι της αδελφής της και του Στάνλεϊ Κοβάλσκι. Η συγκατοίκηση θα είναι οριακή και η σύγκρουση αναπόφευκτη, μια σύγκρουση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Αλεξία Καλτσίκη ερμηνεύει την κεντρική ηρωίδα, μια Μπλανς που κουβαλά ψευδαισθήσεις και τσακισμένα όνειρα, που δεν θέλει ρεαλισμό, αλλά μαγεία.

Παίζουν: Αλεξία Καλτσίκη, Αινείας Τσαμάτης, Ηρώ Μπέζου, Βαγγέλης Αμπατζής, Ιωάννα Πιατά, Πέτρος Δημοτάκης

Συντελεστές: Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς, Σκηνικό: Μαρία Πανουργιά, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος, Μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης, Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης, Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτης Γκιζώτης, Artwork, Φωτογραφίες & Βίντεο: Γκέλυ Καλαμπάκα, Δημόσιες Σχέσεις-Επικοινωνία: Ολγα Παυλάτου, Social Media: Renegade Media, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Info

Θέατρο: Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8256838

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 13 Νοεμβρίου-11 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ & Κυρ: 19:00 Πέμ.: 20:00 Παρ.: 21:00 Σάβ.: 18:00 & 21:15

Διάρκεια: 130΄

Εισιτήριο: 12€-22€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Λεωφορείο ο πόθος» από το inTickets.