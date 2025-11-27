Από την Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι το Embassy Theater και από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το ΚΠΙΣΝ, δεκάδες σκηνές της Αθήνας σχηματίζουν έναν εντυπωσιακό χάρτη παιδικών παραστάσεων για τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων.

Κλασικές ιστορίες όπως ο «Καρυοθραύστης» και ο «Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας» συναντούν σύγχρονες δημιουργίες που μιλούν για τη φιλία, την αποδοχή και τη φαντασία. Θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, μιούζικαλ, χορός και διεθνείς παραγωγές υπόσχονται εμπειρίες που ταξιδεύουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς.

EMBASSY Theater

Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας

Ο Τσάρλι Μπάκετ είναι ένα πολύ φτωχό αγόρι που ζει με τη μαμά του και τους τέσσερις παππούδες του σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ξαφνικά η μικρή πόλη του Τσάρλι αναστατώνεται από την εμφάνιση ενός ζαχαροπλαστείου με τις διάσημες σοκολάτες Γουόνκα. Ο εκκεντρικός ιδιοκτήτης Γουίλι Γουόνκα ανακοινώνει ότι θα ξανανοίξει τις πύλες του εργοστασίου του σε πέντε τυχερούς που θα βρούν το χρυσό χαρτάκι ανάμεσα σε εκατομμύρια σοκολάτες σε όλο τον κόσμο.

To διάσημο μιούζικαλ «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο EMBASSY Theater, σε απόδοση και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. Το έργο είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ρόαλντ Νταλ και συνδυάζει την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Μαρκ Σάιμαν με στίχους των Μαρκ Σάιμαν και Σκοτ Γουίτμαν.

In Motion: Ενα άγαλμα που το ‘σκασε

Μετά τον επιτυχημένο κύκλο της στην Εθνική Γλυπτοθήκη, η in situ παιδική παράσταση In Motion: Ενα άγαλμα που το ΄σκασε σε σκηνοθεσία της Δανάης Μέγα, επιστρέφει σε νέα εκδοχή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καθώς η Σελίν, μια μικρή συλλέκτρια τέχνης, γεμάτη περιέργεια και φαντασία, προσγείωνεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και συναντά το Bien, ένα άγαλμα που το ‘σκασε από το μουσείο και ονειρεύεται να γίνει διάσημο. Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 4 ετών. Πρεμιέρα: Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «In Motion: Ένα άγαλμα που το ‘σκασε» από το In Tickets

Μέριλιν

Μια μουσικοθεατρική περιπέτεια για όλη την οικογένεια από την δημοσιογράφο και συγγραφέα Τασούλα Επτακοίλη, που αναδεικνύει αξίες όπως η φιλία, η συνύπαρξη, η αλληλεγγύη και η αγάπη. Η παράσταση σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη και μουσική και τραγούδια του Θέμη Καραμουρατίδη παρεμβαίνει στο φλέγον ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και των διακρίσεων στις μέρες μας, αντιπροτείνοντας τη συμφιλίωση και τη βαθιά αποδοχή του άλλου μέσα από τη μεγάλη καρδιά της μικρής γουρουνίτσας Μέριλιν. Από 2 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μέριλιν» από το In Tickets

Ιζαντόρα Ντακ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην πρώτη της παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή, η Ιζαντόρα Ντακ της ηθοποιού και χορογράφου Στέλλας Μιχαηλίδου έρχεται σε μια νέα εκδοχή για μεγάλη σκηνή, αποτελώντας μια ιδεώδη όσο και διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού, για μικρούς και μεγάλους, μιλώντας ταυτόχρονα για τη συμπερίληψη, την αποδοχή, τη δύναμη της συγχώρεσης και την αναγνώριση του μοναδικού «άλλου».

Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Βόμβολος, το εντυπωσιακό σκηνικό και τα κοστούμια της παράστασης υπογράφει ο Κέννυ ΜακΛέλλαν και την κινησιολογία ο Φώτης Διαμαντόπουλος. Παραστάσεις: Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ Δεκεμβρίου 2025 – Στις 12.00 και στις 17.00 / 7, 14, 21, 24, 28 Δεκεμβρίου 2025 / 3, 4 Ιανουαρίου 2026 – Στις 11.00

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Σε αυτή τη νέα επιτυχημένη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής, ο πιο διάσημος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Πρόκειται για μια ευφάνταστη και ευρηματική παράσταση η οποία ξεδιπλώνει με χιουμοριστικό τρόπο όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου. Η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, μετά τη μεγάλη περιοδεία του ανά την Ελλάδα, συναντά το αθηναϊκό κοινό στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, από τις 14 Δεκεμβρίου 2025 και για δέκα πρωινές παραστάσεις έως και τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Εθνικό Θέατρο

Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων

Μια ποιητική παράσταση για κάθε ηλικία, βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη και πρωτότυπη μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος. Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας, μια παράσταση–βουτιά κάθε μικρής και μεγάλης Αλίκης στη χώρα του ονείρου. «Μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια». Από τις 26 Οκτωβρίου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Θέατρο Βέμπο

Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων

Διασκευή του αγαπημένου παραμυθιού με την αριστουργηματική μουσική του Τσαϊκόφσκι να μεταφέρει τα παιδιά σε έναν κόσμο φανταστικών πλασμάτων, όπου τα παιχνίδια ξυπνούν, τα όνειρα πετούν και η αγάπη νικά το σκοτάδι. Η παράσταση επιστρέφει δεύτερη χρονιά στο θέατρο Βέμπο σε ενορχηστρώσεις του συνθέτη και μαέστρου Αντώνη Καρατζίκη. Πρεμιέρα: 6 Δεκεμβρίου

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων» από το In Tickets

Παιδική Σκηνή Θεάτρου Άλφα

Εορταστικό Πρόγραμμα Παραστάσεων: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Οι Περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

Παραμένει διαχρονικός ο Τομ Σόγιερ; Με το βλέμμα στην κλασική ιστορία του Μαρκ Τουέιν (Εκδόσεις Καστανιώτη) το ανακαινισμένο Θέατρο Άλφα–Ληναίος–Φωτίου, προσβάσιμο για άτομα με κινητικές δυσκολίες, ζωντανεύει τους ήρωες Τομ, Χακ και Μπέκι σε μια σειρά από περιπέτειες ανάμεσα στο παιχνίδι και την αναμέτρηση με τον πραγματικό κόσμο. Η παράσταση που επαναλαμβάνεται για δεύτερη σεζόν αναδεικνύει θέματα όπως οι προκαταλήψεις, η διαφορετικότητα, το δικαίωμα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και η ταξική ανισότητα.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» από το In Tickets

Σεβάχ, ο θαλασσινός

Νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα που γίνεται το όχημα για ένα συναρπαστικό, οπτικοακουστικό ταξίδι. Με ζωντανή μουσική, εντυπωσιακές προβολές και έναν εξαιρετικό θίασο, ο μύθος του «Σεβάχ του θαλασσινού» (Εκδόσεις Καστανιώτη) αντιπροσωπεύει διαχρονικά τη γοητεία του άγνωστου και την ανάγκη του ανθρώπου να εξερευνά και να μαθαίνει. Μετά από κάθε του ταξίδι, ο Σεβάχ επιστρέφει πιο ώριμος, έχει καταλάβει πόσο πολύτιμη είναι η ζωή.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Σεβάχ ο Θαλασσινός» από το In Tickets

Θέατρο Πόρτα

Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου

Η αγαπημένη «Ελίζα», της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου είναι μια περιπέτεια για όλη την οικογένεια, που μας προσκαλεί να ακολουθήσουμε τους ήρωες σε μοναδικές περιπλανήσεις, που φτάνουν ως στο διάστημα. Στη διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου, οι ηθοποιοί —σαν παιδιά που παίζουν— ξεκινούν από την ελισαβετιανή εποχή, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, πειραματίζονται, αυτοσχεδιάζουν και μεταφέρουν την αφήγηση με εφευρετικότητα και απρόσμενες ανατροπές στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας.

Εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων: 26 Δεκεμβρίου: 11:30 και 15:00, 27 Δεκεμβρίου: 15:00, 28 Δεκεμβρίου: 11:30 και 15:00, 2 Ιανουαρίου: 15:00, 3 Ιανουαρίου: 15:00, 4 Ιανουαρίου: 11:30 και 15:00, 6 Ιανουαρίου: 15:00

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ελίζα» από το In Tickets

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο ραφτάκος των λέξεων

Ο «Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου (Εκδόσεις Μεταίχμιο) από τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος, σε θεατρική διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου, σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα, πρωτότυπη μουσική του Νίκου Πλατύραχου και καλλιτεχνική επιμέλεια της Χρύσας Διαμαντοπούλου, ζωντανεύει για έβδομη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο παραμύθι γύρω από τη θεματική της αστικής αποξένωσης, που έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων που προβάλλει τη δύναμη των λέξεων και κατ’ επέκταση την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία, παρηγοριά και ζεστασιά στον ανθρώπινο λόγο.

Μόνο για 10 παραστάσεις: Τρίτη 23, 30 Δεκεμβρίου στις 6μμ, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου στις 6μμ,μΣάββατο 27 Δεκεμβρίου & 3 Ιανουαρίου στις 6μμ, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου & 5 Ιανουαρίου στις 6μμ, Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 10.30πμ & 12.30μμ.

ΔΕΗ Christmas Factory

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

22 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026

Το βασίλειο του χιονιού

Το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Το Βασίλειο του Χιονιού» (πρωτότυπος τίτλος: Η Βασίλισσα του Χιονιού) μεταφέρεται στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Τσουμπάρη και έναν 8μελή θίασο. Η μικρή Γκέρτα ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει τον φίλο της Κάι, που έχει χαθεί στο Βασίλειο του Χιονιού. Ανάμεσα σε κινδύνους, απρόσμενους συμμάχους και παγωμένα τοπία, θα ανακαλύψει πως η αγάπη είναι η πιο θερμή δύναμη απέναντι στο σκοτάδι. H θεατρική αυτή εμπειρία απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών και πάνω.

Φοίβος Δεληβοριάς, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νεφέλη Φασούλη μας καλωσορίζουν στη μουσική τους παράσταση «Πες µου τ’ όνοµά σου», το θέατρο κούκλας της Ιρίνα Μπόικο White Puppet μας παρουσιάζει την «Αλίκη στη Χώρα των Χριστουγέννων» και «Το γαλάζιο πουλί», ενώ την τιμητική του έχει και το θέατρο σκιών με τις παραστάσεις του «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη και οι καλικάντζαροι», «Τα κάλαντα των κολλητηριών», «Το πνεύμα των Χριστουγέννων», «Ο τσιγγούνης Σκρουτζ», «Ο Καραγκιόζης Άγιος Βασίλης» κ. ά.

Christmas Theatre

Η γέννηση του κόμου και άλλες ιστορίες των θεών του Ολύμπου από τον θίασο της Κάρμεν Ρουγγέρη, μελετημένες και τεκμηριωμένες, με χιούμορ και συνδεδεμένες με έξυπνο και εύκολο τρόπο ώστε να είναι αντιληπτές από κάθε μικρό θεατή. Η μουσική της παράστασης είναι πάνω σε τραγούδια και μελωδίες της Σμύρνης. Από 15 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι θεοί του Ολύμπου και η γέννηση του κόσμου» από το In Tickets

Τα μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο

Τα Χριστούγεννα στο χωριό του Πινόκιο κινδυνεύουν γιατί κάποιος έκλεψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παράσταση για τη δύναμη της θέλησης και τη μαγεία των Χριστουγέννων σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, ικανή να ταξιδέψει τα πιτσιρίκια από την Ανατολή μέχρι τα βάθη του βυθού και της ζούγκλας, αλλά και την άγνωστη χώρα του Χάλοουιν. Παραστάσεις από 17 έως 31 Δεκεβρίου 2025.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο» από το In Tickets.

Η Τοσοδούλα

Η ηρωίδα του παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τοσοδούλα γεννήθηκε μέσα σε ένα μαγικό λουλούδι. Το διάσημο Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας Οδησσού παρουσιάζει την υπερπαραγωγή μπαλέτου «Η Τοσοδούλα» βασισμένη στο γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, μια παράσταση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, μοναδικά εφέ και με τη συμμετοχή των κορυφαίων σολίστ του Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδησσού. Παραστάσεις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Ο Αλαντίν και τα μαγικά Χριστούγεννα

Το Μέγαρο μεταμορφώνεται σε έναν γιορτινό παράδεισο για όλες τις ηλικίες με το πρωτότυπο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες ευχές» της Μυρτώς Κοντοβά σε σκηνοθεσία των Σοφία Σπυράτου και Χλόη Μάντζαρη, στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Στέφανου Κορκολή. Μια νέα μεγάλη σύγχρονη παραγωγή, με εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, κι έναν εντυπωσιακό 25μελή θίασο που αποτελείται μεταξύ άλλων από τους ZAF, Γιώργο Νινιό, Εβελίνα Παπούλια και Ζερόμ Καλούτα. Παραστάσεις από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026

Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα

Ο Καραγκιόζης του Ηλία Καρελλά μάς ταξιδεύει με γιορτινή διάθεση στην Κούβα, για ένα χειμώνα γεμάτο γέλιο, φαντασία και μουσική. Υπό το άγρυπνο βλέμμα της Βασίλισσας του Τσίρκου, χαμένος μέσα σε κουβανέζικους ρυθμούς, πολύχρωμες εικόνες, ζογκλέρ, ακροβάτες και μουσικές δοκιμασίες, θα συναντήσει τυχαία όλους τους φίλους του! Όμως, οι Πειρατές της Καραϊβικής πολιορκούν το τσίρκο, απειλώντας να καταστρέψουν τη γιορτή. Απέναντί τους, ένα αλλόκοτο πλάσμα τραγουδά ελληνικά παραδοσιακά, σαν να ξορκίζει το κακό. Παραστάσεις από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως 5 Ιανουαρίου 2026.

Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Επείγοντα Χριστούγεννα

Τρεις μικροί ασθενείς στο παιδιατρικό τμήμα ενός νοσοκομείου βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους τις μέρες των Χριστουγέννων. Η μοναξιά και η ανησυχία τους γίνεται αφορμή για περιπέτειες που δεν είχαν προηγουμένως φανταστεί, ενώ το γέλιο και το παιχνίδι ανατρέπουν κάθε εμπόδιο. Μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την πραγματική μαγεία των γιορτών από την ομάδα νεανικού θεάτρου «συντεχνία του γέλιου», βασισμένη στο έργο «Heile, heile Segen» των Volker Ludwig και Christian Veit. Σκηνοθετεί ο Βασίλης Κουκαλάνι, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια γράφουν ο Σπύρος Γραμμένος και η Άννη Θεοχάρη. Για παιδιά 5 ετών και άνω. Παραστάσεις: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30/12/25 και 01, 03, 04, 05, 06/01/26, στις 18.00

Ωδείο Αθηνών

Σταχτοπούτα

Η Σταχτοπούτα με την αριστουργηματική μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ, παρουσιάζεται στο Ωδείο Αθηνών, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή του διεθνούς φήμης Royal Classical Ballet. Το έργο έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στο θέατρο Bolsoi το 1945 και συγκίνησε το κοινό ως ένα σύμβολο ελπίδας στη μεταπολεμική εποχή, παγκοσμίως. Σήμερα αποτελεί έναν ύμνο στην καλοσύνη, στην ελπίδα και στη δύναμη των ονείρων. Η παραγωγή ανεβαίνει στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Σταχτοπούτα» από το In Tickets.

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του Ευγένιου Τριβιζά

Τα πιο αγαπημένα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά – από τη Φρικαντέλα, τη μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα, στο Ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι – ζωντανεύουν μέσα από τη δύναμη της αφήγησης, της μουσικής και της φαντασίας. Την αφήγηση υπογράφουν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ενώ μια ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Καρατζίκη, δίνουν ρυθμό και ψυχή στα παραμύθια. Παραστάσεις: 26 & 27 Δεκεμβρίου 12:00 & 14:00, 28 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου στις 11:00, 3 & 4 Ιανουαρίου 12:00 & 14:00

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του Ευγένιου Τριβιζά» από το In Tickets

