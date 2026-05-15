Με το στόμα ανοικτό έμεινε το δικαστήριο από το ζευγάρι που οδηγήθηκε ενώπιόν του να δικαστεί για παραμέληση των έξι ανήλικων παιδιών τους στο Περιστέρι.

Τα έξι παιδιά μαζί με τους συλληφθέντες γονείς τους διαβιούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Οι γονείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Αυτοφώρου όπου τους επιβλήθηκε ποινή 16 μηνών στον καθένα με αναστολή, μετατρέψιμη σε 10€/ ημέρα για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Δε μπορούμε να αναλάβουμε τα παιδιά από δω και πέρα»

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η τηλεόραση του σκάι, οι δύο γονείς υποστήριξαν ενώπιον του δικαστηρίου: «Καλύτερα τα παιδιά να πάνε στο ίδρυμα, εμείς δεν μπορούμε να τα ζήσουμε, δεν είχαμε ποτέ σταθερή δουλειά, μόνο δουλειές του ποδαριού, δεν μπορούμε να αναλάβουμε τα παιδιά από εδώ και πέρα», φέρονται να είπαν.

Την ίδια ώρα υπάρχουν καταγγελίες γειτόνων οι οποίοι περιέγραψαν στον ΑΝΤ1 ότι τα παιδιά ήταν καχεκτικά, παραμελημένα με χαλασμένα δόντια και μακριά μαλλιά, αγόρια – κορίτσια, καθώς ήταν όλα ακούρευτα.

Στο σχολείο με πάνες

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούν ακόμη πάνες.

Τα παιδιά παραμένουν όλα μαζί στο νοσοκομείο Παίδων και θα παρακολουθούνται τις επόμενες ημέρες στενά από το ιατρικό προσωπικό.

«Δεν ήταν μία μόνιμη κατάσταση στην οποία ζούσε η οικογένεια»

Από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας, υποστηρίζει πως «πρόκειται για δύο νέους γονείς, αγαπούν πολύ τα παιδιά τους, τα ήθελαν, τους αρέσει η οικογένειά τους και προσπαθούν ο καθένας να προσφέρει ότι μπορεί σε αυτή την οικογένεια. Ο πατέρας εργάζεται, η μητέρα είναι αδύνατο να εργαστεί γιατί επιμελείται έξι παιδιά»

«Ως προς το περιστατικό που ανέκυψε, δεν ήταν μία μόνιμη κατάσταση στην οποία ζούσε αυτή η οικογένεια. Αυτό προέκυψε εξαιτίας της έκτακτης μετακόμισης της οικογένειας από το νησί προς την Αθήνα» συμπλήρωσε η δικηγόρος, τονίζοντας πως «τα παιδιά πήγαιναν κανονικά στο σχολείο στους Λειψούς. Είναι δύο φυσιολογικοί γονείς».

Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά

Το «κουβάρι» της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στις Αρχές, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο το βράδυ της Τρίτης, διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά διέμεναν σε δώμα, το οποίο ήταν γεμάτο ακαθαρσίες.

Τα έξι παιδιά αποφασίστηκε να απομακρυνθούν από το σπίτι και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρικές εξετάσεις, όπου και παραμένουν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος έκανε λόγο για παιδιά υποσιτισμένα και με σημάδια παραμέλησης.