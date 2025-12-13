Από τις μικρές σκηνές μέχρι τα μεγάλα θέατρα, η Αθήνα παραμένει ο πιο ζωντανός πυρήνας της ελληνικής stand-up σκηνής. Είκοσι τρεις μοναδικές παραστάσεις συγκεντρώνουν παλιούς και νέους κωμικούς, ο καθένας με την προσωπική του ματιά σε όσα ζούμε. Τολμηρές σάτιρες, ατρόμητες εξορμήσεις και αυθόρμητες παρατηρήσεις στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας μπλέκονται σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για όσους αναζητούν γνήσια διασκέδαση.

«Angelo Tsarouchas – Diaspora Tour»

Ο διεθνούς φήμης κωμικός Angelo Tsarouchas, γνωστός για το ξεχωριστό του χιούμορ και την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό μέσα από τις εμπειρίες του ελληνισμού της διασποράς, θα βρίσκεται στο Embassy Theater για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2026. Σημειώστε ότι η stand-up comedy παράσταση του Angelo Tsarouchas είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Σοφία Μουτίδου – Χούγια ή θάνατος

Η ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή Θάνατος» των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Σοφίας Μουτίδου, παρουσιάζεται ξανά. Η Σοφία Μουτίδου υπογράφει τη σκηνοθεσία και ανεβαίνει στη σκηνή με το γνωστό της εκρηκτικό ταμπεραμέντο και τον αιχμηρό της λόγο για «να ξεγυμνώσει με χιούμορ όλα εκείνα τα χούγια που μας καθορίζουν ως Έλληνες». Η ιδέα και τα κείμενα ανήκουν στους δημιουργούς της viral σελίδας «Ancient Memes». Παραστάσεις κάθε Σάββατο στο Μικρό Παλλάς.

Louis C. K.

Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, μετά τις εναντίον του καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στο ξέσπασμα του #MeToo, o ταλαντούχος Αμερικανός κωμικός, που έχτισε την καριέρα του στην τηλεόραση με τις σειρές «Louie» και «Horace and Pete», έρχεται ξανά στην Ελλάδα στις 25 και 26 Φεβρουαρίου, στο Christmas Theater, για ένα δίωρο stand up comedy show.

Ο Louis C.K. έχει κερδίσει έξι βραβεία Emmy και τρία βραβεία Grammy. Επίσης έχει κυκλοφορήσει πάνω από δέκα σταντ-απ σπέσιαλ, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων «Louis C.K. at the Dolby», «Sorry» και «Sincerely, Louis C.K.», τα οποία κυκλοφόρησαν απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του. Το 2023 μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του δικού του site το sold out σόου του στη Madison Square Garden, με τον τίτλο «Back To The Garden».

Σίλας Σεραφείμ – Δεν κρίνω

Μετά από 31 χρόνια «στανταπικής» παρουσίας, είναι πάλι εδώ με τη νέα του παράσταση με τίτλο «Δεν κρίνω», για να περάσει απ’ τη Λυδία λίθο της σάτιρας και του ορθολογισμού, το Woke, την Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, το Cultural Appropriation και το Cancel Culture, την Ισλαμοφοβία και το χιτζάμπ, το Ρεμπέτικο και την Τραπ, την κακοποίηση και τη βία κατά των γυναικών και τη τοξική αρρενωπότητα. Από 17 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Εν Αθήναις.

Αλέξανδρος Τσουβέλας – «Εξωγήινος Winter Tour»

«Πόσες φορές έχετε νιώσει κι εσείς εξωγήινοι μέσα στην ίδια σας την παρέα, την οικογένεια και την σχέση σας;» ρωτάει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας που για 90 και κάτι παραπάνω λεπτά, προσγειώνεται «διαστημικά» επί σκηνής και παρατητρώντας ως ξένος τον κόσμο, μας ξεβολεύει με γέλιο βγαλμένο από αυτό τον πλανήτη και τις πιο σκοτεινές καταστάσεις…Το πρόγραμμα παραστάσεων στην Αθήνα του Αλέξανδρου Τσουβέλα που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα (Καταλληλότητα: άνω των 16 ετών).

Λάμπρος Φισφής – «Πολύ καλύτερα τώρα»

Ο κωμικός μονόλογος του Λάμπρου Φισφή βάζει όπως πάντα στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μιάμιση ώρα υπεραναλύει τη ζωή, αυτοσαρκάζει όλη του την ύπαρξη, παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα, και μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Ακροπόλ.

Αριστοτέλης Ρήγας – «Ιδέα δεν έχω»

Μιάμιση ώρα stand up comedy και μουσικής κωμωδίας, που περνάει από κάθε μορφή και είδος αστείου από τον Αριστοτέλη Ρήγα μουσικό και κωμικό, δημιουργό της επιτυχημένης σειράς και podcast «είμαι υπέρ». Παραστάσεις κάθε Τετάρτη στην «Αρχιτεκτονική club live stage».

Γιώργος Αλεβίζος – Μάριος Δημητρόπουλος- «Καλά δεν είμαστε;»

Νέα παράσταση από τους Αλεβίζο και Δημητρόπουλο γύρω από «όλα αυτά που μας προβληματίζουν απ’ την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που (δεν) θα κοιμηθούμε, γιατί ακόμα τα σκεφτόμαστε…Τα ερωτήματα αμείλικτα». Κάθε Πέμπτη από τις 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άβατον. Opening act: Σταύρος Μαργιώλος

Ήρα Κατσούδα – «Ομορφες σκέψεις»

H νέα stand up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα είναι ταυτόχρονα η πιο ώριμη και η πιο ανώριμη δουλειά της, όπως δηλώνει η ίδια: «Αν και η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, για την ίδια, οι σκέψεις που ξετυλίγει στην παράσταση είναι πανέμορφες και είναι αυτές που την κάνουν να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην άχαρη πραγματικότητα». Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο στο θέατρο Olvio.

Ανδρέας Χριστοφορίδης – «Λέω να πάρα κάκτο»

Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης επιστρέφει φέτος με τη νέα του stand-up comedy παράσταση «Λέω να πάρω Κάκτο», μετατρέποντας τις βραδιές μας σε γιορτή γέλιου, ρεαλισμού και καυστικού χιούμορ. Μία παράσταση που σχολιάζει με χιούμορ, τρυφερότητα και αυτοσαρκασμό τη δική του δεκαετία των 40 — εκεί όπου η πιο “σοβαρή” και δεσμευτική απόφαση που μοιάζει ικανός να πάρει είναι… η αγορά ενός κάκτου. Παραστάσεις στον χώρο Cloud 9 στον τρίτο όροφο του Nice N Easy Piraeus Tower την Κυριακή 21/12 και την Κυριακή 28/12. Παραστάσεις στο Λοσάντζελε Comedy Club κάθε Σάββατο.

Θωμάς Ζάμπρας και Ανδρέας Πασπάτης – «Ξεκινάμε και βλέπουμε» Christmas Edition

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης ανεβαίνουν στη σκηνή του Arch Club με μια χριστουγεννιάτικη εκδοχή της παράστασης «Ξεκινάμε και Βλέπουμε», γιατί τίποτα δεν λέει «πνεύμα των Χριστουγέννων» όσο δύο κωμικοί που δεν είναι σίγουροι αν δουλεύουν τα αστεία τους. Στο Arch Club – Live Stage, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου.

Θανάσης Σαμαράς: «Ελεύθερος»

Μετά την επιτυχία της πρώτης του δουλειάς, «Πως τολμάτε;», ο Θανάσης Σαμαράς δίνει με το κοινό του ξανά ραντεβού στη σκηνή για να αποκαλύψει πως… δεν θέλει πια να ζει «Ελεύθερος». Θα μάθετε αν ζηλεύει και –αν ναι– για ποιον λόγο. Θα ακούσετε ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, πράγματα που τον σημάδεψαν, αλλά και τις παράλογες προσδοκίες που έχουν όλοι οι «άλλοι». Θέατρο Noūs-Creative Space, 9-13 Ιανουαρίου.

Β.Θεοδωρόπουλος – Μ.Μαθιουδάκης «5» – Αθήνα

Η 5η παράσταση του Βύρωνα Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη. Οι δύο κωμικοί παρουσιάζουν ένα κοινό σετ με αιχμηρές παρατηρήσεις, ανατροπές και μείγμα ειλικρίνειας και αυτοσαρκασμού, συνδυάζοντας σόλο κομμάτια και κοινές εμφανίσεις με νέο υλικό. Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο και έξτρα ημέρες στο Ορφέας Live Bar. Παραστάσεις από 14 Δεκεμβρίου έως 29 Απριλίου.

Μελίνα Κόλλια και Δήμητρα Νικητέα – «Καμικάζι»

Η Μελίνα Κόλλια και η Δήμητρα Νικητέα παρουσιάζουν την «double bill» παράστασή τους «Καμικάζι». Οι δύο κωμικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και εξαντλούν κάθε προσωπικό και κοινωνικό θέμα αναπτύσσοντάς το, η καθεμιά από την οπτική της. Η Μελίνα, με τη βιωματική οδό, μιλά για ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας, ενώ η Δήμητρα με όχημα την λαϊκή αγανάκτηση μιλά για το διαγενεακό τραύμα και για τους κοινωνικούς ψευτοηρωισμούς. Παραστάσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες στην Αθήνα (Foyer Art Space, Καφεθέατρο).

Χρύσα Κατσαρίνη – «Και τι έλεγα;»

Ολόκληρη η παράσταση αφορά το καθοριστικό βράδυ της 6ης Μαϊου του 2012. «Πρέπει να γνωρίζετε βέβαια πως η Χρύσα Κατσαρίνη έχει διάσπαση προσοχής και για πρώτη φορά άφησε την διαταραχή της να πάρει τα ηνία». Οπότε μπορεί και να μη μιλάει μόνο για το βράδυ της 6ης Μαϊου. Σε κάθε περίπτωση αν είστε πραγματικοι φαν της δουλειάς της, είστε ασφαλείς. Παραστάσεις μέχρι 26 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Theatre Nous-Creative space.

Ανδρέας Πασπάτης και Άρης Κρητικός – Χάσμα γενεών

Το «Χάσμα Γενεών» είναι μία Work In Progress Stand Up Comedy παράσταση των Ανδρέα Πασπάτη και Άρη Κρητικού «που δεν υπόσχεται τίποτα». Θα παιχτεί μόνο μία φορά, όπως λένε οι συντελεστές της, «και πολύ είναι». Στις 22 Δεκεμβρίου στο Artbox Fargani Theater και 15-29 Δεκεμβρίου στο TGI Fridays Καπνικαρέας.

Ηλίας Φουντούλης & Άγγελος Σπηλιόπουλος – «Τόσο όσο»

Η παράσταση «Τόσο όσο» των Φουντούλη και Σπηλιόπουλου, που «ενώθηκαν με τα ανίερα δεσμά των λοπαιγνίων το 2020», βρίσκεται σε περιοδεία και θα είναι στην Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου, στο Cine Παράδεισος (Κορυδαλλός). Περιλαμβάνει ιστορίες, λογοπαίγνια, αποτυχημένες παρομοιώσεις, παρατηρήσεις και αστεία.

Σαρό – «Μπήκαμε bonus…»

Η καθημερινότητα είναι γεμάτη συνθήκες που τα καταφέρνεις ή που φτάνεις πολύ κοντά στην επιτυχία αλλά στο τέλος… μισάρεις, λέει ο μουσικός παραγωγός και stand up κωμικός Μιχάλης Σαρόπουλος. Όλες οι αγωνίες της καθημερινότητας βρίσκουν τις απαντήσεις τους στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Στέλιος Ανατολίτης – «Κατά διαόλου»

Πρόκειται για την τέταρτη σόλο stand-up comedy παράσταση του Στέλιου Ανατολίτη, που παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Ελιάρτ: «αν βαρέθηκες να βλέπεις life coaches να σου λένε πώς να ζήσεις τη ζωή σου, αν σε έχει καταβάλλει η Αθήνα, τα χορηγούμενα ποστ και η συνεχόμενη ανανέωση της συνταγής των αντικαταθλιπτικών, είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτήν την παράσταση». Παραστάσεις από 17 Δεκεμβρίου έως 28 Ιανουαρίου, στο θέατρο Eliart.

Κώστας Μαλιάτσης Salas – «Κωμωδία της γειτονιάς 2»

Ο Κώστας Μαλιάτσης επιστρέφει με την ανανεωμένη «Κωμωδία της Γειτονιάς». Στα νέα του κείμενα, ξεκινώντας από τους εκτυπωτές που δουλεύουν με αυτοδιάθεση, μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις που χρειάζονται manual χρήσεων, ο Κώστας Μαλιάτσης σατιρίζει ό,τι πιο μικρό, παράλογο και εκνευριστικά καθημερινό υπάρχει γύρω μας. Με όλα αυτά να βρίσκουν τον πυρήνα τους στο σημείο μηδέν – τη Νίκαια. Κάθε Τετάρτη στο Λοσάντζελε Comedy Club.

Ρούλη Μπουραντά – «Πυρ, γυνή & Comedy»

Η Ρούλη Μπουραντά παρουσιάζει την πρώτη της solo stand-up παράσταση. Μέσα από προσωπικές ιστορίες και παρατηρήσεις για τη ζωή στο χωριό, τις σχέσεις, την πίεση του γάμου και της μητρότητας, το σεξ, την περίοδο, τα red flags και την πατριαρχία, μιλάει με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια για όλα όσα πολλές φορές μας καίνε αλλά σπάνια τολμάμε να πούμε δυνατά. Από 8 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στο ΚαφεΘέατρο.

«Ντεκαντάνς – Jeremy»

Η παράσταση του Jeremy αποτελεί μία κωμική βουτιά στην παρακμή του σήμερα– από ανεπιθύμητες μελιτζάνες στα social media έως την συνέντευξη για ενοικίαση σπιτιού που θυμίζει κάτι απο εισαγωγικές στο Harvard. Παραστάσεις κάθε Τρίτη στο Λοσάντζελε Comedy Club.

Λούις Πατσαλίδης – «Πλην 30»

Ο Λούης Πατσαλίδης, ο αγαπημένος κωμικός της Κύπρου, φέρνει το εκρηκτικό του χιούμορ στην Αθήνα, στο «Γυάλινο Μουσικό Θέατρο», με το ολοκαίνουργιο «Πλην 30». Πρόκειται για μία παράσταση γεμάτη αυτοσαρκασμό, καυστικά σχόλια και καθημερινές αλήθειες. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, στις 17 Δεκεμβρίου.

