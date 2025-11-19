«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο απ’ τη δυστυχία» λέει ο Σάμιουελ Μπέκετ στο «Τέλος του παιχνιδιού», σ’ αυτό το κορυφαίο έργο του που άλλαξε την πορεία του θεάτρου στα μέσα του 20ού αιώνα. Ο ηλικιωμένος, ακινητοποιημένος σε μια καρέκλα, τυφλός Χαμ και ο νεότερος Κλοβ, που «δεν μπορεί να καθίσει καθιστός» και διαρκώς τον «υπηρετεί», ζωντανεύουν μέσα από το δίδυμο του Μάκη Παπαδημητρίου και του Γιώργου Χρυσοστόμου. Και θυμίζουν πόσο δύσκολο είναι να ζεις, αλλά και πόση ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον.
Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, Δημήτρης Ντάσκας, Φραγκίσκη Μουστάκη
Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου, Μετάφραση: Κ. Σκαλιόρας, Κίνηση-Βοηθός σκηνοθέτη: Σεσίλ Μικρούτσικου, Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας, Sound Design: Σταύρος Γασπαράτος, Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης
Θέατρο: Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα, τηλ.: 210 7210045
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 13 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου
Παραστάσεις: Δευ.-Τρ. & Σάβ.: 18:00 Δευ.-Τρ. & Κυρ.: 21:00
Διάρκεια: 80΄
Εισιτήριο: 18€-22€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Το τέλος του παιχνιδιού» από το inTickets.