Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ηχηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη απηύθυνε από το Άαχεν της Γερμανίας ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, κατά την παραλαβή του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να καθυστερεί και να κινηθεί άμεσα απέναντι στις νέες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

«Για πρώτη φορά από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, είμαστε πραγματικά μόνοι, μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντράγκι, περιγράφοντας μια Ευρώπη που καλείται να σταθεί χωρίς τις δεδομένες εγγυήσεις του παρελθόντος.

Σύμφωνα με το Politico, ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να οργανωθεί και να αναλάβει αποφασιστική δράση απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει «πιο ανταγωνιστικές και απρόβλεπτες» και «ενδέχεται να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλειά μας».

Οι πιέσεις μετά την επιστροφή Τραμπ

Η παρέμβαση Ντράγκι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλή ανάπτυξη και αυξανόμενο χάσμα παραγωγικότητας έναντι των ΗΠΑ, ενώ οι πιέσεις έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία.

Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Ντράγκι, ακολουθεί πλέον μια πιο επιθετική στάση τόσο στο εμπόριο όσο και στην ασφάλεια, γεγονός που υποχρεώνει την Ευρώπη να επανεξετάσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις.

«Κάθε στρατηγική εξάρτηση πρέπει τώρα να επανεξεταστεί», υπογράμμισε.

«Απουσία απόφασης» η αδράνεια της Ευρώπης

Μιλώντας ενώπιον ευρωπαίων ηγετών, ανάμεσά τους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ντράγκι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να απαντά παθητικά στις εξελίξεις.

«Αν το άνοιγμα των αγορών παραμένει η μόνη μας απάντηση, αυτό ισοδυναμεί με απουσία απόφασης», ανέφερε με νόημα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα και τις ενεργειακές υποδομές, χαρακτηρίζοντάς τες κρίσιμους τομείς για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η κριτική στις διαδικασίες της ΕΕ

Ο Ντράγκι δεν έκρυψε τον προβληματισμό του και για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων συχνά «αποδυναμώνουν και καθυστερούν» τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

«Τα πενιχρά αποτελέσματα διαβρώνουν τη νομιμοποίηση, και η αδύναμη νομιμοποίηση κάνει την επίτευξη αποτελεσμάτων ακόμα πιο δύσκολη. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο», τόνισε.

Ο ίδιος υπενθύμισε επίσης ότι το σχέδιο δράσης που είχε παρουσιάσει το 2024 για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτεί πλέον επενδύσεις που υπολογίζονται στα 1,2 τρισ. ευρώ ετησίως, ποσό αισθητά αυξημένο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.