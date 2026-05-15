Στην πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών φυσικοθεραπειών προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από στενή συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών της Α.Δ.Ε.Συ.Πα. με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων στοιχείων και χαρτογράφησης της δράσης των εμπλεκομένων.

Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του κυκλώματος φαίνεται πως διαδραμάτισε το σύστημα επιβεβαίωσης μέσω OTP (One Time Password), το οποίο εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση γνωματεύσεων σε σειρά παροχών υγείας, μεταξύ αυτών και οι φυσικοθεραπείες.

Ο μηχανισμός προβλέπει την αποστολή μοναδικού κωδικού στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η φυσική παρουσία του κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας ή υγειονομικού υλικού. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, το μέτρο έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την πρόληψη φαινομένων καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν ύποπτες περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, οδηγώντας στην περαιτέρω διερεύνηση και τελικά στην αποκάλυψη της παράνομης δράσης.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε επιπλέον θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, για την έκδοση γνωμάτευσης απαιτείται πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιημένος αριθμός, δεν θα επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο ασφαλισμένος καλείται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με «μηδενική ανοχή» απέναντι σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, ενώ ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της.

Όπως τονίζεται, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με παράλληλη αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων του Οργανισμού και στενή συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις διωκτικές αρχές για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου του ΕΟΠΥΥ:

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) χαιρετίζει την απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας) που δρούσε μεθοδικά, διαπράττοντας συστηματικές και κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης υπήρξε ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών της Α.Δ.Ε.Συ.Πα. ΕΟΠΥΥ με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του κυκλώματος. Μέσα από την ενδελεχή διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση της δράσης των εμπλεκομένων, παρασχέθηκε στις διωκτικές αρχές όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έχει προχωρήσει στην υποχρεωτική εκτέλεση γνωματεύσεων με χρήση κωδικού OTP (One Time Password) για σειρά παροχών υγείας και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι φυσικοθεραπείες.

Η εφαρμογή του κωδικού OTP, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου, αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της υπηρεσίας ή του υγειονομικού υλικού, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης φαινομένων καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την ανάλυση στατιστικών δεδομένων εκτέλεσης γνωματεύσεων με χρήση OTP, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και διαβιβάστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές συνέβαλε καθοριστικά στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης που αφορούσε εικονικές φυσικοθεραπείες, προστατεύοντας τόσο τους πόρους του Οργανισμού όσο και τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.

Η Διοίκηση του Οργανισμού καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και την υψηλή αποτελεσματικότητα που επέδειξαν. Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας διαρκώς τα ψηφιακά του εργαλεία και παραμένοντας σε διαρκή συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις Διωκτικές Αρχές για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.