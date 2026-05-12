Η Βρετανία, που κάποτε ήταν το συνώνυμο της πολιτικής σταθερότητας, βλέπει τώρα τον Κιρ Στάρμερ να παλεύει με τα «γεράκια» του δικού του υπουργικού συμβουλίου. Το ερώτημα στους διαδρόμους του Γουέστμινστερ δεν είναι πια αν θα υπάρξει διάδοχος, αλλά αν η χώρα μπορεί να αντέξει ακόμα έναν ηγέτη χωρίς λαϊκή εντολή.

Σήμερα το πρωί το υπουργικό συμβούλιο του Σερ Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται διχασμένο πάνω στο πιο θεμελιώδες πολιτικό ερώτημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ποτέ η ηγεσία μιας κυβέρνησης: το αν ο πρωθυπουργός πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Είναι σαφές ότι ένας τέτοιος διχασμός στην καρδιά της εξουσίας είναι μη βιώσιμος. Είτε οι υπουργοί θα πρέπει να παραιτηθούν ή να απολυθούν, είτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αποχωρήσει αναφέρει η ανάλυση του BBC.

Το παρασκήνιο των πιέσεων

Χθες το βράδυ (11/5) υπουργοί επισκέφθηκαν τον Κιρ Στάρμερ και οι συμβουλές που έλαβε διέφεραν ριζικά. Κάποιου τον προέτρεψαν να συνεχίσει τη μάχη. Άλλοι του ζήτησαν να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ενώ ορισμένοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν να αναλύσει πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί το σενάριο που αντιμετωπίζει τώρα.

Το «φράγμα» φαίνεται πλέον να έχει σπάσει, καθώς οι βουλευτές των Εργατικών δημοσιοποιούν την απώλεια εμπιστοσύνης τους προς τον πρωθυπουργό με τέτοια συχνότητα, που μερικές φορές είναι δύσκολο να τους μετρήσει κανείς.

«Απελπιστικά άθλιο»

Στις ώρες που ακολούθησαν την κρίσιμη ομιλία του πρωθυπουργού τη Δευτέρα, άρχισαν να ρέουν οι ετυμηγορίες, δημόσιες και ιδιωτικές. «Απλώς απελπιστικά άθλιο» ήταν η λακωνική άποψη ενός βουλευτή των Εργατικών. Ήταν μια προφητική κριτική, δεδομένου του χείμαρρου δημόσιας κατακραυγής από τους ίδιους τους συναδέλφους του που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Πολλοί από αυτούς τους βουλευτές δεν μπορούν να αποβάλλουν την αίσθηση ότι ο Κιρ Στάρμερ απωθεί πάρα πολλούς ψηφοφόρους, την ίδια στιγμή που το Εργατικό Κόμμα παλεύει να αντιμετωπίσει την άνοδο του κόμματος Reform UK.

Το «μαύρο» μέλλον

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι οι βουλευτές των Εργατικών που παρακολουθούν έντρομοι την κατάρρευση, θεωρώντας ότι η σταθερότητα είναι ένα προνόμιο που δεν πρέπει να θυσιάζεται ελαφρά τη καρδία, ειδικά εν μέσω πολέμου και μιας οικονομίας που υποφέρει λόγω της κρίσης με το Ιράν.

Πώς το βλέπει όλο αυτό ο πρωθυπουργός; Άνθρωποι από το περιβάλλον του λένε ότι παραμένει ακλόνητος στην απόφασή του να συνεχίσει, υποστηρίζοντας ότι μια παρατεταμένη διαδικασία εκλογής ηγέτη θα έθετε σε κίνδυνο το κόμμα και τη χώρα, αναδεικνύοντας έναν διάδοχο με «αμφισβητούμενη λαϊκή εντολή», καθώς δεν θα έχει κερδίσει γενικές εκλογές.

Ωστόσο, οι αριθμοί και το κλίμα που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός είναι πλέον ζοφερά. «Προφανώς δεν είναι καλά τα πράγματα», παραδέχτηκε ένας σύμμαχός του στο υπουργικό συμβούλιο.