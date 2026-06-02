Στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων επανέρχεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς. Ο έμπειρος πολιτικός αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του όταν επισημοποιηθεί η παραίτηση της κυρίας Αχτσιόγλου και ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές τυπικές διαδικασίες.

Η βαριά πολιτική ιστορία

Ο 79χρονος πολιτικός διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νωρίτερα του Συνασπισμού, ιδρυτικό στέλεχος του οποίου υπήρξε, ενώ ήταν αντιπρόεδρος στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα 1989-1990.

Με μακρά πορεία στην κομμουνιστική Αριστερά, ο κ. Δραγασάκης διεκδίκησε στο 13ο Συνέδριο του ΚΚΕ το 1991 την ηγεσία του κόμματος μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Φαράκου, εκπροσωπώντας την ανανεωτική πτέρυγα, αλλά στην κρίσιμη ψηφοφορία έχασε από την Αλέκα Παπαρήγα, η οποία είχε την στήριξη του Χαρίλαου Φλωράκη, με 53 ψήφους έναντι 57 της Παπαρήγα.

Ο εκλογικός μαραθώνιος και το «διαζύγιο» με τον ΣΥΡΙΖΑ

Εξελέγη βουλευτής Β΄ Αθηνών στις αναμετρήσεις του 1996 και ως επιλαχών το 2000 αντικαθιστώντας την Μαρία Δαμανάκη μετά την παραίτησή της, το 2004, το 2007, στις δύο αναμετρήσεις του 2012 και του 2015, ενώ το 2019 εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών, όπου επανεξελέγη στις εκλογές του Μαΐου 2023, όχι όμως και στις εκλογές του Ιουνίου του ίδιου χρόνου.

Υπήρξε κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2023 οπότε παραιτήθηκε, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του με την πορεία του κόμματος υπό την τότε ηγεσία Κασσελάκη, αλλά και από απλό μέλος στις 18 Ιουλίου 2024, δηλώνοντας ότι «θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αξίες, τις ιδέες και το ήθος της Αριστεράς», στην οποία ανήκει από τα μαθητικά του χρόνια ως μέλος της νεολαίας «Γρηγόρης Λαμπράκης», ενώ ως φοιτητής συμμετείχε στην αντιδικτατορική δράση και διετέλεσε Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Λονδίνου. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ μέχρι το 1991 και του Συνασπισμού από την ίδρυσή του.

Η ιστορική σύγκρουση με τη Χρυσή Αυγή

Ως αντιπρόεδρος της Βουλής το 2013 είχε συγκρουστεί από έδρας με τους χρυσαυγίτες που ασχημονούσαν από τα έδρανά τους ζητώντας την αποβολή του βουλευτή Ηλιόπουλου. «Δεν θα συμπεριφέρεστε στη Βουλή σαν συμμορία!», του είχε πει ο κ. Δραγασάκης αφαιρώντας του τον λόγο όταν άρχισε να εκτοξεύει υβριστικούς χαρακτηρισμούς με τον αντιπρόεδρο να του λέει: «Φύγετε για να μη σας διώξω με άλλο τρόπο αφού δεν σέβεστε τον Κανονισμό», με τον ωρυόμενο χρυσαυγίτη να φωνάζει «αλήτες».