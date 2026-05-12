Στις κάλπες προσέρχονται αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε όλα τα τμήματα της χώρας, για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους στους κατά τόπους συλλόγους.

Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 07:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες.

Όπως κάθε χρόνο, την ημέρα των εκλογών δεν θα διεξαχθούν μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών.

Για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, οι φοιτητές πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Στο επίκεντρο το Άρθρο 16 και το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Οι φετινές εκλογές διεξάγονται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις παρατάξεις να συγκρούονται για την «επόμενη ημέρα» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ασφάλεια εντός των ιδρυμάτων και η φοιτητική μέριμνα αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προεκλογική ατζέντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για ακόμα μια χρονιά, η έκδοση ενιαίων αποτελεσμάτων φαντάζει απίθανη, καθώς οι παρατάξεις αναμένεται να προχωρήσουν σε χωριστές καταμετρήσεις.

Οι θέσεις των παρατάξεων

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Εστιάζει στον εκσυγχρονισμό και τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας. Με σύνθημα τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η παράταξη καλεί τους φοιτητές να αφήσουν πίσω την «τοξικότητα του παρελθόντος» και να ψηφίσουν για καλύτερες υποδομές και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

Πανσπουδαστική (ΠΚΣ): Υψώνει τείχος κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και της εμπορευματοποίησης της μέριμνας. Προειδοποιεί για υποβάθμιση των πτυχίων και επιβολή διδάκτρων, καλώντας σε μαζική συμμετοχή ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

ΠΑΣΠ: Με το κεντρικό μήνυμα «Ώρα να ακουστείς», η παράταξη διεκδικεί την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολών. Στο επίκεντρο θέτει τη διαφάνεια στους συλλόγους και τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές.

Πηγή: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων